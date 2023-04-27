لغز الملعب الجديد لِولاية سطيف

ردّ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الخميس، على عديد الانشغالات التي تمسّ قطاعه.

وحضر الوزير حمّاد جلسة الأسئلة الشفوية بِالمجلس الشعبي الوطني، لدى تطرّقه إلى ملفّات خاصّة بِقطاعه.

وفي سؤال من النائب أحمد الأخضر جوادة المُنضوي تحت لواء حركة مجتمع السّلم بِولاية سطيف، يرغب فيه معرفة جديد ملعب عاصمة الهضاب العليا، والذي يتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج. تعهّد الوزير عبد الرحمان حمّاد بِتوظيف كلّ صلاحياته لِرفع التجميد عن تشييد هذا المركّب الرياضي.

وكرّر الوزير الجديد للشباب والرياضة سيناريو سلفه سيد علي خالدي، فوق المنبر ذاته سنة 2021، بِخصوص الملعب “اللّغز” لِولاية سطيف!

وبِخصوص سبب اقتصار تمويل شركة “سوناطرك” على بعض أندية البطولة الوطنية دون سواها، قال وزير الشباب والرياضة إن هيئته لا تملك سلطة إلزام المؤسسات الإقتصادية والتجارية على إبرام عقود رعاية مع الأندية.

وأضاف عبد الرحمان حمّاد أن الوزارة ستُعيد النّظر لاحقا، في ملفّ الإعانات المالية المُقدّمة إلى الأندية.

وتقدّم بِهذا السؤال النائب زكريا بلخير، مُمثّل حركة مجتمع السّلم بِولاية الأغواط.