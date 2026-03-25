“أحدهما مرعب جدًا والثاني صادم”.. خبير روسي يتوقع مسار الحرب على إيران

كشف الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف عن مسارين محتملين للحرب على إيران المشتعلة منذ 28 فيفري الماضي، أحدهما مرعب، والثاني لا يخطر على بال أحد.

ونشر موقع “روسيا اليوم” طرح الخبير الروسي الذي يفيد بإمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة أسلحة نووية حرارية على الأراضي الإيرانية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخيار الأول يتمثل في استخدام أسلحة نووية حرارية تكتيكية من طراز B61-12، مرجحا أن تكون الأهداف مراكز نووية وصاروخية في إيران، وهو أمر يراه واردا تماما.

أما الخيار الثاني، قال الخبير الروسي “يمكن وصفه بالمذهل، فيفترض قيام الكيان الصهيوني بعمليات تخريب في الولايات المتحدة أو في منشآت عسكرية أمريكية، مع التخفي في زي القوات الإيرانية، وعندها يتمكن دونالد ترامب من إعلان إيران منظمة إرهابية، ما يتيح له الحصول على موافقة الكونغرس لشن حرب شاملة.”

كما نقل الموقع عن مايكل بريجنت، ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق، أن “الحرب الأمريكية ضد إيران قد تستمر عدة أشهر أو تنتهي في الأسابيع المقبلة، موضحا أن الضربات تركز حاليا على البنية التحتية للحرس الثوري الإسلامي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ما سيؤدي إلى تدمير 95 بالمئة من مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، معتبرا أن المهمة أنجزت.”

أما السيناريو الثاني الذي طرحه يتضمن “محاولة الضغط على القيادة الإيرانية من خلال دعم المعارضة، وبدلا من شن هجمات واسعة النطاق، يمكن توجيه ضربات محددة ضد قوات الأمن مع تقديم الدعم لمعارضي النظام في الوقت نفسه.”

كما عبر بريجنت عن اعتقاده أن خيارا ثالثا لا يزال مطروحا، يتمثل في صراع طويل الأمد منخفض الحدة من دون تدخل بري، حيث تحافظ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على سيطرتهما على المجال الجوي وتنفذان ضربات جوية عند ظهور أهداف، على غرار ما حدث في حملات سابقة، مستبعدا إرسال قوات برية بسبب خطر التورط في حرب طويلة الأمد ذات عواقب غير متوقعة.

أما تحليلات الفيلسوف الصيني الكندي، جيانغ شيويه تشين، المعروف بـ”نوستراداموس الصيني”، فترى أن الولايات المتحدة لن تخسر هذه الحرب فحسب، بل إن هزيمتها ستُحسم بعوامل اقتصادية أكثر منها عسكرية بحتة، وأن الحرب ستنتهي بانهيار اقتصادي للولايات المتحدة وليس بهزيمة عسكرية صرفة، كما أنها ستغير النظام العالمي بشكل جذري.

وللتذكير، نوستراداموس الصيني كان توقع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وشنه حربا على إيران، وكما نرى نجح في ذلك، في حين تبقى توقعاته بشأن نتيجة الحرب، كما الآخرين، على المحك في انتظار الآتي.