أبراج السعودية تحتفي بتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك مع باكستان (صور)

أضاءت أبرز معالم المدن السعودية المختلفة، على غرار برج المملكة في الرياض، بألوان علمي المملكة وباكستان. احتفاء بتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية يوم الخميس، إن مشاهد الأبراج المضاءة بالعلمين “واكبت مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية”.

وأبرمت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية يوم الأربعاء، اتفاقية للدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتمّت مراسم التوقيع في الرياض، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وتمّ إبرام الاتفاقية، وفق بيان مشترك، “انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين”.

“وتأتي (الاتفاقية) في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وهي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

حيث تنصّ هذه الاتفاقية على أن “أي اعتداء، على أي من البلدين، هو اعتداء على كليهما”، يضيف البيان المشترك.