أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 أوت 2023

عصابة تقتل خمسينيا وتدفن جثته،لدغة عقرب تقتل سيدة خمسينية

الجناة حاولوا طمس الجريمة بحرق سيارة الضحية

عصابة تقتل خمسينيا وتدفن جثته بقسنطينة

عبد العالي. ل

اهتزت منطقة أولاد رحمون مساء السبت، على خبر العثور على جثة خمسيني مدفونة بأحد الطرق المعزولة وسط الأحراش بالقرب من دوار الفراوين بمنطقة بونوارة.

وأكدت مصادر للشروق أن مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا قد توصلت في ظرف قياسي لا يتجاوز 14 ساعة إلى توقيف أربعة أشخاص قد تكون لهم علاقة بالجريمة وفصولها، إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشارت مصادر “الشروق”، أن اكتشاف الجريمة جاء بفعل بلاغ لعائلة الضحية إثر غيابه المحيّر عن مقر سكنه بمنطقة بونوارة بأولاد رحمون، وبحملة التفتيش تم العثور على سيارته محترقة بمنطقة معزولة بالقرب من دوار الفلاف بأولاد رحمون، وهو الأمر الذي عزز فرضية الجريمة وأن حرق السيارة قد يكون بغرض طمس معالم الجريمة، وبتكثيف البحث والتحري من طرف قوات الدرك تم التوصل لمكان الجثة، وتبقى أسباب الجريمة مجهولة لحد الساعة، وهي محل تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك لمعرفة حيثياتها وفصولها وكل الأطراف الضالعة فيها.

وتعتبر هذه الجريمة الشنعاء هي الثانية في ظرف خمسة أيام في ولاية قسنطينة التي شهدت في الثامن من هذا الشهر أوت اكتشاف جثة فتاة كانت قد اختفت من مقر سكنها بمنطقة جامع الطرشة بحي المريج التابع إقليميا لبلدية الخروب، هامدة بغابة ببلدية بن باديس ويتواصل لحد الساعة التحقيق مع مشتبهين بهم في القضية ومن بينهم أشقاؤها الثلاثة الذين قد تكون لهم يد في قتل هذه الشابة البالغة من العمر 34 سنة ورمي جثتها بوسط الغابة، إذ تم التخلص منها بعد تعرضها لضربات بسكين على مستوى الأطراف العلوية وفي مؤخرة الرأس.

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شاب يقتل صديقه بسبب هاتف نقال في سطيف

س. منصوري

اهتزت بلدية تيزي انبشار، الواقعة شمال ولاية سطيف،السبت، على وقع جريمة قتل بشعة باستعمال السكين، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، قتله صديقه بعد مناوشات بينهما.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الجاني والضحية هما صديقان تخاصما بسبب هاتف نقال، ليتطور العراك بينهما إلى حد استعمال الجاني السكين وغرسه في بطن صديقه ولاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، ولم يتم، لحد كتابة هذه الأسطر، القبض عليه.

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تجاوز خطير على البيئة بالنعامة

شاحنة البلدية تفرغ النفايات بغابة جبل عنتر

محمدي. ع

اشتكت أكاديمية المجتمع المدني ـ مكتب دائرة المشرية بولاية النعامة، من تجدد الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والهامدة، والتي لها تبعات سيئة على البيئة والمحيط. غير أن المتهم هذه المرة بتلويث البيئة هو طرف يفترض أن يكون له دور محوري في الحفاظ عليها، وهو مصالح النظافة بالبلدية المذكورة.

ونشرت الأكاديمية فيديو يظهر شاحنة تابعة لبلدية المشرية، تقوم برمي النفايات التي كانت تحملها، بالغابة المتواجدة أسفل جبل عنتر بالقرب من سوق بيع الماشية، رغم أن مهمة الشاحنة في الأصل هي رفع القمامة المنزلية وحملها وتجميعها والتوجه بها نحو مركز الردم التقني للنفايات الكائن بقرية التواجر التي تبعد عن مدينة المشرية بنحو 20 كلم ولتبقى بذلك النفايات تتراكم وتتجمع بهذه المنطقة الغابية، والتي يتجدد فيها كل مرة الرمي العشوائي للنفايات من طرف بعض المواطنين، مع ما قد يخلفه الوضع من تبعات خطيرة على البيئة عموما.

