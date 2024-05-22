أجهزة “كشف المعادن” لإحباط تسريبات مواضيع البكالوريا

تكوينات مكثفة للموظفين لمنع إدخال الهواتف الذكية

ستشرع مديريات التربية للولايات، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في برمجة أيام تكوينية لفائدة موظفيها، حول كيفية استخدام أجهزة كشف المعادن، تحسبا لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، إذ سيتم توفيرها على مستوى مراكز الإجراء، لأجل إحباط أي محاولات لإدخال أي جهاز إلكتروني متطور إلى قاعات الامتحان، وذلك من أجل تحقيق الهدف المبتغى ومواصلة الجهود الرامية لمحاربة ظاهرة تسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دخل مديرو التربية للولايات في سباق ضد الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات والتدابير التنظيمية، والتي ستجسد وتفعّل على أرض الواقع، طيلة فترة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك بغية تحقيق إنجاحهما على كافة المستويات، خاصة في الوقت الذي وجه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات لمديريه التنفيذيين، حثهم من خلالها على أهمية الأخذ بأسباب الحذر وتوخي الحيطة، تحسبا لأي طارئ، من خلال التدخل السريع لمواجهة أي مشكل قد يحدث.

وفي هذا الشأن، لفتت مصادر “الشروق” إلى أنه وتحسبا لإجراء امتحان شهادة البكالوريا في ظروف جيدة ومريحة جدا، والذي سيبرمج في الفترة من الـ9 وإلى غاية الـ13 من شهر جوان الداخل، فإن بعض مديريات التربية للولايات، وبالتنسيق المباشر مع المصالح الأمنية المختصة، ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في إخضاع موظفيها لتكوين مكثف وعملي، حول كيفية استعمال أجهزة الكشف عن المعادن، حيث سيتم توفيرها بعدد كاف على مستوى مراكز الإجراء، لأجل إحباط أي محاولة لإدخال أي جهاز إلكتروني متطور، على غرار الهواتف النقالة الذكية، الساعات الذكية و غيرها.

وإلى ذلك، نبهت مصادرنا إلى أن اللجوء إلى استخدام هذه الأجهزة، سيساعد بشكل كبير في وضع حد لظاهرة تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيعها على المترشحين بقاعات الامتحان، خاصة في الوقت الذي وقفت فيه تحقيقات ميدانية سابقة على تورط ممتحنين وحتى بعض المؤطرين في تصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايس بوك”، بغرض الحصول على الأجوبة من خارج مراكز الإجراء، وفي حالات أخرى لأجل التشويش على السير الحسن للامتحان وعلى الممتحنين المجتهدين.

وفي هذا الإطار، أشارت نفس المصادر إلى أن مديريات أخرى للتربية كانت قد اختتمت عملية تكوين موظفيها الأسبوع الفارط حول كيفيات استخدام أجهزة كشف المعادن، وانتقلت بذلك إلى مرحلة وضع الروتوش ما قبل الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالامتحانين.

هكذا يتفادى مترشحو البكالوريا الإقصاء من الامتحان

وأفادت المصادر ذاتها بأن مديري التربية للولايات قد وضعوا خطة عمل محكمة وفعالة، تم الاعتماد في بنائها على خبرات وتجارب سابقة، لأجل تفادي حرمان المترشحين من الإقصاء في امتحان شهادة البكالوريا بسبب عامل “التأخر”، إذ سيتم فتح مراكز الإجراء على السابعة صباحا، ليتم السماح لهم بالدخول للالتحاق بقاعات الامتحان في حدود الساعة السابعة والربع، على أن يتم الترخيص لهم استثناء بالدخول في الفترة بين الثامنة والثامنة صباحا، مع ضرورة تسجيلهم بسجل خاص بالمتأخرين.

واستناد لما سبق، لفتت المصادر نفسها إلى أن السماح للممتحنين المتأخرين من الالتحاق بقاعات الامتحان يكون وجوبا قبل الشروع في فتح أظرفة مواضيع الاختبارات، حفاظا على مصداقية الامتحان، وبالتالي فأي مترشح يصل بعد الثامنة والنصف صباحا، وهو موعد الغلق النهائي لمراكز الإجراء، يقصى مباشرة من الامتحان.

وبخصوص ملف الحراسة في الامتحانين، شددت مصادرنا على أنه سيتم تجنيد أساتذة الطور الابتدائي كحراس “احتياطيين”، بمراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، في حين سيتم تسخير أساتذة التعليم الثانوي بمستوياته الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، بغية ضمان تأطير المترشحين تأطيرا جيدا، وكذا لتفادي الوقوع في “أزمة حراس”، في حال تم الاصطدام بمشكل تغيب حراس رئيسيين.