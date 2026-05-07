أجندة مكثفة تطبع زيارة الرئيس تبون إلى تركيا

تتضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية تركيا أجندة مكثفة تترجم متانة وجودة العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين.

ويقوم رئيس الجمهورية في أول محطة له بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، قبل أن يخص باستقبال رسمي من قبل أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي التركي.

وبعد هذه المحطة، سيجري الرئيس تبون محادثات على انفراد مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، ستسمح بتقييم الانجازات والمكاسب الثمينة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في خضم الزخم القوي والتطور اللافت للعلاقات بين البلدين على ضوء الزيارات النوعية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيسان وكذا التزامهما بالتواصل الدائم والتشاور المستمر وتكثيف الحوار السياسي فيما يخص العلاقات الثنائية وكذا القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدان, لا سيما القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتوسع محادثات رئيس الجمهورية ونظيره التركي إلى وفدي البلدين بهدف بحث فرص وآفاق جديدة لتعزيز العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين وترقية شراكتهما من خلال خلق فرص وآفاق جديدة.

بعد ذلك، سيترأس رئيس الجمهورية، مناصفة مع أخيه الرئيس أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري-التركي، حيث من المتوقع كذلك أن يشرف الرئيسان على مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة في عدة قطاعات حيوية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد حل أمس الأربعاء بالعاصمة التركية، أنقرة، على رأس وفد وزاري هام، في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وعقب وصوله، خص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي من قبل أخيه رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان بمطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة، ليجري الرئيسان بعد ذلك لقاء على انفراد بالصالون الرئاسي للمطار .