ومن جهتها، اتصلت “الشروق اليومي” بجلولي عبد القادر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، لمعرفة موقفه من هذه القضية، حيث أفاد بأنه عقد اجتماعا طارئا مع سائقي شاحنات رفع القمامة صباح أمس الأحد، ونبههم إلى خطورة الرمي العشوائي للقمامة بالغابة المذكورة، وألزمهم بالتوجه بها إلى مركز الردم التقني بالتواجر، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفاعل والمتسبب في هذه القضية بعد التأكد من هويته، إثر التحقيق الإداري الذي فتح لهذا الغرض، والذي لم يكتمل بعد، بسبب تشابه الشاحنات وصعوبة تحديد الشاحنة المتسببة في الحادثة في الفيديو المتداول.

وأصبحت تشكل مصدر قلق لدى غالبية سكان بلدية المشرية كبرى مدن ولاية النعامة، ولاسيما الأحياء السكنية القريبة من الغابة المتواجدة أسفل جبل عنتر، والمجاورة للسوق الأسبوعي المخصص لبيع الماشية بالمخرج الجنوبي لمدينة المشرية.

وأصبحت المنطقة الغابية التي فقدت الكثير من غطائها النباتي، مجرد مساحة شاسعة يغلب عليها مشهد الأوساخ والنفايات المختلفة، كما أن هذه المنطقة الغابية يرتقب أنها ستكون توسعا سكنيا للبلدية من الجهة الجنوبية للمدينة، وستلتصق بسكنات المواطنين قريبا، ما يجبر مصالح البلدية على التفكير في التخلص نهائيا من أطنان النفايات التي يفرزها المواطن ويقوم برميها بصفة دورية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، لتبقى بذلك هذه الغابة المتآكلة تحت رحمة تبعات التفريغ العشوائي للنفايات وبقايا البناء، التي ضيقت الخناق على الطريق.

قاطنو الأحياء السكنية القريبة من هذه الغابة باتوا يتحملون تبعات هذه المفرغة العشوائية منذ سنوات، وطالبوا عبر الشروق اليومي بتدخل الجهات المختصة وفتح تحقيق، ومن ثمة اتخاذ الإجراء المناسب في قضية الشاحنة التي أقدمت على رمي النفايات بالغابة المتآكلة المبينة بالفيديو المعروض بصفحة أكاديمية المجتمع المدني، عوض أن ترميها بالمركز التقني للردم بالتواجر، وتخليصهم من هذه المخاطر التي باتت تهدد صحتهم باستمرار، وذلك باتباع كل الإجراءات الرقابية والدوريات الميدانية للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات بهذه الغابة، مع تحذير المخالفين وتنبيههم إلى الإجراءات الردعية الناجمة عن الرمي العشوائي، والمتمثلة في تحرير المخالفة وما يترتب عنها من متابعات قضائية، فضلا عن حجز المركبات المستعملة في نقل النفايات والمواد الصلبة وبقايا الردم، وإطلاق حملات تحسيسية للتنبيه إلى خطورة الرمي بالمناطق الغابية وضواحي المدينة، لما تشكله من تلوث للمحيط وأملاك المواطنين، فضلا عن الخطر الوشيك لاندلاع الحرائق عند التخلص من النفايات بطرق تقليدية، عن طريق الحرق الذي يعد من أهم أسباب اندلاع النيران بالغابات.

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لدغة عقرب تقتل سيدة خمسينية بباتنة

ط. حليسي

لفظت، الأحد، امرأة في الخمسينيات من العمر، أنفاسها الأخيرة بمصلحة الإنعاش للمستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بباتنة، متأثرة بلدغة عقرب.

وكانت الضحية “ع.ي”، تعرضت قبل يومين للدغة عقرب بمنطقة شناورة دائرة تكوت، أقصى جنوب شرق ولاية باتنة، ما حتم نقلها لعيادة المدينة قبل تحويلها للمستشفى الجامعي لاستعصاء حالتها.

وهذه ثاني حالة وفاة جراء لدغات العقارب بولاية باتنة، حيث لفظت امرأة أنفاسها، بداية الشهر الحالي أوت، إثر تعرضها للدغة عقرب قرب منزلها ببلدية أولاد سلام، دائرة رأس العيون غرب الولاية، ما حتم نقلها لمستشفى علي النمر بعد يوم من إصابتها، فتوفيت هناك متأثرة باللدغة.

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حجز أزيد من 7000 قرص مهلوس بالمسيلة

ق. م

تمكن أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، من حجز 7483 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به الأحد ذات السلك النظامي. ومكنت هذه العملية التي تجسدت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من العثور على 7483 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية تم ضبطها على إثر عملية مراقبة دقيقة لذات المركبة، حسب ذات المصدر.

