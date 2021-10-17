أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

انتشال جثة بدون اطراف، بن بوزيد مطلوب في الشلف

بن بوزيد مطلوب في الشلف

ينتظر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ملف تسمية ملحقة التكوين في شبه الطبي بحي بن سونة بولاية الشلف، والذي من شأنه دعم الجيش الأبيض بالمورد البشري اللازم في معركته مع الصحة والأوبئة، وينتظر من التسمية أن تضمن استقلالا للملحقة واستغلالا لطاقتها المعتبرة في الإيواء والتكوين..

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قوات الشرطة تقف دقيقة صمت

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزمت قوات الشرطة عبر كامل التراب الوطني، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بدقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس جانب من الوقفة على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، المديرين المركزيين، الإطارات السامية، الرّتباء والمستخدمين الشبيهين.

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فيروز تعود بقوة

منذ حادثة إقالة مدير قناة سيرتا بعاصمة الشرق الجزائري والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبطال الإذاعة الوطنية عبر بيان لها الإشاعات التي ربطت إقالة الشاعر الأديب مراد بوكرزازة، ببث القناة لأغنية من السيدة فيروز التي تتغنى فيها بالمسيح، منذ ذلك الوقت والإذاعة الوطنية وحتى الإذاعات المحلية تقدم بين الحين والآخر روائع ملكة لبنان والأغنية العربية السيدة فيروز، وهو ما أثلج صدور الكثير من مستمعي الإذاعة الوطنية الذين افتقدوا الصوت الملائكي لفيروز لعدة سنوات، قبل أن تعود الفنانة البالغة من العمر 86 سنة وبقوة في الفترة الأخيرة إلى ربوع إذاعة الجزائر ومحطاتها الجهوية، حتى ترتقي بالذوق الذي انهار كثيرا.

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تكريم الناجي من مجزرة نهر السين

احتفلت ولاية الطارف، الأحد على غرار باقي ولايات الوطن بالذكرى الـ60 لأحداث 17 اكتوبر 1961 بعديد الانشطة المبرمجة لهذه المناسبة، حيث تم على هامش الاحتفالية بجامعة الشاذلي بن جديد بمدينة الطارف، تكريم شاهد عيان والناجي الوحيد من مجزة رمي الناس في النهر، بخوش عبد القادر وهو المنحدر من ولاية الطارف وتحديدا من مدينة الذرعان، حيث استذكر وحكى أمام الحضور بشاعة الاستعمار والجرائم المرتكبة ضد الجزائريين، خاصة خلال أحداث اكتوبر التي نجا منها بأعجوبة داعيا إلى استلهام العبرة من ذاكرة وتاريخ الجزائر، موجها نصيحته إلى الشباب لأجل حب الوطن والحفاظ عليه.

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علماء الساحل في مكتب غلام الله

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، الأحد بالجزائر العاصمة، وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أنه خلال هذا اللقاء “قدم رئيس الرابطة لرئيس المجلس، الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف”. وأضاف نفس البيان أن “رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ذكر بجهود الجزائر في مختلف المحافل الدولية في الدعوة إلى التعاون لحماية الشعوب والأجيال الجديدة من مخاطر الغلو والتطرف، كما عبر عن استعداد المجلس من خلال أعضائه العلماء لدعم جهود مواجهة التطرف والغلو خاصة في منطقة الساحل”.

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أفرادها ينحدرون من ولايتي بسكرة وقسنطينة

شلّ نشاط شبكة وطنية مختصّة في سرقة الكوابل النحاسية بقالمة

نادية طلحي

فككت فرقة الدرك الوطني لبلدية بلخير بقالمة، شبكة وطنية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و24 سنة، ينحدرون من ولايتي بسكرة وقسنطينة، قاموا بسرقة كمية معتبرة من الكوابل النحاسية للشركة التركية “قوبيز” المكلفة بإنجاز حصة سكنية بمنطقة حجر منقوب ببلدية بلخير.

