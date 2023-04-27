-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لغز الملعب الجديد لِولاية سطيف

علي بهلولي
  • 334
  • 0
لغز الملعب الجديد لِولاية سطيف
ح.م
الوزير عبد الرحمان حمّاد لدى ردّه على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني.

ردّ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الخميس، على عديد الانشغالات التي تمسّ قطاعه.

وحضر الوزير حمّاد جلسة الأسئلة الشفوية بِالمجلس الشعبي الوطني، لدى تطرّقه إلى ملفّات خاصّة بِقطاعه.

وفي سؤال من النائب أحمد الأخضر جوادة المُنضوي تحت لواء حركة مجتمع السّلم بِولاية سطيف، يرغب فيه معرفة جديد ملعب عاصمة الهضاب العليا، والذي يتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج. تعهّد الوزير عبد الرحمان حمّاد بِتوظيف كلّ صلاحياته لِرفع التجميد عن تشييد هذا المركّب الرياضي.

وكرّر الوزير الجديد للشباب والرياضة سيناريو سلفه سيد علي خالدي، فوق المنبر ذاته سنة 2021، بِخصوص الملعب “اللّغز” لِولاية سطيف!

وبِخصوص سبب اقتصار تمويل شركة “سوناطرك” على بعض أندية البطولة الوطنية دون سواها، قال وزير الشباب والرياضة إن هيئته لا تملك سلطة إلزام المؤسسات الإقتصادية والتجارية على إبرام عقود رعاية مع الأندية.

وأضاف عبد الرحمان حمّاد أن الوزارة ستُعيد النّظر لاحقا، في ملفّ الإعانات المالية المُقدّمة إلى الأندية.

وتقدّم بِهذا السؤال النائب زكريا بلخير، مُمثّل حركة مجتمع السّلم بِولاية الأغواط.

مقالات ذات صلة
كانتونا: أبنائي دمهم جزائري

كانتونا: أبنائي دمهم جزائري

آيت نوري يغيب عن فريقه للمباراة السادسة تواليا 

آيت نوري يغيب عن فريقه للمباراة السادسة تواليا 

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

صن داونز يحقق رقما غائبا منذ 14 سنة بفضل الفوز العريض على بلوزداد

صن داونز يحقق رقما غائبا منذ 14 سنة بفضل الفوز العريض على بلوزداد

نحو برمجة مقابلات لِرابطة الأبطال خارج أوروبا

نحو برمجة مقابلات لِرابطة الأبطال خارج أوروبا

محاربو الصحراء بِزيّ أديداس حتى 2026

محاربو الصحراء بِزيّ أديداس حتى 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد