آدم زرقان: “هناك استحقاقات مقبلة علينا تحقيقها”

قال اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، أن المنافسة يجب أن تكون حاضرة في المنتخب الوطني، آملا أن ينعكس ذلك إيجاباً ويكون في صالح المجموعة، ليبقى على كلّ لاعب العمل وبذل جهد كبير في فريقه، حتى يستطيع التألق ضمن تشكيلة المنتخب.

وقال الدولي الجزائري في تصريحات لموقع “العربي الجديد”: “أتمنى أن يكون أي لاعب قادر على تقديم الإضافة للحصول على فرصته، حتى أن من لا يلعب، عليه تحفيز زملائه الحاضرين على أرضية الميدان، حتى نحقق النتائج المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة، مثل تصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا القادمة”.

وأضاف قائلا: “لدينا مشجعون استثنائيون، أوجّه لهم التحية في كامل الجزائر، رسالتي لهم أن يقفوا خلف المنتخب الوطني وكذلك اللاعبين، لكي نحقق المطلوب في المباريات المقبلة، خاصة كأس إفريقيا 2023″.