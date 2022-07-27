أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 جويلية 2022

الاعتداء على رئيس مصلحة بمستشفى خنشلة، حجز نصف قنطار من المخدرات بعنابة

شابّة في الـ19 من العمر تضع ثلاثة أطفال توأم

لوز محمد أمين

نجح الثلاثاء، الفريق الطبي بمركب الأم والطفل بمدينة تيارت، في إجراء عملية قيصرية ناجحة لسيدة تبلغ من العمر 19 سنة، أين تكللت العملية بوضع ثلاثة أطفال توأم من جنس أنثى بصحة جيدة، علما أن العملية تمت من دون أي تعقيدات، حسب الطاقم الطبي المشرف على العملية، فيما يتم الاعتناء بالأطفال الثلاثة، وهن حاليا بمصلحة حديثي الولاية تحت المراقبة الطبية.

وأكد مصدر طبي أن صحة الأم جيدة وستغادر المستشفى في الساعات القادمة رفقة رضيعاتها الثلاث، وتعد هذه العملية الثانية من نوعها على مستوى مركب الأم والطفل بمدينة تيارت، للإشارة أن مركب الأم والطفل بولاية تيارت كان قد احتضن مؤخرا محاضرة علمية، من تقديم البعثة الصينية، من أجل تبادل الخبرات مع عمال مركب الأم والطفل من أطباء وشبه طبيين وقابلات، من أجل التكفل الجيد بالمرضى، علما أن المركب نجح في وقت سابق في إجراء ما مجموعه 60 عملية جراحية خلال الشهرين المنصرمين فقط.

للإشارة فإن العملية القيصرية سالفة الذكر، أشرف عليها كل من الدكتور بن عريبة سيف الدين، والدكتورة كروش، وبن علاش، وبمتابعة من الفريق شبه الطبي والإداري.

وسبق لمديرية الصحة لولاية تيارت الإشراف على عمليات جراحية بمستشفى يوسف دمرجي وكذا مستشفى مدينة الرحوية، ناهيك عن تنظيمها أياما تكوينية لفائدة الأطباء العامين العاملين على مستوى المصالح الطبية الاستعجالية والجراحية بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية، أين سطرت إستراتيجية للإسراع في مباشرة العمليات وإحصاء المرضى الذين تستدعي حالتهم التدخل العاجل، من أجل رفع الضغط عن مستشفيات الولاية.

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شطر سابع من منحة كوفيد لمستخدمي الصحة

ع. تڤمونت

وجهت وزارة الصحة تعليمة مؤرخة في 24 جويلية الجاري، إلى مديرياتها بالولايات، ومن خلالها إلى مديري المؤسسات العمومية للصحة، تأمرهم من خلالها بإعداد قوائم المعنيين بمنحة “كوفيد-19” قبل الخميس 28 جويلية، وذلك استعدادا لصب الشطر السابع من منحة كوفيد للفترة الممتدة بين 16 أوت و15 نوفمبر 2021 حين توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

وفي هذا الشأن، طالبت تعليمة وزارة الصحة التي تحمل توقيع أمينها العام، تحوز “الشروق” نسخة منها، بالشروع في إعداد قوائم مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، قصد تقديم الالتزام للمصالح المختصة للرقابة المالية، قبل هذا الخميس، وذلك في انتظار تخصيص الاعتمادات المالية المخصصة لدفع الشطر السابع من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-79 المؤرخ في 31 مارس 2020 المتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة.

وكان عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، قد كشف مؤخرا، على هامش زيارة عمل وتفقد لبعض المرافق الصحية على مستوى العاصمة، عن قرب صب الشطر السابع من منحة كوفيد لفائدة مستخدمي القطاع المعنيين، مشيرا إلى وضع إجراءات صارمة قصد ضمان توزع المنحة ووصولها إلى مستحقيها من الأطقم الطبية وشبه الطبية ومختلف مستخدمي الصحة الذين استمرت خدماتهم في مكافحة الوباء، وذلك من خلال تشديد الرقابة في صب المنحة وتحديد القائمة الخاصة بالعمال المعنيين بها لتفادي التجاوزات التي حصلت من قبل.

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حجز نصف قنطار من المخدرات بعنابة

ع. بن منـية

نجح مؤخرا عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الكائن مقرها بمدينة الحجار في ولاية عنابة، في تفكيك شبكة جهوية مختصة في ترويج المخدرات يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات، حيث أسفرت عملية توقيف أفراد هذه الشبكة عن حجز أكثر من 50 كلغ من الكيف المعالج، وسيارة سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في نقل وترويج المخدرات. العملية التي تعتبر الأهم من نوعها منذ مطلع السنة الجارية على مستوى ولاية عنابة، تم تنفيذها إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، بشأن النشاط المشبوه لبعض الأشخاص، الذين حاولوا عقد صفقة لإدخال كمية معتبرة من المخدرات إلى ولاية عنابة، وبعد التحري والتحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيهم والسيارة التي يستخدمونها في نقل المخدرات، لتتم الإطاحة بهم وحجز أكثر من نصف قنطار من مخدرات قنب الراتنج الهندي.

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تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 66 ألف قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد قرطي

فكك، عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، شبكتين دوليتين مختصتين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تنشطان بدول الجوار، تتكونان من 11 شخصاً، مختصتين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، كما تم حجز أزيد من 65 ألف قرص مهلوس، حسب ما علمته الشروق من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني العقيد يوسف بوفرينة. واستنادً إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن حيثيات العمليتين النوعيتين، تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة شتى أنواع الجريمة وتضييق الخناق على مروجي المخدرات والسموم والمهلوسات، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 23 جويلية الجاري، على مستوى الجهة الجنوبية للولاية، وبالتحديد ضمن إقليم كتيبة الدرك الوطني في بن سرور، مكنت من حجز 65 ألفا و805 قرص مهلوس من نوع بريبغالين 300 ميليغرام، كانت مخبأة بإحكام داخل 3 سيارات، مع حجز 4 مركبات، واحدة منها كانت تستعمل لفتح وتأمين الطريق من أجل نقل هذه السموم، وذلك على خلفية ورود معلومات إلى الجهات الأمنية المذكورة أعلاه، بوجود نشاط الشبكتين، الأمر الذي أدى إلى وضع خطة عمل محكمة، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات وتنشيط عنصر الاستعلام والتحري، تم خلال العمليتين توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 53 سنة، مع حجز مبلغ مالي قدره 333 مليون سنتيم و111 دينار تونسي، 3 مبردات و16 هاتفا نقالا. ليتم فتح تحقيق في القضية، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، ووضع المركبات المحجوزة في المحشر البلدي، على أن يتم إحالة المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالمحكمة الإبتدائية في بوسعادة، بتهمة جناية التهريب لمواد على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني.

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وفاة شخصين اختناقا داخل بئر بالجلفة

نورين.ع

لفظ الأربعاء شخصان أنفاسهما الأخيرة اثر اختناقهما داخل بئر تقليدي يقع بمنطقة ضاية سلوين ببلدية المليلحة بالجلفة، واستنادا لمصادر الشروق فإن الشخصين نزلا إلى داخل البئر الذي يبلغ عمقه 18 مترا وعرضه ثلاثة امتار، والواقع بإحدى المزارع بمنطقة ضاية سلوين، وهذا من اجل تنظيفه لكنهما اختنقا جراء استنشاقهم للغاز المتواجد داخل هذه البئر، حيث قامت وحدات الحماية المدنية بتحويل الضحايا لعيادة دار الشيوخ أين تم تحويلهما لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بمدينة الجلفة

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استرجاع مركبة مسروقة بأم البواقي

ق.م

استرجع عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء (أم البواقي) مركبة مسروقة مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما علم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. وأفاد ذات المصدر أن عناصر أمن دائرة عين البيضاء الذين كانوا بصدد إجراء دوريات عادية بشوارع المدينة تلقوا طلبا للتدخل من قبل أحد المواطنين مفاده سرقة سيارته من طرف شخص مجهول، مردفا بأن التدخل السريع مكن من استرجاع المركبة في وقت وجيز بعد استغلال المعلومات المتوفرة، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيه. وقد أنجز للمشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة ملف جزائي عن قضية “سرقة مركبة في حالة تلبس” قدم بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة عين البيضاء مثل ما تمت الإشارة إليه.

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قطار نقل البضائع يقتل أربعينيا بالشلف

قورين.م

لقي، الأربعاء، أربعيني مصرعه، بعدما دهسه قطار لنقل البضائع قادم من وهران باتجاه الجزائر العاصمة. الحادثة حسب مصالح الحماية المدنية وقعت قبيل الفجر، بمنطقة الحمادية بوسط مدينة الشلف، حيث كان الضحية بصدد تخطي عقبة السكة الحديدية، ولم ينتبه لمسار القطار، فصدمه وتركه جثة هامدة، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الأخوات باج، للإشارة، يعد هذا رابع ضحايا السكة الحديدية بعد مصرع شابين الأول بالمدخل الغربي وآخر بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية والثالث بالسوق الأسبوعي لبوقادير.

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وفاة شاب بطلقة نارية في حفل زفاف بتبسة

ب. دريد

اهتزت، ليلة الثلاثاء، مدينة نقرين جنوب عاصمة الولاية تبسة، على وقع حادثة قتل عن طريق الخطأ، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بعد إصابته بطلقة نارية صادرة من بندقية صيد، ما خلّف حالة من الحزن والأسى وسط المدعوين وأهل العروسين الذين تحول حفل زفافهم إلى مأتم، امتد صداه إلى كل أرجاء بلدية نقرين. الحادثة الأليمة التي خلفّت وفاة الشاب هاني زاوي صاحب الـ24 ربيعا، وقعت خلال إقامة حفل زفاف بالحي الجديد بمدينة تبسة، عندما شرع أهل العروسين والمدعوون في الاحتفال بوضع الحناء للعريس حسب عادات وتقاليد أعراس أبناء المنطقة، ومع بداية الأفراح وإطلاق الزغاريد المصحوبة بالغناء والرقص وإطلاق البارود من بنادق الصيد، احتفالا بالمناسبة، تفاجأ الحضور بطلقة نارية تخترق جسد الضحية هاني، الذي هو عامل في متجر وكان من بين المدعوين لحفل الزفاف، يرجح أنها صادرة من بندقية كان يحملها ويتباهى بها طفل قاصر دون 17 سنة، لا يزال يتمدرس بالتعليم المتوسط.

وفي تلك الأثناء توقفت أجواء الفرحة وتحولت إلى حالة ارتباك، سارع خلالها الحاضرون للالتفاف حول الضحية الذي سقط أرضا، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بآثار الطلقة النارية التي أصيب بها في منطقة قاتلة من الجسم. لتتوقف على إثر ذلك كل مظاهر الفرح التي كانت تسود أهل العرس الذي تحول في لمح البصر إلى مأتم، وعلى الفور تدخل عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني، وقاموا بتوقيف المشتبه فيه، مع حجز السلاح الناري، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في الحادثة الأليمة التي حولت العرس إلى جنازة. وتشتهر بلديات ولاية تبسة بالإفراط في الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية، في الأعراس ما يتسبب في كل مرّة في سقوط ضحايا من قتلى وجرحى، والتي غالبا ما تحوّل مظاهر الاحتفال بالأعراس إلى مآتم.

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الاعتداء على رئيس مصلحة بمستشفى خنشلة

مامن.ط

تعرض، مساء الثلاثاء، رئيس مصلحة الإنعاش الطبي، بمستشفى علي بوسحابة بمدينة خنشلة، لاعتداء جسدي عنيف، داخل المصلحة، من طرف قريب أحد المرضى المتواجدين بمصلحة العناية المركزة بالمستشفى، بعد أن وفاته المنية، وفور إبلاغهم بحادثة الاعتداء على رئيس مصلحة الإنعاش، تدخل عناصر الشرطة، لتوقيف المعتدي وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده تم بموجبه تقديمه أمام العدالة. الحادثة وحسب مصادرنا وقعت عندما تفاجأ الضحية الذي هو رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى خنشلة، بأحد المواطنين يتهجم عليه، بعبارات من السب والشتم قبل أن يعتدي عليه جسديا بضربة رأسية أسقطت الضحية أرضا، وأضافت مصادرنا بأن المعتدي ثار غضبا لعدم اتصال المصلحة به لإخباره بوفاة قريبه، ليشفي غليله في رئيس المصلحة، الذي تحصل على شهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت واقعة الاعتداء، التي أثارت حالة من الغضب والاستنكار وسط كل موظفي المستشفى الذين أبدوا تضامنهم مع زميلهم.

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إدانة أفارقة احترفوا تزوير العملات بوهران

ب.يعقوب

قضت، مساء الإثنين، محكمة جنح فلاوسن في وهران، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق 4 رعايا أفارقة من جنسية مالية، كونوا تشكيلا عصاببا اختص في تزوير الأوراق المالية بمختلف العملات وطرحها للتداول في الأسواق المحلية.

مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس توقيع نفس العقوبة، لتسبب هؤلاء الرعايا الأجانب الذين كانوا يقيمون في التراب الوطني بطرق غير مشروعة، في إغراق السوق التجارية الوطنية بأوراق مالية مزيفة، وهو ما لا يتسامح معه قانون العقوبات الجزائري، الذي جاء لإقرار عقوبات مشددة تصل حدود المؤبد بحق كل شخص ثبت تورطه سواء بتزوير أي عملة لها مقابل في السوق الرسمية، أو تورط في تسويقها أو استعمالها المباشر.المتهمون الأربعة في حال إيقاف، توبعوا بجنح مختلفة منها تكوين جمعية أشرار، الحيازة على معدات محظورة التداول بغرض تزوير أوراق نقدية وجنحة الإقامة غير الشرعية.

فصول القضية الجزائية تعود إلى مباشرة الضبطية القضائية التابعة للأمن الحضري الـ17 في وهران، أبحاثا أمنية تحت إشراف قضائي، حول نشاط إجرامي في تزوير وتقليد العملة الوطنية وعملات أجنبية مختلفة “اليورو والدولار”، وبعد تحديد هويات المشتبه فيهم وموقع إقامتهم السرية، تم مداهمة شقة مؤجرة في الحي الشعبي “سان بيار” في مدينة وهران، كان يتخذها الأفارقة مقر إقامة لهم، لتسفر العملية النوعية عن العثور على معدات هائلة تتشكل من جهازي إعلام آلي وكافة اللواحق، جهاز سكانير، حبر سري، آلة ناسخة ومحاليل كيميائية بيضاء، قصاصات ورقية مهيأة للتزوير، مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة ” اليورو”، اتضح من خلال التحقيق المبدئي في عين المكان، أن الموقوفين من العاصمة المالية باماكو، كانوا يقيمون في وهران منذ 2019 بعدما قدموا إليها من سطيف.

وأفصحت التحريات أن هؤلاء الموقوفين لهم باع طويل في إغراق الأسواق بالعملة المقلدة، بدليل أنهم ترددوا كثيرا على أسواق جزائرية مشهورة بالحركة التجارية “سطيف، وهران”، ليتم عرض الموقوفين على أنظار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، هذا الأخير خصهم بالحبس المؤقت. جلسة المحاكمة التي تمت مساء الإثنين، شهدت مرافعة المدعي العام، الذي طالب بفرض عقوبات ثقيلة ضد المتابعين بتقليد العملة وذلك حماية للاقتصاد الوطني ولمصلحة المواطنين.

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نفايات استشفائية خطيرة تتهدد سلامة المواطنين بوهران!

خيرة غانو

عثر مجددا عمال النظافة بمحيط مؤسسات صحية عمومية وخاصة عبر إقليم المندوبية البلدية الأمير بوهران أمس، على أكياس صفراء مخصصة للتخلص من النفايات الطبية ملقاة داخل حاويات القمامة المنزلية بشكل عشوائي وواضح، موضحين أنها ليست المرة الأولى التي يسجلون فيها هذه الحادثة، التي بات تكرارها مصدر سخط وتذمر كبيرين في أوساطهم.

وحسب مختصين، فإن هذا النوع من النفايات الاستشفائية يشكل لوحده قنبلة صحية في حال لم يتم التخلص منها عن طريق تقنية الحرق، التي يفترض التقيد بها واعتمادها من طرف كافة المؤسسات والهياكل الطبية والمخبرية، التي يفرز نشاطها مخلفات صلبة أو سائلة، من شأنها أن تكون مصدرا لنقل الأمراض ونشر عدوى الأوبئة الفيروسية والجرثومية الخطيرة وحتى الفتاكة لمن يحتك بها أو يتعامل بها من دون وقاية خاصة وصارمة، معتبرين أن من حق عمال النظافة الاعتراض على تحميلهم مهام غير منوطة بهم، والأدهى من ذلك أنها تشكل خطرا حتميا وحقيقيا يتربص بهم، خاصة أن هذه الفئة العمالية البسيطة غير موفر لها في الواقع أدنى حد من ظروف العمل المطلوبة، والوقائية خاصة لدرء احتمالات تلقي العدوى عنهم.