المشتبه فيهم تم توقيفهم بعد تلقي فرقة الدرك الوطني لمكالمة هاتفية من مسؤولي الشركة التركية، مفاده توقيفهم لشخص يعمل في نفس الشركة، وبحوزته كمية معتبرة من الكوابل النحاسية التي قام بسرقتها من ورشة البناء، على إثر ذلك تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني إلى الموقع أين قاموا بتوقيف الشخص المشتبه فيه برفقة شريكيه، وبعد تفتيشهم عثروا بحوزتهم على كمية معتبرة من أسلاك الكوابل النحاسية المسروقة، ليتم تحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني ببلخير للتحقيق معهم، أين اعترفوا بسرقتهم لتلك الكوابل النحاسية، بغرض إعادة بيعها، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق من أجل سماع تصريحاتهم، قبل أن يصدر أمرا بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في انتظار إحالتهم على هيئة المحكمة، فيما تأسست الشركة التركية “قوبيز” طرفا مدنيا في ملف هذه القضية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها.

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انتشال جثة بدون اطراف في شاطئ بسكيكدة

إسلام. ب

انتشل في حدود الساعة الخامسة، من نهار السبت، غطاسو الحماية المدنية التابعين لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، مدعمين بحراس السواحل والمصالح الأمنية، جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التحلل، ومن دون رجل واليد اليسرى، مجهولة الملامح، كان يطفو فوق الماء بالبحر على مستوى شاطئ بن زويت الصخري، ببلدية كركرة، لفظته أمواج البحر جهة الصخور، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف هويته وملابسات هذا الحادث الأليم، للإشارة فقد استغرقت مدة انتشال الجثة 3 ساعات من الزمن، وهذا نظرا لصعوبة المسلك.

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فيما تمّ إقصاء أزيد من 30 مترشحا للمحليات

الأفلان يغيب لأول مرة عن تركيبة “المجس الولائي” بالنعامة

محمدي عبد الحفيظ

أوقعت المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعشرات الأسماء من المترشحين في قوائم حزبية وقوائم حرة للمحليات المقبلة بالنعامة، حيث علمت “الشروق اليومي” من مصادر موثوقة أنه تم إقصاء عدد كبير من الأسماء المتداولة، وأن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت بخصوص نتائج عملية الزبر والغربلة التي طالت العديد من قوائم المترشحين للانتخابات الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر تنظيمها في 27 نوفمبر المقبل.

وحسب نفس المصادر، فإن الغربلة شملت أسماء بارزة ومعروفة على الساحة المحلية، منها رؤساء بلديات ومنتخبزن محليون حاليون وسابقون، ورجال مال وأعمال وموظفون في عدة قطاعات، وتبقى أسباب الإقصاء مختلفة، وتتعلق في الأساس بارتباط المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، أو ضرائب مستحقة على المترشحين لم يتم تسديدها، أو عدم التسجيل في القوائم الانتخابية وغيرها من الموانع القانونية الصادرة في قانون الانتخابات.

وتفيد ذات المعلومات أنه تم إسقاط أزيد من 30 مترشحا، وتصدرت بلدية مشرية قائمة المقصيين من بين المترشحين في القوائم الحزبية والحرة بالمجلس البلدي والمجلس الشعبي الولائي، كما تم “زبر” مرشحين آخرين ببلديات مكمن بن عمار، والنعامة، وعسلة، والصفيصفة، في انتظار استنفاد مهلة عملية الطعون المقررة يوم 27 من الشهر الجاري، وهي الفترة التي ربما تعطي الفرصة للبعض للعودة إلى قوائم الترشح من جديد وخوض غمار المحليات، على أن يغلق باب تجديد الملفات يوم 28 من الشهر الجاري.

هذه الانتخابات باتت تظهر للعيان بعد إقصاء أزيد من 30 مترشحا، مدى الصرامة والتدقيق في عمل ومعالجة الملفات من طرف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في تطبيق القوانين.

وبالرغم من أن الأفلان حزب عتيد، والمعروف عنه بأن النعامة أحد معاقله، فقد فشل في جمع العدد اللازم من التوقيعات المقررة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي المقدرة قانونيا بـ1225 استمارة موقعة، كما نذكر بأن الأحزاب والمستقلين، وجدوا صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات، ويبقى أن نشير بأنه وحسب المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات، فإنه يمكن للمترشحين المقصيين تحت طائلة المادة سالفة الذكر، تقديم الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، ويمكن الطعـن في حكم المحكمة الإداريـة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم. من جهتها تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، حيث يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

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إنقاذ أربعة أشخاص تسمموا بأحادي أكسيد الكربون

وفاة زوجين مسنين اختناقا بالغاز في قسنطينة

سفيان. ع

توفي الأحد، شخصان اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية الخروب (جنوب قسنطينة)، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وفي تصريح لوأج، أوضح مسؤول خلية الإعلام والاتصال بذات المديرية النقيب عبد الرحمن لقرع أن عناصر الوحدة الثانوية بذات البلدية سجلوا هلاك رجل مسن وزوجته، يبلغان من العمر 88 و68 سنة على التوالي واللذين هلكا اختناقا بهذا

الغاز المحترق المنبعث من جهاز تدفئة داخل منزلهما الواقع ببلدية الخروب وتحديدا بالعمارة 167 بحي 1600 مسكن.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بمدينة الخروب، استنادا للمتحدث.

وقد تدخلت ذات المصالح، السبت، من أجل حادثين مماثلين وقعا بحيي بوالصوف وسيدي مبروك بعاصمة الولاية، حيث تعرض 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و70 سنة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وقاموا بإسعافهم وإنقاذهم. كما أفاد بأن مجموع هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون من الغثيان وصعوبات تنفسية وقد تم تحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور ابن باديس لتلقي العلاج اللازم.

وبعد أن شدد على أهمية التحلي باليقظة بشأن هذا النوع من الحوادث تحسبا لفصل الشتاء، دعا لقرع المواطنين إلى احترام معايير السلامة خلال استعمال التجهيزات التي تعمل بالغاز ومراقبتها بشكل دوري من أجل تفادي مثل هذه الحوادث.

للإشارة تواصل بولاية قسنطينة مصالح هذا السلك النظامي بالتعاون مع مصالح مديريتي توزيع الكهرباء والغاز تنظيم حملات تحسيسية حول الوقاية من مخاطر الاختناق بالغاز.

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عصابات تطاردها من أجل لحومها

مطالب بحماية الأحصنة البرية بباتنة من الإبادة

طاهر حليسي

طالب عدد من سكان منطقة تينزواغ بلدية باتنة والواقعة على بعد 18 كلم عن مقر عاصمة الولاية، السلطات المختصة بحماية الأحصنة البرية الراتعة بالمنطقة، بعد تعرضها لأعمال قنص، وسرقة من قبل مجهولين ومعلومين.

وبحسب مجموعة من الأهالي الذين رفعوا شكوى لوالي الولاية، فإن المنطقة كانت تضم زهاء 40 حصانا، خلال السنوات الماضية، قبل أن يتناقص عددها مع مر السنين، لتصبح 7 أحصنة، ثم حصانان فقط في الآونة الأخيرة، مشيرين أن مجهولين أخذوا قبل فترة ثلاثة أحصنة، كما لا يتورع خواص من المنطقة عن الاستحواذ عليها كلما سنحت الفرصة، كما أن أحصنة تعرضت لإطلاق نار من قبل أفراد بغرض بيع لحومها المطلوبة في السوق، داعين السلطات للتدخل وحمايتها من حيث أنها تقع في نطاق حظيرة بلزمة وقطاع الغابات لولاية باتنة، وتطبيق الإجراءات الحمائية المتعلقة بها تبعا لذلك التصنيف.

وكان محافظ الغابات لولاية باتنة، أكد للشروق أن مصالحه فتحت تحقيقا عقب تلقيها شكوى في الغرض المشار إليه، وقد تم إلى أن هذه الأحصنة ليست برية كما يشاع بل ملكية أصحابها الذين كانوا يزاولون نشاطهم بالمنطقة قبل اضطرارهم مغادرتها خلال العشرية الحمراء وسنوات الإرهاب، وقد تركت تلك الأحصنة هناك في الغابات للتكاثر فيما بينها طوال تلك السنوات، كما أظهر التحقيق أن ملاكها الأصليين يعيشون بمناطق متاخمة لتينزواغ مثل زانة البيضاء ومناطق أخرى، وبالتالي فهي ليست حيوانات برية تحظى بحماية الغابات بل أحصنة أليفة لها ملاكها قبل تكاثرها، وبالتالي فهي غير مشمولة بالقوانين الناظمة لحماية الحيوانات البرية مثل الأرانب والضباع المخططة وغيرها.

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فيما بدأ بعضها بتعليق الاعلانات

بلديات تباشر تسجيل المستفيدين الجدد من العمليات التضامنية الرمضانية

راضية مرباح

فتحت بعض من بلديات العاصمة وتيبازة هذه الأيام باب التحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية الرمضانية في توقيت مبكر مقارنة بالمواسم السابقة، حيث باشر عدد منها في تعليق الإعلانات على أبوابها بغية استقبال المسجلين الجدد من العائلات المعوزة، لاسيما التي من دون دخل أو أولئك الذين يساوي أو تقل أجورهم عن 20.000,00 دينار.

الإعانات التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل والتي ستكون عبارة عن مبالغ مالية، تكون العديد من البلديات قد انطلقت فيها هذه السنة بشكل مبكر، في وقت كان ينتظر البعض الآخر أن يتم فتح مجال التسجيلات بعد الانتخابات المحلية المقبلة بعد تشكيل المجالس المنتخبة الجديدة، فبلدية المحمدية بالعاصمة على سبيل المثال لا الحصر أصدرت إعلانا لكافة مواطني البلدية وأرباب العائلات الراغبين في الاستفادة من إعانة مالية خاصة بشهر رمضان، تؤكد من خلاله فتح التسجيلات وإيداع الطلبات خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر من الشهر الجاري إلى غاية 28 من نوفمبر المقبل، ابتداء من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، وذلك بمصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية، حيث حددت الشروط بأن يكون أرباب العائلات المعوقين من كل الفئات عديمي الدخل، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة من عديمي الدخل والمسنين كذلك والمعوزين ذوي الدخل الذي يعادل أو اقل عن 18.000,00 دينار عكس بلدية سيدي سميان بولاية تيبازة التي حددت شرط المبلغ المعني للمستفيدين بالعملية بأن يكون دخلها الشهري 20 ألف دينار أو اقل منه.

أما بالنسبة للعائلات التي من دون دخل فقد اشترطت تقديم تصريح بعدم العمل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صك بريدي مشطوب على اعتبار أن العملية ستكون عبارة عن مبالغ مالية وليس قفة كما جرت العادة، أما بالنسبة لأرباب الأسر أصحاب الدخل الذي تم وضع الشروط عليه للاستفادة من العملية التضامنية، فعلى المعنيين تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، كشف الراتب وإحضار الدفتر العائلي على أن يعفى من التسجيل أرباب الأسر المسجلين سابقا فضلا عن الأشخاص المستفيدين من برامج دعم الفئات الهشة، وقد حددت نهاية التسجيلات في الـ25 من نوفمبر المقبل.

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عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

التهاب أسعار الخضر والفواكه.. والدجاج يصل إلى 600 دج للكلغ بالبويرة

فاطمة عكوش

سارع تجار الخضر والفواكه بأسواق ولاية البويرة إلى رفع الأسعار عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث ارتفع سعر الدجاج إلى 600 دج، وهو ما حتم على العديد من الزبائن مقاطعته والاكتفاء بتحضير وجبة عادية لإحياء المناسبة الدينية .

رغم أن أسعار الخضر والفواكه وحتى الموسمية منها عرفت ارتفاعا جنونيا منذ اندلاع الحرائق الإجرامية الأخيرة التي مست عدة ولايات، موازاة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن ذلك لم يمنع التجار السماسرة الذين يتحكمون في الأسواق من رفع الأسعار مجددا خلال اليومين الآخرين، وهذا تزامنا مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف وازدياد إقبال الزبائن على الأسواق لاقتناء ما يلزمهم للتحضير لعشاء المولد والذي يفضل الأغلبية أن يكون مميزا، لكن ولسوء حظ الجميع الفرحة تؤجل مرة أخرى، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار التي مست مختلف أنواع الخضروات واللحوم البيضاء والحمراء وحتى البيض والتي بلغت مستوى قياسيا مقارنة بالأيام الفارطة .

وفي جولة استطلاعية عبر العديد من المحلات التجارية وأسواق مدينة البويرة، وجدنا أن سعر الدجاج وصل صبيحة أمس الأحد، ولأول مرة عتبة الـ600 دج للكلغ، مسجلا بذلك زيادة تقدر بـ100 دج، وهذا ما يجبر الزبون على دفع 1800 دج لشراء دجاجة تزن 3 كلغ، وهو سعر لم تعرفه أسعار الدجاج حتى في أوقات الأزمة.

وأمام هذا الارتفاع غير المبرر، يفضل أغلبية أرباب الأسر البحث عن بديل بالأرياف واقتناء الديك الذي لا يتعدى سعره الـ400 دج، فيما يلجأ البعض إلى المذابح الفوضوية المنتشرة على الطرقات والتي تبيع الدجاج بسعر أقل من السعر المتداول في الأسواق، وبالطبع ارتفاع الأسعار خلال هذه الأيام لم يقتصر على اللحوم البيضاء فقط، لكنه مس حتى اللحوم الحمراء، حيث ارتفع سعرها إلى 1700 دج للكلغ، كما ارتفع سعر البيض الذي يكثر عليه الطلب في مثل هذه المناسبات إلى 480 دج للصفيحة الواحدة .

ومن جهة أخرى، عرفت أسعار الخضر ارتفاعا غير مسبوق يومي السبت والأحد، حيث ارتفع سعر الطماطم والبطاطا إلى 140 دج للكغ، فيما وصل سعر اللفت والجزر إلى 100 دج، وارتفع سعر الفاصوليا مجددا إلى 250 دج، بعد أن كانت تباع بمختلف الأسواق الأسبوع الفارط بـ100 دج، أما القرعة فهي الأخرى ارتفع سعرها وبيعت بـ200 دج للكلغ، أما الفواكه فأصبحت في غير متناول الجميع بسبب ارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر الموز والتفاح إلى 350 دج للكلغ، وهي أسعار بعيدة جدا عن متناول المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

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غير صالح للاستعمال منذ سنوات رغم الشكاوى المودعة بمصالح البلدية

سكان حي 400 مسكن في “سعيد حمدين” بالعاصمة يطالبون بتهيئة الطريق

منير ركاب

يشكو سكان حي 400 مسكن بسعيد حمدين، المتواجد على مستوى إقليم الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في العاصمة، من سوء أوضاع الطريق العام الذي يتوسط الحي، مع افتقاره لأبسط متطلبات السلامة المرورية وسهولة الاستخدام، رغم سلسلة المراسلات والشكاوى التي تم إيداعها بمصالح السلطات المحلية، منذ عدة سنوات، دون إيجاد حل يفيد بتخصيص ميزانية من مشاريع تهيئة الطرق والأرصفة بأحياء البلدية.

وأكد السكان في تصريح لـ”الشروق” أن الطريق الذي يستعمله المواطنون والأطفال للتوجّه إلى مقرات العمل والدراسة تكثر فيه الحفر والمطبات، ولا يوجد عليه أرصفة، فضلا عن تطاير الأتربة، ليتحوّل إلى طريق شبه زراعي، مؤكدين أن الطريق غير صالح للاستخدام منذ أعوام، لدرجة أن سكان المنطقة أصبحوا يتناوبون التغيب عن أعمالهم الرسمية خاصة في فصل الشتاء على غرار تلاميذ المؤسسات التربوية.

