آدم زرقان يواصل التألق مع فريقه سانت جيلواز

منح ثالث تمريرة حاسمة له

قدّم الدولي الجزائري، آدم زرقان، أداء مميزا في المباراة التي فاز بها فريقه يونيون سانت جيلواز على زولت وارجيم، بنتيجة (4-1)، برسم الجولة الـ13 من عمر البطولة البلجيكية لكرة القدم (القسم الممتاز).

وبصم خريج مدرسة بارادو، على تمريرة الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما قدم كرة دقيقة لزميله مارك جيجير داخل منطقة العمليات، اسكنها الأخير في الشباك ومنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية المرحلة الأولى.

وبغض النظر، عن مساهمته في تسجيل الهدف الثاني في المقابلة، قدم زرقان مباراة قوية من حيث الانتشار وصناعة اللعب، مؤكدا بذلك جاهزيته الفنية والبدنية ومواصلا أداءه الثابت منذ بداية الموسم.

وبحصيلته الحالية، يكون زرقان قد خاض 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من تقديم 3 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف واحد، في إحصائية تعكس تطوره الملحوظ وتزايد تأثيره في تشكيلة ناديه البلجيكي الطموح.