كما تشير مصادر من مصلحة النظافة لبلدية وهران في ذات السياق، إلى أن الأكياس الصفراء، وبالرغم من توفر نظام المحارق بالمستشفيات، إلا أن عديد فرق النظافة تشتكي من تواجدها على أرصفة عمومية وداخل حاويات بلدية على مستوى مندوبيات أخرى غير الأمير، على غرار مندوبية حمو بوتليليس المعروفة بالقطاع الحضري الصديقية، العثمانية، ابن سينا، بوعمامة وغيرها، ما يعني – حسبها – أن الأمر بات يشكل ظاهرة، ينبغي وضع حد لها من طرف الجهات المختصة.

من جهتها، أوضحت المندوبية البلدية الأمير في منشور إعلامي لها بهذا الخصوص، أنه سبق لها توجيه عدة إعذارات إلى واحدة من المؤسسات الصحية المتواجدة في الإقليم، والتي اتضح بشكل مؤكد، أنها وراء تفريغ نفاياتها على الطريق العام، وكذلك فعلت مع عدد من التجار الذين يلقون بمخلفات محلاتهم أمام هذه الأخيرة أو بالقرب من مداخل العمارات في غير المواقيت المحددة لذلك، مضيفة أن غياب الحس بالمسؤولية والثقافة البيئية لدى البعض قد بلغا حدا كارثيا، عندما أضحت أكياس القمامة تلقى على واجهات مؤسسات تربوية، مشيدة في المقابل بما قامت به لجنة حي ميرامار، عندما تفاعلت مؤخرا مع الظاهرة بتنظيف النقاط السوداء المرصودة بالمكان المذكور، وعملت على تزيينه بأصص من نباتات الزينة والورود لإضفاء لمسة جمالية للموقع، إلى جانب تحسيس السكان ودعوتهم إلى التقيد بتعليمات المنع بخصوص الرمي العشوائي وغير المنتظم للنفايات المنزلية، وضرورة التحلي بالحس المدني، وأيضا غرسه في سلوكيات أبنائهم، حفاظا على الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة للجميع.

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حرائق مهولة بغابات بجاية

ع. تڤمونت

شهدت ولاية بجاية، الثلاثاء، اندلاع العديد من الحرائق التي تم لحسن الحظ احتواؤها بسرعة كبيرة بفضل المجهودات المبذولة وكذا التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات المعنية، كما كان الحال ببلدية ذراع القايد التي اندلعت بغاباتها حرائق مهولة استدعت الاستنجاد بمروحيات الإطفاء التي أثبتت نجاعتها في مثل هذه الظروف. فيما لم ترد حصيلة للخسائر التي خلفتها الحرائق.

وعاش سكان آيث نوال مزادة وبوزوڨلة ببلدية ذراع القائد أقصى شرق بجاية، على أعصابهم بعد الحرائق المهولة التي شبت بالمنطقتين المذكورتين، الأمر الذي أحدث طوارئ لدى السكان وكذا لدى الحماية المدنية ومحافظة الغابات بالإضافة إلى السلطات المحلية التي جندت إمكانياتها لتقديم يد العون وذلك قبل وصول مروحيات الإطفاء التي كان لها مساهمة كبيرة في إخماد النيران وقد ساعد سد خراطة في ملء دلاء المروحيات وبالتالي السيطرة على الحريق في ظرف قياسي من دون تسجيل لحسن الحظ خسائر في الأرواح، فيما أتت ألسنة النيران على مساحات كبيرة من الغطاء الغابي بالمنطقة.

وشب من جهة أخرى حريق “غريب” بعاصمة الولاية وبالضبط بغابة سيدي أحمد، ولحسن الحظ فقد حال التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية دون انتشار رقعته.

تشهد ولاية بجاية، منذ بداية الأسبوع، موجة حر غير عادية مصحوبة برطوبة جد عالية أثرت سلبا على يوميات المواطنين، الذين يتخوفون من عودة مسلسل الحرائق إلى الواجهة بالنظر إلى كثرة الزجاج المتناثر على حواف الطرقات والغابات بإقليم الولاية، إذ من غير المنطقي اتهام فقط أطراف بافتعال هذه الحرائق وتجاهل في نفس الوقت مسببات أخرى قد تكون أكثر خطورة.

ويبقى الحذر مطلوبا خاصة خلال هذه الفترة التي وصل فيه زئبق الترمومتر إلى مستويات غير عادية، عسى أن تتجنب الولاية سيناريو الصائفة الفارطة الأسود، كما يستوجب الوضع التفكير مستقبلا في تخليص غابات الولاية من الزجاج المتناثر مع تفعيل القوانين التي تمنع تناول المشروبات الكحولية بمحيط الغابات وكذا الرمي العشوائي لها.

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حريق يأتي على 20 هكتارا من المساحات الغابية بميلة

نسيم.ع

اندلع، ليلة الثلاثاء، حريق مهول، أتى على أكثر من 20 هكتارا من المساحات الغابية والأحراش، من بينها أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون والأحراش والأدغال، بمشتة سيدي زروق ببلدية الرواشد في ميلة. الحريق الذي بدأت شرارته الأولى حدود الساعة التاسعة و26 دقيقة ليلا، أين سارعت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية الرواشد مدعومة بالوحدة الثانوية لبلدية فرجيوة ووادي النجاء وترعي باينان وفرقة الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، إضافة إلى الوحدة الرئيسية لميلة إلى مكان اندلاعه، أين تم الشروع في إخماد ألسنة اللهب، بعدما اضطرت عشرات العائلات القاطنة بالقرب من مكان الحريق إلى الهروب من مساكنها بسبب كثافة النيران، وذلك خوفا من محاصرتها لهم من كل الجهات، خاصة مع قوة الرياح وسرعة انتشار النيران، الأمر الذي أجبر السكان على الرحيل والهروب من منازلهم إلى غاية الانتهاء من عملية إخماد الحريق الذي أتى على أكثر من 20 هكتارا من المساحات الغابية لأشجار الصنوبر الحلبي والأشجار المثمرة للخواص، فيما تم إنقاذ مساحة شاسعة من الأشجار الغابية.

وبالموازاة مع ذلك، تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني من توقيف شاب في العقد الثاني من العمر يقطن ببلدية الرواشد متلبسا بإشعال النيران بالمكان المسمى غابة واقيسن بالجهة الأخرى المقابلة للحريق الأول، ليتم إحالته على التحقيق في انتظار تقديمه أمام العدالة. كما تمكن أعوان الحماية المدنية رفقة مصالح الغابات والمواطنين من إخماد الحريق الأول والثاني فجر أمس، أي بعد 8 ساعات كاملة من التدخل، وذلك بحضور الجهات المحلية و5 ضباط للحماية المدنية و20 عون إطفاء، إضافة إلى ثلاث شاحنات للإطفاء وسيارتي إسعاف. فيما تفيد مصادر “الشروق اليومي” بأن أعوان الحماية المدنية استطاعوا إنقاذ مجمع سكني يقع بالقرب من مكان الحريق وباقي الغابة. من جهتها، باشرت المصالح المختصة تحقيقا في الحادث.

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إحباط محاولة تهريب تجهيزات حساسة بتبسة

ب.دريد

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تبسة، مساء أول أمس، من إحباط محاولة إغراق السوق بمعدات وتجهيزات ذات منشأ أجنبي، دون الحصول على وثائق وترخيص يسمح بنقل وبيع تلك التجهيزات الحساسة، المتمثلة خاصة في كاميرات المراقبة، حيث تم حجز كمية معتبرة من الكاميرات التي تم تهريبها من الخارج عبر الشريط الحدودي. عملية حجز تلك الكاميرات تمت خلال قيام عناصر الشرطة بدورية عمل روتينية لهم بإقليم دائرة الاختصاص، وبوصولهم إلى محيط المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة تبسة، لفت انتباههم وجود سيارة مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص، مركونة بالقرب من المحطة، وتحمل ترقيم إحدى ولايات وسط البلاد، على الفور تدخل عناصر الشرطة لتفقد وثائق المركبة والتأكد من هويات راكبيها، وبعد إخضاعها للتفتيش، عثروا بداخلها على 90 جهاز كاميرا متطورة، ذات منشأ أجنبي، مستوردة عن طريق التهريب، ليتم على الفور حجزها وتحويل راكبي السيارة إلى مقر الأمن الحضري الخامس، للتحقيق معهم، وتكوين ملف قضائي ضدهم تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، الذي أحالهم على جلسة المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، والذي أصدر حكما يقضي بإدانة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدّة 6 أشهر دون إيداع الحبس، وغرامة مالية تقدر بـمليار و600 مليون سنتيم مع حجز البضاعة والمركبة.

