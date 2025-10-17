آيت نوري يعود إلى التدريبات الجماعية لناديه مانشستر سيتي

مؤكدا جاهزيته لاستئناف المنافسة

عاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، الخميس، إلى أجواء التدريبات الجماعية مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، يوم 31 أوت الماضي، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي برايتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك آيت وري بشكل طبيعي في التدريبات، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على مكان أساسي قبل استئناف البطولة الإنجليزية.

ويعد آيت نوري من الأسماء التي يعول عليها غوارديولا كثيرا، خاصة في ظل قدرته على اللعب بأدوار هجومية ودفاعية في الوقت نفسه، وهو ما يتماشى مع فلسفة المدرب الإسباني القائمة على تنوع الأدوار والتبادل السلس في المراكز.

وتأتي عودة اللاعب الجزائري في وقت مناسب، خصوصا مع الشكوك التي تحوم حول جاهزية الإسباني رودري، وغياب بعض العناصر الدفاعية بداعي الإصابة، ما قد يمنح آيت نوري فرصة أكبر للظهور في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة إيفرتون المقبلة على ملعب الاتحاد.

جدير بالذكر، أن الدولي الجزائري يعيش فترة من التطور اللافت في مستواه، سواء مع ناديه الإنجليزي أم مع المنتخب الوطني الجزائري، الذي قدم معه أداء قويا في تصفيات كأس العالم 2026.