إدارة الموقع
رياضة

آيت نوري ومازة خارج سباق رابطة الأبطال

الشروق الرياضي
  • 245
  • 0
ودّع اللاعبان الدوليان الجزائريان ريان آيت نوري وإبراهيم مازة سهرة الثلاثاء، سباق رابطة أبطال أوروبا. مع فريقَيهما مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن، على التوالي.

وخسر مانشستر سيتي بِنتيجة (1-2) أمام الضيف ريال مدريد الإسباني، بِرسم إياب ثمن النهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإنجليزية قد انهزم أيضا خارج القواعد ذهابا، لكن بِنتيجة (0-3). وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

ولعب المدافع آيت نوري كامل فعّاليات لقاء العودة، الذي شهد عند الدقيقة العشرين، طرد حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان للاعب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وخسر بايرن ليفركوزن بِثُنائية نظيفة بعيدا عن الديار أمام أرسنال الإنجليزي.

وكان مُمثّل الكرة الألمانية قد اكتفى بِنتيجة التعادل (1-1) في لقاء الذهاب بِميدانه، وهو سبب خروجه من المضمار.

وخاض صانع الألعاب إبراهيم مازة كامل أطوار مواجهة العودة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد