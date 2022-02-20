“آلة” سليماني عادت لِتشتغل من جديد

بدأ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الأحد، في إبراز قدراته الفنية الهائلة مع فريقه الجديد- القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وفاز فريق سبورتينغ لشبونة بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي إيستوريل، ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة البرتغالية.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه السبورتينغ متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

ولم تمرّ سوى 11 دقيقة، حتى صنع سليماني بِتمريرة الهدف الثالث لِفريقه الأخضر والأبيض. هي أولى الثمار، وستكون دون شكّ محفّزة معنويا لِقنّاص “محاربي الصحراء” في بقية المشوار.

وبات سليماني وقد خاض 4 لقاءات مع السبورتينغ، في البطولة البرتغالية ورابطة أبطال أوروبا، لا يوجد بينها ولا مباراة واحدة شارك فيها أساسيا. وبِعبارة أخرى، لعب المهاجم الجزائري 75 دقيقة، بِمعدّل أقلّ من لقاء.

ويجمع فريق سبورتيغ لشبونة بعد هذا الانتصار، 57 نقطة في المركز الثاني، متخلّفا عن الرّائد نادي بورتو بِفارق 6 نقاط. ويشغل فريق إيستوريل الرّتبة الـ 7 بِرصيد 30 نقطة.