آدم وناس شمعة كرة عالمية.. تنطفئ

من نابولي أنشيلوتي إلى الزمالك !

المُحير ونحن في قلب الميركاتو الصيفي أن جوهرة الكرة العالمية وليس الجزائرية فقط، آدم وناس ما زال لم يجد ضالته بعد، بل إن الحديث عن وجهة عربية وحتى محلية صار مطروحا، للاعب انضم إلى نابولي الإيطالي وهو في سن يافعة ولعب تحت قيادة مدربين كبار وعلى رأسهم الإيطالي أنشيلوتي، الذي عندما قدم إلى نابولي وجدهم قد وضعوا اسم وناس ضمن اللاعبين المسرحين، فرفض الأمر وقال لهم بأنه الأحسن في نابولي.

لكن المزاج وأيضا الإصابات فعلت في اللاعب الرحالة الأفاعيل، فبعد أن كان رحالا في إيطاليا من فريق إلى آخر انحرفت مسيرته إلى فرق أخرى في قطر وربما في مصر، بحسب الشائعات القادمة من فريق الزمالك المصري، وهناك من أنصار مولودية العاصمة من يحلمون بشوشو جديد للفريق وهو آدم وناس.

حالة آدم وناس تثير فعلا الغضب والشفقة أيضا، فقد كان بإمكان هذا النجم أن يقدم الكثير للخضر، ولكن منذ أن حل في زمن الحاج روراوة غداة مباراة الجزائر والكامرون في البليدة من تصفيات مونديال روسيا، بقي مجرد ضيف عابر، وقد تكون مشاركته في التتويج باللقب القاري بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في مصر سنة 2019 كاحتياطي هي أحسن ذكرى في حياته مع المنتخب الوطني.

ولعب فعلا آدم وناس تحت إشراف مدربين كبار، ومنهم أنشيلوتي الذي أبهرته فنيات آدم، كما وصفه نجل مارادونا عندما شاهده بالظاهرة الكروية الفريدة من نوعها، ولكن وناس أهدر مشواره بطبعه الخاص كما حدث له مع ليل، وأضافت له الإصابات مزيدا من المشاكل، وها هو الآن يقترب من الـ 29 سنة من العمر، نوفمبر القادم، وهو لم يجد بعد طريقه، وللأسف فإن بدايته الحقيقية سواء مع الأندية أم مع المنتخب الوطني لم تبدأ بعد، وربما أكبر خطأ ارتكبه وناس هو خروجه المبكر من فريق بوردو الفرنسي، وتضييعه لخمس سنوات كاملة مع فريق نابولي الإيطالي بين مقاعد الاحتياط والإعارة إلى فرق ثانوية في الدوري الإيطالي مثل كروتوني وكاغلياري، فأضاع على نفسه مشوارا كرويا كبيرا امتزج بين الإصابة وطبعه وتفكيره.

لآدم وناس عذره مع الخضر، فقد تزامن تألقه مع وجود لاعب استثنائي في منصبه، وهو رياض محرز، فبقي على مقاعد الاحتياط، ولم تمنح له الفرص بتاتا، والذين ظنوا بثلاثيته في أمم إفريقيا 2019، في شباك تانزانيا وغينيا، بأنه خليفة لرياض محرز، تراجعوا عن رأيهم، ولكنهم مقتنعون، بأن ما يمتلكه آدم وناس من متاع فني يجعله من أهم المواهب الكروية التي عرفتها الجزائر.

حالة آدم وناس تتطلب تدخل فاعلين في الكرة الجزائرية على الأقل لأجل النصيحة، فالمنتخب الوطني مقبل منذ الخريف القادم على سلسلة من المباريات والمنافسات من تصفيات مونديال 2026 إلى مونديال القارة الجديدة، مرورا بكأس أمم إفريقيا، وقد يجد فيها آدم وناس ما لم يجده في السنوات السابقة.