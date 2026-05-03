أحزاب تمدد آجال الترشح لإنقاذ قوائمها لتشريعيات 2 جويلية

قبل أيام من غلق استقبال الملفات بـ"السلطة المستقلة" في 15 ماي المقبل

مددت تشكيلات سياسية معنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل آجال استقبال ملفات الترشح، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المناضلين والمواطنين من استكمال اجراءاتهم، لاسيما بالنسبة للأحزاب والقوائم التي واجهت صعوبات في جمع التوقيعات المطلوبة.

ويأتي هذا التمديد قبيل أيام قليلة فقط من انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحددة يوم 15 ماي المقبل، في وقت باشرت فيه تشكيلات سياسية أخرى عملية غربلة الملفات.

وفي هذا الإطار، وجه الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، تعليمة إلى كافة المناضلين والمواطنين الراغبين في الترشح، أعلن من خلالها عن تمديد استثنائي لآخر أجل لإيداع ملفات الترشح إلى غاية يوم الخميس 7 ماي 2026، على الساعة الخامسة مساء كحد أقصى، وأوضح أوشيش أن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات عديدة عبر عنها مناضلو الحزب الراغبون في استكمال ملفاتهم، وكذا بهدف تمكين الفدراليات من استكمال عملية جمع التوقيعات في ظروف تنظيمية أفضل، بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلا أكثر تنوعا ضمن قوائم الحزب.

كما أكد المسؤول الحزبي أن إيداع الملفات يتم على مستوى فيدراليات “الأفافاس” عبر مختلف الولايات، في إطار تنظيم داخلي يسعى إلى تسهيل العملية وضمان الشفافية في دراسة الملفات – حسبه – ولم تكن جبهة القوى الاشتراكية الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء، إذ سارت على النهج ذاته جبهة المستقبل، التي قررت بدورها تمديد آجال استقبال ملفات الترشح بعد أن كانت محددة سابقا في 26 أفريل، قبل أن تمدد إلى 30 من الشهر ذاته، لتقرر لاحقا تمديدها مرة أخرى إلى غاية 4 ماي الجاري.

ويأتي هذا القرار، حسب ما أفاد به الحزب، في سياق الاستجابة لانشغالات المناضلين الراغبين في الترشح، ومنحهم مزيدا من الوقت لاستيفاء الشروط القانونية والإدارية، خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات وإعداد الملفات وفق المعايير المطلوبة.

وأوضح الحزب أن هذا التمديد سيمكن هياكله المحلية من أداء دورها التنظيمي بشكل أكثر فعالية، كما سيسمح بضمان دراسة دقيقة وشفافة لكافة الملفات المودعة، وذلك تحضيرا لانطلاق عملية دراسة ملفات الترشح على مستوى الهيئة المركزية للحزب ابتداء من 5 ماي المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لحركة النهضة التي تواصل عملية استقبال ملفات الترشح يضاف لها حزب العمال وجيل جديد اللذان يواصلان عملية جمع التوقيعات واستقبال ملفات الترشح على مستواهم المركزي.

بالمقابل، شرعت أحزاب أخرى في عملية غربلة الملفات وغلق باب استقبال ملفات الترشح على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

هذا وتواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضيراتها الميدانية تحسبا لهذا الاستحقاق، حيث أشرف رئيسها بالنيابة، كريم خلفان، السبت، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر عن بعد، جمع المنسقين الولائيين عبر 69 ولاية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الهيئة على المستوى المحلي، حيث استمع إلى انشغالات المنسقين اضافة إلى مراقبة استمارات التوقيعات الفردية، وكذا تسيير مرحلة الفصل في صحة الترشيحات.