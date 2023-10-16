“أجمل نشرة جوية قد تسمعها”.. مذيعة كويتية تدعم فلسطين بطريقة إبداعية

خرجت مذيعة كويتية عن المألوف في عرض أحوال الطقس، حيث تداول نشطاء فيديو لها وهي تقدم النشرة الجوية بطريقة إبداعية دعما للمقاومة الفلسطينية.

تظهر في الفيديو الذي حظي بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مذيعة النشرة الجوية في تلفزيون الكويت مريم القبندي وهي تقول: “الكل يتساءل عن حالة الطقس خاصة ونحن مقبلين على أسبوع جديد وموسم فلكي جديد”.

وأضافت: “أجواؤنا لازالت حارة مثل الأحداث الفلسطينية ومعدل درجاتها ثابت مثل صمود المقاومة في غزة.. رطبة مثل رطوبة ألسنتنا التي تلهج بالدعاء لأهلنا في فلسطين”.

وتابعت: “أما الرياح فهي هذه الليلة على عكس موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية لأنها خفيفة ومتقلبة الاتجاه فأهلاً ومرحبا فيكم متابعينا في نشرتنا الجوية”.

وشهد مقطع الفيديو انتشارا واسعا، حيث اعتبره الكثيرون إبداعا في تقديم أحوال الطقس مع إسقاطات ذكية، دعما للقضية الفلسطينية، فيما قال عنه آخرون أنه يتضمن أجمل نشرة جوية قد يسمعها المسلمون على الإطلاق.

أجمل نشرة جويّة في العالم!

أختنا مريم القبندي، من تلفزيون #الكويت، وقراءة للطقس بروح المقاومة و #غزة و #فلسطين. pic.twitter.com/A8h2yN8RRQ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) October 16, 2023

وقالت القبندي في تصريحات لموقع الجزيرة نت إن الفكرة جاءتها نظرا للتضييق الذي تشهده الشبكات على المحتوى الداعم لفلسطين، باعتبار أن الغرب هو من يتحكم فيها.

وأضافت: “أنا قلت أنه ما تزال لدينا قوة الكلمة وإن لم نستطع أن نحمل السلاح، فخطرت على بالي هذه الفكرة وأخبرت بها زميلي المحرر الذي رحب بها، خاصة وأن النشرة الجوية لطيفة ومرتبطة بكل أحوالنا اليومية”.

يذكر أن لمريم القبندي الكثير من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ سبق لها وأن ظهرت عقب إطلاق عملية طوفان الأقصى وهي تتوشح الكوفية التي تحمل علم فلسطين مع عبارة: “نحن قادمون”.