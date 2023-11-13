عطاف: الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لا يجب أن تمر دون حساب

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، إن الجرائم المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، لا يجب أن تمرّ دون حساب. داعيا إلى تحرّك الهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني.

جاء هذا في كلمة للوزير عطاف، في مستهل محادثاته مع وزير خارجية نيكاراغوا، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وقال عطاف في كلمته:”أثمن عالياً موقف نيكاراغوا المشرف من العدوان الغاشم، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر”.

قبل أن يضيف:”إن الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب الأبي، لا يجب أن تمر دون حساب. ودون تحريك الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية”.

وتابع يقول:”إن تطابق مواقف بلدينا وتوحد جهودهما في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، يمثل مرتكزاً هاماً لتطوير التعاون الثنائي”.