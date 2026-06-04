-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبرز ما قاله بيتكوفيتش عقب الفوز على هولندا

عمر سلامي
  • 1330
  • 0
أبرز ما قاله بيتكوفيتش عقب الفوز على هولندا

وصف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الفوز المحقق أمام هولندا بالمستحق.

وهنأ الناخب الوطني، لاعبيه على الفوز المحقق في الودية الأولى، والأداء المميّز.

وقال بيتكوفيتش، عقب المباراة، التي حسمها “الخضر” بهدف دون رد: “واجهنا منتخبًا قويًا يعتمد على التحولات السريعة، وكان يشكل خطورة مستمرة طوال اللقاء”.

وأضاف: “ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن ما يهمني هو رد الفعل بعد العودة من غرفة الملابس وتصحيح الوضع”.

وعبّر الناخب الوطني عن رضاه عن شخصية الفريق في الفترات الصعبة، وقدرته على العودة وتحقيق الانتصار بعقلية قوية.

وبخصوص المنافسة على المناصب في التشكيلة الأساسية، بعدما وقف على مردود لاعبيه أمام هولندا، أكد بيتكوفيتش أن المراكز ما تزال مفتوحة، ولا يوجد لاعب يملك مكانه الأساسي مسبقًا قبل كأس العالم.

مقالات ذات صلة
برنامج أشبال “الخضر” في المونديال

برنامج أشبال “الخضر” في المونديال

هكذا سقطت ألمانيا بالضربة القاضية

هكذا سقطت ألمانيا بالضربة القاضية

محرز ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026

محرز ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026

غجميس يدخل التاريخ

غجميس يدخل التاريخ

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي “الخضر” قبل ودية هولندا

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي “الخضر” قبل ودية هولندا

علّيق ينجح في “ثورته” الجديدة… و”سيربور” تمنحه صلاحية التوقيع

علّيق ينجح في “ثورته” الجديدة… و”سيربور” تمنحه صلاحية التوقيع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد