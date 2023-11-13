-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنقريحة يُستقبل من طرف رئيس أركان الجيوش في الصين
العالم

عطاف: الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لا يجب أن تمر دون حساب

الشروق أونلاين
  • 179
  • 0
عطاف: الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لا يجب أن تمر دون حساب
أرشيف
أحمد عطاف

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، إن الجرائم المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، لا يجب أن تمرّ دون حساب. داعيا إلى تحرّك الهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني.

جاء هذا في كلمة للوزير عطاف، في مستهل محادثاته مع  وزير خارجية نيكاراغوا، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وقال عطاف في كلمته:”أثمن عالياً موقف نيكاراغوا المشرف من العدوان الغاشم، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر”.

قبل أن يضيف:”إن الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب الأبي، لا يجب أن تمر دون حساب. ودون تحريك الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية”.

وتابع يقول:”إن تطابق مواقف بلدينا وتوحد جهودهما في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، يمثل مرتكزاً هاماً لتطوير التعاون الثنائي”.

مقالات ذات صلة
الولايات المتحدة تطلب توضيحات من نتنياهو !

الولايات المتحدة تطلب توضيحات من نتنياهو !

الصحراء الغربية : الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما لتقرير المصير

الصحراء الغربية : الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما لتقرير المصير

دبابات الكيان تحاصر مستشفى الوفاء بغزة

دبابات الكيان تحاصر مستشفى الوفاء بغزة

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو مني بهزيمة ثانية كبرى

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو مني بهزيمة ثانية كبرى

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

الإحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف فوسفورية

الإحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف فوسفورية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد