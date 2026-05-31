آخر المستجدات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. هذا ما فعله ترامب!

كشفت تقارير أمريكية آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب أدخل تعديلات على بنود مسودة الاتفاق المقترح لتصبح أكثر صرامة.

وقالت صحف أمريكية نقلا عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، أن الرئيس يرغب في “توضيح تفاصيل نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب إلى واشنطن، وصياغة البند المتعلق بفتح مضيق هرمز، في مسودة مذكرة التفاهم مع إيران”.

وأشارت إلى أن “مسودة التفاهم تتضمن حاليا التزاما من جانب إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية والسعي لتطوير أسلحة نووية”.

وبموجب نص المسودة، سيكون أمام الطرفين 60 يوما للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.

ووفقا لموقع “أكسيوس”، فإن هذا الجزء من الاتفاق هو ما يرغب ترامب في تعديله.

وصرّح مسؤول رفيع في إدارة ترامب للموقع، قائلا: “الأمر يتعلق بالأحرى بتفاصيل كيفية حصول الولايات المتحدة على هذه المواد (اليورانيوم المخصّب) وتحديد الجداول الزمنية”.

وبحسب مصدر آخر، فإن ترامب يريد أيضا إدخال تعديلات على صياغة البند الخاص بفتح مضيق هرمز.

وقال الموقع إنه “تم إبلاغ ترامب بأن الإيرانيين سيردّون في غضون ثلاثة أيام تقريبا”.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، عقد ترامب اجتماعا استخباريا في واشنطن، صباح الجمعة، ووعد باتخاذ قرار نهائي بشأن الوضع مع إيران، مضيفة بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي.

من جانبها قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأحد، إن ترامب “وضع شروطا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى طهران”.

وقال ترامب إن أولوياته لأي اتفاق تشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20% من إمدادات النفط العالمية.

وأكد ترامب الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي.

وقال ترامب في حديث لقناة “فوكس نيو” الأمريكية: “نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران وإذا لم يكن منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. أفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا”.

وأضاف أن الضمانة الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، ومؤكدا بأنه “يحصل على ما يريده من طهران ببطء وثبات وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماما”.

واعتبر ترامب أن إيران في موقف سيئ للغاية وليس لديها جيش وكل ما تملكه هو الكلام المعسول والإعلام المزيف، وقال: “استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية”.

وتابع: “يمكن وصف ما حدث بأنه تغيير للنظام وقلت إن إيران سترفع الراية البيضاء. نحن ننتصر في إيران والمواجهة الحالية تمثل انتصارا كاملا للولايات المتحدة”.

وشدد على وجوب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور كما ينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي.

والخميس أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا “تقدما كبيرا” نحو التوصل إلى اتفاق يهدف لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.

وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب التي بدأت بعد شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضربات مشتركة على إيران في 28 فيفري.