“أبوس” تحذر من خطر “النقانق” المشوية في الشوارع

مع انتشارها المتزايد خلال أيام العيد

مع تزايد الإقبال على النقانق والشواء خلال المناسبات والأعياد، دقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس” ناقوس الخطر، محذرة من بعض الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة المواطنين، في ظل انتشار نقاط بيع عشوائية لا تحترم أدنى شروط النظافة والسلامة الغذائية.

وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في بيان لها اطلعت عليه “الشروق” الإثنين، أن النقانق أو “المرڨاز” باعتباره مادة سريعة التلف، يجب أن يستهلك في نفس يوم تحضيره، مشددة على أن أي تجاوز لهذا الأجل يجعله غير صالح للاستهلاك البشري، وهو ما يفتح الباب بحسبها أمام مخاطر التسممات الغذائية التي تتكرر كل موسم.

وفي هذا السياق، شددت “أبوس” على ضرورة احترام شروط العرض، حيث يمنع منعا باتا بيع المرڨاز في الهواء الطلق أو على قارعة الطريق، كما يحظر تعليقه على الكلاليب بسبب تعرضه للغبار والحشرات وأشعة الشمس.

من جهة أخرى، أوضحت المنظمة أنه يسمح باستعمال بعض المضافات الغذائية خلال عملية التحضير، شريطة أن تكون مرخصة قانونا وفي الحدود المسموح بها، مع التأكيد على أن تلوين المرڨاز يجب أن يتم بمواد طبيعية فقط، بعيدا عن أي ملونات صناعية مجهولة المصدر قد تضر بصحة المستهلك.

أما بالنسبة للمنتج الصناعي، فقد دعت المنظمة إلى ضرورة احترام شروط التوضيب، مع إلزامية وضع وسم واضح يتضمن كل المعلومات الأساسية، على غرار اسم المنتج، واسم المنتج أو المعلب، وتاريخ التحضير أو التوضيب، إضافة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية وقائمة المكونات، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار واع عند الشراء.

كما شدّدت على أهمية التعامل مع النقانق بأيد نظيفة وجافة، مع حفظه في أبرد جزء من الثلاجة أو في حافظة مخصصة للحوم، مع ضرورة استهلاكه في غضون يومين كحد أقصى من تاريخ الشراء، تفاديا لأي تدهور في جودته.

كما نبهت المنظمة إلى مجموعة من العلامات التي تدل على فساد المرڨاز، داعية المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة بصحتهم، حيث يعد تغير اللون إلى الرمادي أو البني أو الأرجواني مؤشرا خطيرا، إلى جانب ظهور ملمس لزج أو طبقة هلامية على السطح، فضلا عن انبعاث روائح حامضية أو زنخة.