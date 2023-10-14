2269 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة والضفة، إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎ففي قطاع غزة ارتفعت حصيلة العدوان إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، حيث قصفت طائرات الاحتلال مساء السبت، منزلا بحي الفاخورة شمال القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيد.

فيما بلغ تعداد الشهداء في الضفة الغربية 54 شهيدا، مع أكثر من 1100 مصاب، حسب ما ذكره المصدر ذاته.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الثامن. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.