وتوضح الصور المرسلة إلى “الشروق”، أن الطريق المهترئ يتحوّل إلى برك مائية خلال سقوط الأمطار، وحفر امتصاصية مصغرة في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يصبح المسلك عبارة عن أتربة وغبار لزيادة مساحة الحفر تدريجيا مع الظروف الطبيعية، ناهيك عن جعل حواف الطريق بيئة لرمي النفايات المنزلية التي أصبحت مكانا للحشرات والجرذان والزواحف، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتفكير في إيجاد حلّ سريع وتزفيت الطرقات وتهيئتها، كما عبّر هؤلاء في حديثهم، عن قلقهم من الوضعية الحالية التي آل إليها الطريق المتواجد بالحي وأمام مسجد طيبة، الذي غرق في مشاكل الأميار الذين تعاقبوا بسبب اهترائه، ما يصعب تنقل المواطنين خاصة في فصل الشتاء، بسبب الطريق المتآكل عن آخره.

سكان الحي وفي حديثهم، طالبوا بإنشاء عدة جمعيات للحي، على غرار الجمعية الناشطة حاليا، لمحاولة معالجة المشاكل التي تعترض حيّهم من جهة، ومحاولة القضاء عليها بالتعاون مع مصالح البلدية من جهة ثانية، معرجين في ذات السياق، على مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس، بالتدخل ضمن صلاحياته لوضع حد لمشكل النفايات، مع توفير حاويات القمامة على مستوى الحي وأمام مسجد طيبة، ومنع سكان البلديات المجاورة من تحويل الحي إلى مفرغة في الهواء الطلق، وما ينجر عنها من نتائج كارثية، وانتشار للأمراض والأوبئة، خاصة في ظل انتشار أوبئة جد خطيرة على غرار وباء كورونا المستجد، الذي انتشر في البلاد منذ نهاية سنة 2019، مذكرين بالقول بأنهم لم يشاهدوا مصالح التطهير ومكافحة البعوض منذ حلول فصل الصيف، على الرغم من الانتشار الخطير، والمؤكد لبعوضة النمر في الحي وفي الأحياء المجاورة التابعة للبلدية.

وينتظر سكان الحي من المجلس البلدي المقبل الجديد، إعطاء الأولوية للتنمية، مع جلب المشاريع، لتدارك الهفوات والأخطاء من طرف مصالح المجالس المتعاقبة على البلدية، التي تجاهلت عديد المراسلات والشكاوى المرسلة من طرف السكان وجمعية الحي التي نادت بضرورة إعادة التهيئة.

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بعد أيام فقط من إقالة مدير الخدمات الجامعية بالمدية

غلق إقامة “بن مولود” وتحويل المقيمين إلى “وزرة الجديدة”

ب. عبد الرحيم

تقرّر رسميا غلق الإقامة الجامعية حسان بن مولود بحي الكوالة في ولاية المدية، وهي إقامة كانت مخصّصة للطلبة الذكور، وذلك بعد أيام قلائل من إقالة مدير الخدمات الجامعية بالمدية محمد مسعودان والذي عوّضه محفوظ عبد الرحمان كمدير مكلف بالخدمات الجامعية، وهو إطار سابق بذات المديرية، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم المالية والصفقات العمومية.

ولم ينتظر هذا الأخير طويلا لتطبيق تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي أسداها بخصوص إقامة حسان بن مولود العام الماضي، فأمر بغلقها إلى حين معاينتها من طرف لجنة تقنية ليتم أخذ قرار واضح بشأنها إما هدمها أو تهيئتها.

وقد تم تحويل طلبة السنة الأولى جامعي مباشرة بعد قرار الغلق نحو الإقامة الفرعية بوزرة في حين تم تحضير الإقامة الجديدة وزرة 2 المستلمة مؤخرا، والتي تتسع لـ2000 سرير لاستقبال طلبة الدفعة الثانية السنة الثانية جامعي المقرر مزاولتهم لدراستهم وفقا للبروتوكول المتبع هذا الاثنين.

وعن ظروف استقبال الطلبة قال مدير الخدمات الجديد محفوظ عبد الرحمان إنّ كل الظروف مهيأة لاستقبالهم أحسن استقبال، حيث قام عمال الخدمات الجامعية بكل الترتيبات اللازمة لذلك.