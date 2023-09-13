“أبل” تفرج عن أول هواتفها المزوّدة بمنفذ الشحن USB-C.. وهذا سعره

أفرجت شركة “أبل” الأمريكية مساء الثلاثاء عن طرازها الجديد “آيفون 15″، الذي سيكون أول هواتفها المزوّدة بمنفذ الشحن USB-C الخاضع للقوانين الأوروبية.

وذكرت أبل في بيان صدر فجر الأربعاء، أنها أضافت جملة من التحسينات على هاتف “آيفون 15″، بما في ذلك كاميرات أفضل وانحناءات أقل حول الشاشة.

كما يستبدل الهاتف الجديد، مفتاح كتم الصوت في الطرازات السابقة، بزر جديد يمكن الضغط عليه لاستخدام كاميرا الهاتف أو بدء تسجيل صوتي.

ويتراوح سعر الطراز الأساسي من هاتف “آيفون 15” الجديد بين 799 دولارا و899 دولارا (نحو 12 مليون سنتيم بالدينار الجزائري).

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” في 4 سبتمبر، أن شركة “أبل” تستعدّ لتحويل منفذ الشحن الخاص بهواتف “أيفون” إلى نظام USB-C، بعد تردّدها عن القيام بهذا التغيير لعدّة سنوات.

ويتزامن هذا التغيير، حسب ما نقلته “بلومبيرغ”، مع الإطلاق الرسمي لهاتف “أيفون 15” بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

وسيستمر العمل بمنافذ هواتف “أيفون” الحالية لعدّة سنوات، قبل البدء في التخلص التدريجي من هذه المنافذ على هواتفها الذكية بشكل نهائي، يقول المصدر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي على صانعي الهواتف المحمولة استخدام نظام USB-C لمنافذ الشحن قبل نهاية العام المقبل.

وستكون أجهزة “آبل” الجديدة متوافقة مع أجهزة الشحن التي تستخدمها مليارات الأجهزة غير التابعة للشركة.