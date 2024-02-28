أحمد قندوسي يعود إلى الأهلي المصري الموسم القادم

بعد نهاية إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا:

أكدت مصادر صحفية مقربة من إدارة نادي الأهلي المصري، أن لاعبها الدولي الجزائري أحمد قندوسي، قد يعود بنسبة كبيرة للفريقي بعد نهاية إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا.

وحسب نفس التقارير،فإن إدارة نادي الأهلي أبلغت نظيرتها في نادي سيراميكا كليوباترا، بقرارها بعدم تجديد إعارة أحمد القندوسي بعد نهاية الموسم الحالي، وقررت استرجاع لاعبها الجزائري.

وهذا بعد تألق لاعب الوفاق السابق، هذا الموسم بشكل لافت للانتباه مع سيراميكا.وللإشارة، خاض قندوسي مع سيراميكا هذا الموسم 14 مباراة، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.