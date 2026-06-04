أبرز ما قاله بيتكوفيتش عقب الفوز على هولندا

وصف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الفوز المحقق أمام هولندا بالمستحق.

وهنأ الناخب الوطني، لاعبيه على الفوز المحقق في الودية الأولى، والأداء المميّز.

وقال بيتكوفيتش، عقب المباراة، التي حسمها “الخضر” بهدف دون رد: “واجهنا منتخبًا قويًا يعتمد على التحولات السريعة، وكان يشكل خطورة مستمرة طوال اللقاء”.

وأضاف: “ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن ما يهمني هو رد الفعل بعد العودة من غرفة الملابس وتصحيح الوضع”.

وعبّر الناخب الوطني عن رضاه عن شخصية الفريق في الفترات الصعبة، وقدرته على العودة وتحقيق الانتصار بعقلية قوية.

وبخصوص المنافسة على المناصب في التشكيلة الأساسية، بعدما وقف على مردود لاعبيه أمام هولندا، أكد بيتكوفيتش أن المراكز ما تزال مفتوحة، ولا يوجد لاعب يملك مكانه الأساسي مسبقًا قبل كأس العالم.