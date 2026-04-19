آيت نوري و”السيتي” وأمسية روائح اللّقب الإنجليزي

ح.م

أنعش فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأحد، فرص نيل لقب منافسة “البريمرليغ”.
وفاز الوصيف فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (2-1) على الضيف ومتصدّر لائحة الترتيب نادي أرسنال، في مباراة بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الإنجليزية.
وتابع المدافع الدولي الجزائري ريان آيت نوري اللقاء من دكة بدلاء نادي مانشستر سيتي، الذي أمسى يجمع 67 نقطة في المركز الثاني، مقلّصا الفارق إلى 3 نقاط فقط عن الرّائد فريق أرسنال. في بطولة بِصيغة 38 جولة.
وتنقص رجال المدرب جوسيب غوارديولا مباراة متأخّرة، وإذا حصدوا نقاطها سيلتحقون بِفريق أرسنال، الذي قد يندم مدربه مايكل أرتيتا أشدّ النّدم، وهو الذي استأثر بِكرسي الصدارة منذ الجولة السابعة، وظلّ يحلم بِنيل لقب “هارب” منذ 22 سنة خلت (موسم 2003-2004).

