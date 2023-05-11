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رياضة

جديد زرقان في سوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد زرقان في سوق الانتقالات
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آدم زرقان

يرتبط اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

وكان موسم فريق شارلوروا قد انتهى مُؤخّرا، بعد إسدال ستار مُنافستَي البطولة البلجيكية وكأس هذا البلد. ما يعني أن زرقان ركن إلى العطلة الصيفية مُبكّرا.

وتُبدي إدارة نادي بروج البلجيكي تحمّسا لِجلب متوسّط الميدان الجزائري هذه الصّائفة، يقول الإعلامي المحلّي ساشسا تافولييري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها مساء الخميس. مُضيفا أن الرّغبة ما زالت لم تُترجم بعد إلى اتّصال رسمي وتقديم العرض.

وعكس فريق شارلوروا الذي أنهى المشوار في الرّتبة التاسعة، يخوض نادي بروج هذه الأيّام رفقة ثلاث فرق أخرى (رباعي الصدارة)، بطولة مُصغّرة لِنيل لقب البطولة البلجيكية.

ويطمح آدم زرقان (23 سنة) إلى ترك الدوري البلجيكي هذه الصّائفة، وخوض تجربة احترافية جديدة في البطولة الفرنسية، استنادا إلى المصدر ذاته. الذي أشار إلى وجود عروض ملموسة، دون أن يكشف عن أسماء الأندية التي تتنافس للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

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