وتم حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالف وإخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كما أضاف ذات المصدر الذي أكد بأن هذه العملية تأتي تكريسا لجهود كافة أجهزة الدولة لدحض كل أنواع الجريمة لاسيما تلك الماسة بالصحة والأمن العموميين عن طريق مكافحة الغش والتهريب والجريمة المنظمة بشتى أنواعها.

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36 جريحا في حادث سير

رحلة سياحية تتحول إلى مأساة ببجاية

ع. تڤمونت

تحولت، مساء السبت، رحلة سياحية إلى مأساة حقيقية، على منفذ الطريق السريع الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق غرب، وبالضبط عند مخرج نفق سيدي عيش “الجديد” باتجاه ولاية البويرة، إثر الحادث الذي وقع بين حافلة لنقل المسافرين من نوع “تويوتا” وسيارة نفعية، ما أسفر عن إصابة 36 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، أربعة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وحسب معلومات “الشروق” فإن الحافلة التي تحمل عنوان سور الغزلان، كانت في طريق عودتها، مساء السبت، إلى ولاية البويرة بعد رحلة سياحية قادتها إلى بجاية، لكن وبعد وصول الحافلة عند مخرج نفق سيدي عيش، الذي تم تدشينه مؤخرا، تعرضت هذه الأخيرة لحادث سير خطير، في حدود الساعة الخامسة و17 دقيقة، بعد اصطدامها بسيارة نفعية كانت تسير بطبيعة الحال في نفس الاتجاه، وهو ما تسبب في انحراف الحافلة التي اصطدمت بجدار إسمنتي قبل استقرارها أسفل الطريق. وقد جندت مصالح الحماية المدنية للولاية جل إمكانياتها بهدف إسعاف الجرحى، وذلك من خلال تسخيرها لتسع سيارات إسعاف، إضافة إلى شاحنتين من مختلف الوحدات المجاورة لمكان الحادث.

وخلف الحادث 36 جريحا، كانوا على متن المركبتين، 4 منهم وصفت حالتهم بالخطيرة، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في هذا الحادث الذي كاد أن يحول رحلة سياحية إلى مأتم، حيث شهد المكان في هذا الصدد حالة من الهلع وسط الجرحى ولدى مستعملي الطريق، الذين تأسفوا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وسجل المقطع المذكور، الذي تم تدشينه مؤخرا، أول حادث سير خطير، بسبب المناورات الخطيرة والسرعة المفرطة- حسب أولى الفرضيات- كون المركبتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه، علما أن نفق سيدي عيش قد تم تزويده بكاميرات مراقبة ما سيسمح بتحديد أسباب وقوع الحادث، مع الإشارة إلى أن الحافلة كانت تقل عائلات، أطفال ورجال ونساء، في رحلة سياحية قد تظل راسخة في أذهان المشاركين فيها مدى الحياة، وهو ما يستوجب تشديد شروط الحصول على رخصة من أجل إجراء رحلة سياحية عبر حافلات من المفترض أن تكون آمنة ومريحة في نفس الوقت.

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سقوط مميت لشاب من الطابق الثاني بقسنطينة

س. ع

صُدم سكان الجذور بقسنطينة منتصف ليلة السبت، بسقوط مميت لشاب في العشرين العمر هوى من الطابق الثاني لبناية فردية فتوفي في عين المكان، وبحسب مصادر من مكان الحاث، فإن الشاب كان يقضي سهرته على سطح البناية برفقة أهله وجلس عل حافة السطح، ليتهاوى ويسقط عل مستوى الرأس، حيث لم تجد إسعافات الحماية المدنية وتوفي في عين المكان بعد أن فشل طبيب الحماية المدنية في إنقاذ حياته، وبلغ علو السور الذي سقط منه على الأرض، ثمانية أمتار، وبينما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، باشر رجال الأمن تحقيقهم في هذا الحادث المؤلم.

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تفكيك عصابة لتزوير العملة بأدرار

ب. العربي

تمكنت مؤخرا عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لمصالح أمن ولاية أدرار، من الإطاحة بمجموعة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، مع ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة بقيمة 54 مليون سنيتم من فئة 2000 دج، كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومة مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة داخل مسكنه، وبعد التحريات التي باشرها عناصر مصلحة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف المعني وتفتيش مسكنه الواقع بعاصمة الولاية، أين تم ضبط وحجز مبلغ مالي مزور قدره 542.000 دج، أي 54 مليون سنتيم من فئة 2000دج، بالإضافة إلى بطاقات تعريف وطنية ومهنية مزورة، فضلا عن استرجاع جهازي إعلام آلي وطابعة، كما مكنت التحريات من تحديد هوية ثلاثة أشخاص شركاء للمشتبه فيه الرئيسي وتوقيفهم، ثم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار.