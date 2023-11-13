أبو عبيدة: فلسطين أمانة في أعناق كل العرب والمسلمين

تمكّنت المقاومة الفلسطينية من تدمير 20 آلية عسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني المتوغّلة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، حسب ما كشف عنه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجّلة بثت مساء الإثنين:”بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لآليات العدو وقواته النازية”.

قبل أن يكشف عن تدمير عناصر الجناح العسكري لحركة حماس لـ “20 آلية عسكرية بين دبّابة ومدرعة، تدميرا كليا أو جزئيا، خلال الساعات الـ48 الأخيرة”.

كما تحدث الناطق باسم كتائب القسام عن جهود قطرية للوساطة من أجل إجراء تبادل للأسرى، بين المقاومة وسلطات الاحتلال.

وذكر أبو عبيدة أن المقاومة أكدت إمكانية الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني و75 امرأة من المعتقلين في سجون الاحتلال.

لكن قوات الاحتلال الصهيوني لا تزال تتماطل في قبول شروط المقاومة، يضيف أبو عبيدة. محذّرا من أن “استمرار القصف على غزة، يهدّد حياة أسرى العدوّ”.

أهمّ ما جاء في كلمة أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام: