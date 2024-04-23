أحمد عطاف: فلسطين ستبقى على رأس أولويات الجزائر في الأمم المتحدة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، أن الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية بصفة عامة سيبقى على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن في الوقت الراهن.

وخلال اجتماع عقده الوزير عطاف، مع رئيس اللجنة الدولية للصلب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، قال عطاف بان الجزائر ستستمر في ضغوطها الدبلوماسية “من أجل إقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الإنسانية دون شرط أو قيد، فضلا عن توفير الحماية المطلوبة للمدنيين الفلسطينيين”،

وبخصوص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والاعتراف بها في الأمم المتحدة، قال الوزير عطاف، “ستستمر في التأكيد على الضرورة الملحة لدعم الحق التاريخي وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته السيدة والمستقلة, باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط”.

وفي ذات السياق، قال عطاف، بامكان “اللجنة الدولية الاعتماد بشكل كامل على الصوت الجزائري داخل مجلس الأمن للمرافعة بقوة عن مهمتها الإنسانية باعتبارها منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة”.