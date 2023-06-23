أب وابنه يناقشان معا مذكرة “الماستر” بتيبازة (صور)

شهدت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الله مرسلي بولاية تيبازة، غربّي الجزائر، حالة استثنائية لفتت الأنظار عقب مناقشة أب ووالده لرسالة تخرجهما المشتركة.

وناقش الوالد وولده رسالة تخرج في شهادة “ماستر2” حول موضوع: “القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق”.

وأعلنت لجنة المناقشة المكونة من الدكاترة حدار جمال، برقوق عبد العزيز، والمشرف الدكتور دحماني كمال تقدير ممتاز للعمل المنجز وبعلامة 19/20.

ونشر الطالب يوسف محمد بلكبير (الابن) عبر حسابه على “الفيسبوك” حيث كتب قائلًا: “الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماستر بتقدير ممتاز 19/20”.

كما كتب المشرف على هذا البحث العلمي الدكتور كمال دحماني: “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز. تم اليوم مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد محمد بلكبير نور الدين وولده محمد بلكبير يوسف”.

وأضاف دحماني: “بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة”، متابعا “هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود”.ذ