أبو زهري: التهديدات الصهيونية بالاجتياح البرّي لقطاع غزة حقيقية

اعتبر الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري، أن موقف الدول العربية إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان هشّا وسيئا، بسبب مساواته بين المحتلّ والمقاومة.

وقال أبو زهري في حديث لإذاعة الجزائر الدولية يوم السبت:”باستثناء الجزائر وبعض الدول التي تحفظت على بيان الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، نعتبر الموقف العربي هشّا لأنه يساوي بين الضحية والجلّاد”.

من جهة أخرى، كذّب المتحدث ما جاء في تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، ادعى فيه أنه شاهد مقاطع فيديو تظهر تعرض أطفال إسرائيليين للقتل في عملية “طوفان الأقصى” التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وقال أبو زهري:”بايدن يكذب في هذا العمر، عندما ادعى أنه رأى صورا لقتل أطفال إسرائيليين. وقد كذّبه متحدثون باسم البيت الأبيض”.

أهمّ تصريحات المتحدث باسم حماس: