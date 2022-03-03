أبوعلي والزعيم.. هكذا أشاد مغردون عرب بالرئيس الروسي  

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي العربية منشورات تشيد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأطلق بعض المعجبين عليه لقب “أبو علي”، و”الزعيم” بسبب شجاعته في مواجهة الدول الغربية حسب وصفهم.

وانتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي خاصة في دول المشرق صور للرئيس الروسي في شوارع المدن العربية، كما نشر رواد المواقع تغريدات ومنها “فعلها أبو علي بوتين ولن يرجع حتى يحتل كييف ويعيد رئيسها السابق وتعود أوكرانيا لحضن الدب الروسي”.

كما أفادت السفارة الروسية في بيروت في تغريدة في حسابها الرسمي على “تويتر”، بأن صوراً للرئيس بوتين رُفعت في جنوب بيروت، إلى جانب الأعلام الروسية، وتم حذفها فيما بعد.

وعلى غرار لبنان حملت شوارع بعض المدن العراقية صوار تمجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتؤكد مساندته في الحرب على أوكرانيا وعلق عليها العراقيون بعبارة ” منور أبو علي”.

كما تداول مغردون عرب وصف “القيصر المعظم بوتين” و”ملك الوحوش” و”الزعيم” في منشوراتهم حول الرئيس الروسي منذ بدء الحرب.

وطبقاً لنتائج آخر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع الشباب العربي، 72٪ من الشباب يرون روسيا كدولة حليفة و26٪ يرونها عدواً في عام2021. بينما يرى 57٪ الولايات المتحدة حليفة بينما يرى 41٪ أنها عدو.