آخر مُستجدّات إدارة “سونلغاز” لِنادي وفاق سطيف

دعا رئيس نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، الإثنين، الرّافضين للتنازل عن أسهمهم، إلى تغليب المصلحة العامّة.

وقال سرار إنّه تنازل عن أسهمه في نادي وفاق سطيف، بعدما لمس قدرة مُجمّع “سونلغاز” على تقديم الأفضل، بِخصوص التسيير وأيضا تحسين نتائج الفريق.

وأضاف في مؤتمر صحفي انعقد بِعاصمة الهضاب العليا، أنه يدعو الرّافضين لِلتنازل عن أسهمهم إلى التخلّي عن هذا العناد، وخدمة الصالح العام لِنادي “النّسر الأسود”. رغم أنّه هوّن من حجم هذه الفئة، وقال إن عددها قليل، ونسبتها لا تصل حتّى إلى 2%.

للإشارة، فإن إدارة مُجمّع “سونلغاز” اشترطت شراء كلّ أسهم نادي وفاق سطيف، ورفضت أن يُواصل المُساهمون القدماء العمل معها في النّسخة الجديدة.

من جهته، أبدى الرئيس المدير العام لِمجمّع “سونلغاز” مراد عجال تفاؤله، بِالتوصّل إلى اتّفاق نهائي بِشأن شراء تامّ لِأسهم الوفاق. وطمأن جماهير الفريق بِأن هذا الموعد اقترب.

أمّا والي ولاية سطيف محمد الأمين درامشي، فقال إن مشروع شراء “سونلغاز” لِأسهم فريق الأسود والأبيض قطع شوطا مُعتبرا نحو تجسيده. وأضاف بِأن العهد الجديد للنادي سيُجبر مسؤوليه على رفع تحدّيات حصد الألقاب والكؤوس، إسعادا لِجماهير النادي.

كما وجّه والي ولاية سطيف تشكّراته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر مُؤخّرا بِرفع التجميد عن مشروع تشييد ملعب جديد بِهذه المدينة، ذي مواصفات عالمية، ويتّسع لِنحو 50 ألف مُتفرّج.