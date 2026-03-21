آلاف الإيرانيين يؤدون صلاة العيد في غياب المرشد الجديد

أدى آلاف الإيرانيين، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر، برغم تصاعد التوترات واستمرار القصف، وفقا لما أظهرته لقطات عرضها التلفزيون الرسمي للبلاد.

واحتفلت إيران ذات الأغلبية الشيعية السبت بأول أيام عيد الفطر وأدى آلاف الإيرانيين الصلاة، غداة احتفال معظم الدول الإسلامية الأخرى ذات الغالبية السنية باليوم الأول من العيد.

وعادة ما يؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية صلاة العيد، إلا أن المرشد الجديد للبلاد مجتبى خامنئي لم يكن حاضرا في الاحتفالات اليوم.

ولم يظهر خامنئي، المصاب بجروح وفق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، علنا منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر خلفا لوالده علي خامنئي الذي تم اغتياله في 28 فيفري الماضي.

مشاهد توثق أداء الإيرانيين صلاة عيد الفطر المبارك في مدن عدة منها طهران وأصفهان وتبريز وقم، السبت.

ومع بزوغ الفجر، احتشد جمع غفير من المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط طهران، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.

ونظرا إلى ضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الهواء الطلق، وعرض التلفزيون الرسمي صورا لمناطق مكتظة حول الجامع، رغم خطر القصف.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، استهدفت غارات جوية ليل الجمعة عدة أحياء في طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة أصفهان.

كما عرض التلفزيون الإيراني تجمعات للصلاة في مناطق أخرى من البلاد، بينها أراك في الوسط، وزاهدان في الجنوب الشرقي، ومدينة عبادان في الغرب الإيراني.

مقالات ذات صلة
 ترامب يهدد بتدمير حقل “بارس” ردا على أي هجوم إيراني على قطر

 ترامب يهدد بتدمير حقل “بارس” ردا على أي هجوم إيراني على قطر

اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني

عراقجي للأمريكيين: أنتم تدفعون ضريبة ‘إسرائيل أولا”

عراقجي للأمريكيين: أنتم تدفعون ضريبة ‘إسرائيل أولا”

صحيفة أمريكية: إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريطانية بالمحيط الهندي

صحيفة أمريكية: إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريطانية بالمحيط الهندي

الاحتلال يمنع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

الاحتلال يمنع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

تقارير: ترامب يدرس خططًا للاستيلاء على مخزونات إيران النووية

تقارير: ترامب يدرس خططًا للاستيلاء على مخزونات إيران النووية

