-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

أب وابنه يناقشان معا مذكرة “الماستر” بتيبازة (صور)

الشروق أونلاين
  • 103
  • 0
أب وابنه يناقشان معا مذكرة “الماستر” بتيبازة (صور)
الوالد وابنه مع لجنة المناقشة

شهدت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الله مرسلي بولاية تيبازة، غربّي الجزائر، حالة استثنائية لفتت الأنظار عقب مناقشة أب ووالده لرسالة تخرجهما المشتركة.

وناقش الوالد وولده رسالة تخرج في شهادة “ماستر2” حول موضوع: “القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق”.

وأعلنت لجنة المناقشة المكونة من الدكاترة حدار جمال، برقوق عبد العزيز، والمشرف الدكتور دحماني كمال تقدير ممتاز للعمل المنجز وبعلامة 19/20.

ونشر الطالب يوسف محمد بلكبير (الابن) عبر حسابه على “الفيسبوك” حيث كتب قائلًا: “الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماستر بتقدير ممتاز 19/20”.

كما كتب المشرف على هذا البحث العلمي الدكتور كمال دحماني: “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز. تم اليوم  مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد محمد بلكبير نور الدين وولده محمد بلكبير يوسف”.

وأضاف دحماني: “بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة”، متابعا “هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود”.ذ

مقالات ذات صلة
هذه قصة علي بتشين.. البحَّار الإيطالي الذي حارب من أجل الجزائر

هذه قصة علي بتشين.. البحَّار الإيطالي الذي حارب من أجل الجزائر

26 ألف فنان منخرط في “لوندا” والرقم مرشح للارتفاع

26 ألف فنان منخرط في “لوندا” والرقم مرشح للارتفاع

آخر رسالة كتبها أحد ركاب “تيتانيك” معروضة للبيع في مزاد علني

آخر رسالة كتبها أحد ركاب “تيتانيك” معروضة للبيع في مزاد علني

مطاردة هوليودية من مصالح الشرطة القضائية لمروجي المخدرات الأقراص المهلوسة ببومرداس

مطاردة هوليودية من مصالح الشرطة القضائية لمروجي المخدرات الأقراص المهلوسة ببومرداس

خمس دول في أيام المسرح المتوسطي لوهران من 5 إلى 12 جويلية

خمس دول في أيام المسرح المتوسطي لوهران من 5 إلى 12 جويلية

4 مدن جزائرية في قائمة أكثر المناطق حرا عبر العالم

4 مدن جزائرية في قائمة أكثر المناطق حرا عبر العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد