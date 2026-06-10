آلاف المتظاهرين يقطعون مداخل ملعب “أزتيكا” قبل المباراة الافتتاحية للمونديال

قطع آلاف المتظاهرين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الطريق المؤدية إلى ملعب أزتيكا الذي سيحتضن بعد 24 ساعة المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وواصلت مجموعات المعلمين تحركاتها التصعيدية للمطالبة بزيادة الأجور وإصلاح نظام التقاعد، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وقم آلاف من المتظاهرين بقطع أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى ملعب “أزتيكا”.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن المباراة الافتتاحية ستقام في أجواء آمنة، قائلة إن “المباراة مؤمنة”.

وأشارت إلى أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية واسعة لتأمين محيط الملعب ومرافق البطولة.

ونشرت السلطات المكسيكية آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بعد نحو كيلومتر واحد من ملعب أزتيكا، في محاولة لمنع المحتجين من الوصول إلى المنطقة المحيطة بالملعب.