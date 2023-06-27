على خطى تويتر.. “ميتا” تطلق خدمة الدفع مقابل العلامة الزرقاء

أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” الأمريكية المالكة لفيسبوك يوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الدفع مقابل الحصول على علامة التأكيد الزرقاء لحسابات وصفحات المستخدمين.

وقال زوكربرغ في منشور على فيسبوك إن خدمة الاشتراكات الجديدة ستكون متاحة خلال أسبوع في دول أمريكا الجنوبية كمرحلة أولى.

على أن يتمّ تعميم الخدمة لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام في أماكن أخرى من العالم. في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يضيف مارك.

وتشمل الاشتراكات المدفوعة التي حدّدت أسعارها بين 12 و15 دولار شهريا، علامة تأكيد الحساب، مع حماية نشطة وخدمات دعم مختلفة.

تويتر.. الدفع مقابل العلامة الزرقاء متاح في الجزائر

وفي مارس الماضي، أصبحت خدمة الاشتراكات المدفوعة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “Twitter Blue” متاحة في الجزائر.

حيث يمكن للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في المنصة، مقابل دفع 8 دولارات كل شهر.

وإلى جانب العلامة الزرقاء، يتوفر اشتراك تويتر المدفوع، على ميزات أخرى، على غرار إمكانية تعديل التغريدات، وكتابة تغريدات أطول تصل إلى غاية 4 آلاف حرف.

كما يستفيد مستخدمو هذا الاشتراك من ظهور تغريداتهم وتعليقاتهم على تغريدات الآخرين في المقدّمة. إلى جانب ميزة تسمح بنشر مقاطع فيديو عالية الجودة.

ويعرض تويتر على مستخدميه ميزات الاشتراك المدفوع، مقابل دفع 8 دولارات كلّ شهر (نحو 1600 دينار جزائري بسعر السوق السوداء)، بالنسبة للاشتراكات الشهرية. أو 7 دولارات عند دفع اشتراك سنوي.