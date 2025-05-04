آيت جودي يكثف التحضيرات ويراهن على نقاط الشلف

نجم مقرة:

لم يتوان مدرب نجم مقرة، عز الدين آيت جودي، في تكثيف التحضيرات، تحسبا لبقية جولات البطولة. وهذا، تزامنا مع الركون مؤقتا إلى الراحة، حيث أصبح رهانه منصبا على اللقاء القادم، أمام جمعية الشلف، الذي يجمع محيط النادي على أهميته، بغية التدارك وضمان انطلاقة جديدة تسمح بتجاوز الخسارة السابقة في مستغانم، وبالمرة، الحفاظ على حظوظ النجم في ضمان اللقاء، خاصة في ظل إمكانية مغادرته المرتبة ما قبل الأخيرة، إذا عرف كيف يحافظ على وتيرة النتائج الإيجابية.

وقد عمد الطاقم الفني إلى وضع لاعبيه في الصورة، وفق برنامج تحضيري، ركز فيه على الجانب الفني والنفسي، بغية رفع معنويات زملاء دمان، والدعوة إلى التحلي بالجدية اللازمة، تحسبا لمباراة نهاية الأسبوع. مباراة، تفرض الظفر بنقاطها، خاصة أنها تلعب فوق ميدان الإخوة بوشليق بمقرة، ما يفرض آليا الحفاظ على هيبة الملعب، وبالمرة، التمسك بورقة ضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار، وفق استراتيجية رسمها المدرب آيت جودي، الذي أصبح تركيزه منصبا على مستجدات النتائج الخاصة بالفرق الساعية إلى تفادي شبح السقوط، ناهيك عن الرزنامة التي تنتظر النجم في الجولات الأخيرة من البطولة، بحكم أن التركيز منصب على لقاء جمعية الشلف، في الوقت الذي سيكون فيه لزاما التفاوض بشكل جيد مع اللقاء الموالي، أمام مولودية وهران بملعب هذا الأخير، على أن يكون الموعد بعد ذلك مع شبيبة القبائل، في ملعب الإخوة بوشليق، وهي المباريات التي يريد المدرب آيت جودي التفاوض معها بجدية وحزم، لتحقق النتائج المرجوة، التي تسمح بتحسين وضعية النادي وتعزز حظوظ البقاء في مرحلة حساسة من البطولة.