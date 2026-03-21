آلاف الإيرانيين يؤدون صلاة العيد في غياب المرشد الجديد

أدى آلاف الإيرانيين، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر، برغم تصاعد التوترات واستمرار القصف، وفقا لما أظهرته لقطات عرضها التلفزيون الرسمي للبلاد.

واحتفلت إيران ذات الأغلبية الشيعية السبت بأول أيام عيد الفطر وأدى آلاف الإيرانيين الصلاة، غداة احتفال معظم الدول الإسلامية الأخرى ذات الغالبية السنية باليوم الأول من العيد.

وعادة ما يؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية صلاة العيد، إلا أن المرشد الجديد للبلاد مجتبى خامنئي لم يكن حاضرا في الاحتفالات اليوم.

ولم يظهر خامنئي، المصاب بجروح وفق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، علنا منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر خلفا لوالده علي خامنئي الذي تم اغتياله في 28 فيفري الماضي.

ومع بزوغ الفجر، احتشد جمع غفير من المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط طهران، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.

ونظرا إلى ضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الهواء الطلق، وعرض التلفزيون الرسمي صورا لمناطق مكتظة حول الجامع، رغم خطر القصف.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، استهدفت غارات جوية ليل الجمعة عدة أحياء في طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة أصفهان.

كما عرض التلفزيون الإيراني تجمعات للصلاة في مناطق أخرى من البلاد، بينها أراك في الوسط، وزاهدان في الجنوب الشرقي، ومدينة عبادان في الغرب الإيراني.