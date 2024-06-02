أحمد قندوسي يستفسر عن وضعيته مع الأهلي المصري

يتواجد في تربص "الخضر" للمشاركة في مباراتي غينيا وأوغندا

كشف مصدر خاص لموقع “بلدنا اليوم” المصري، أن الدولي الجزائري أحمد قندوسي، الذي يلعب حاليا معارا في صفوف سيراميكا كليوباترا، استفسر من إدارة النادي الأهلي عن تحديد مستقبله خلال الموسم القادم، حتى يتمكّن من تحديد وجهته المقبلة.

ومعلوم أن قندوسي انضم إلى صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي 2022-2023، وتمت إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا لموسم واحد خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأكد ذات المصدر بأن قندوسي يرغب في معرفة مصيره مع الأهلي في الموسم المقبل 2024-2025، سواء بالعودة إلى الفريق الأحمر أو الانتقال إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قدّم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري من الإدارة طلبا بعودة أحمد قندوسي إلى صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي، نظرا للأداء المميز الذي قدّمه اللاعب مع سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته.

وبناء على ذلك، عقدت جلسة بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي وكولر لمعرفة اللاعبين الأجانب الذين يرغب في رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم، قبل قيد اللاعب الجزائري في الفريق.

ويتواجد اللاعب قندوسي ضمن قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للمباراتين المقررتين أمام غينيا هذا الخميس بملعب “نيلسون مانديلا” وأوغندا بكامبالا يوم 10 من جوان، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.