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تأييد الحكم بحق المتهم بالإساءة للرسول الكريم في تبسة

ب.دريد

أيدت، نهار الأربعاء، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تبسة، الحكم الصادر عن محكمة الشريعة، والقاضي بإدانة شاب من أبناء المنطقة، بتهمة الإساءة للمعلوم من الدين بالضرورة والاستهزاء، وإهانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، على منصات التواصل الاجتماعي، والقاضي بالحكم عليه بثلاث سنوات حبسا منها سنتان حبسا نافذا وعاما موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة ملايين سنتيم. وكانت بلدية الشريعة بولاية تبسة قد عاشت المنطقة مطلع شهر ماي الماضي موجة من الاحتجاجات التي قام بها المواطنون وخطباء المساجد وشخصيات فاعلة بالمنطقة وعناصر من المجتمع المدني، ضد المتهم انطلاقا من مسجد الإصلاح، إلى غاية وسط المدينة، للتنديد بما كتبه الشاب المتهم في منشوراته المتعددة له، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” فايس بوك”، من خلال سرد أحاديث وأقوال مكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في شخصه، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التعليق عليها باستهزاء، مما حرك مشاعر المواطنين وخلق موجة من الاحتجاج والتذمر بمدينة الشريعة، ومختلف بلديات الولاية، وهو ما دفع بالنيابة وقتها، إلى التحرك وتأمر بفتح تحقيق أين تم توقيف المتهم البالغ من العمر43 سنة والذي يعمل كموظف في بلدية الشريعة، وسماعه على محضر، ليتم بأمر من قاضي التحقيق، إيداعه الحبس بالتهم المنسوبة إليه، وأثناء جلسة المحاكمة، حاول المتهم إيجاد منافذ للخروج وتبريرات من التهم التي نسبت إليه، إلاّ أن رئيس الجلسة وبعد التماس النيابة بتطبيق القانون، وبعد المداولات، أصدر ضده القرار بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الشريعة الابتدائية.

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8.9 مليار سنتيم خسائر عبر 7 وكالات تجارية خلال كورونا

حورية. ب

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء زبائنها من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والإدارية عبر وكالاتها التجارية السبع الدار البيضاء، عين طاية، برج البحري، باب الزوار، برج الكيفان، المحمدية، درقانة، لتسديد فواتيرهم المتأخرة التي تراكمت منذ شهر فيفري 2020 وبالضبط خلال الوضعية الصحية التي مرت بها البلاد مع وباء كورونا.

وأوضحت المكلفة بالاتصال بمديرية التوزيع للدار البيضاء لامية الطويل في اتصال بالشروق، أن الإدارة تتفهم الوضعية التي مر بها المواطن وأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية خلال انتشار وباء كورونا، حيث منحت لهم فرصة تسديد الديون بالتقسيط، من باب المساعدة الإنسانية، غير أن أغلبيتهم لم يواظبوا على العملية بانتظام، الأمر الذي جعل مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء تتكبد خسائر مالية بقيمة ثمانية ملايير و900 مليون سنتيم، التي أدت إلى تعطل إنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها سكان بلديات المقاطعة الإدارية الدار البيضاء السبع وهي الدار البيضاء، باب الزوار، عين طاية، المرسى، برج البحري، برج الكيفان، المحمدية.

وأضافت المتحدثة أنه أصبح الزبائن يسددون الفواتير الجديدة ظنا منهم وجود قرار سياسي بمسح الديون المتراكمة في عهد “كوفيد 19” والصحيح هو منحهم مهلة للتسديد. على إثرها قامت المديرية مؤخرا بإخطار 122265 زبون لم يسدد الفواتير إلى جانب المؤسسات الإدارية والاقتصادية وكذا المحلات التجارية، غير أنها لم تلمس المديرية استجابة جدية، فهناك زبائن مواظبين على تسديد الديون المتأخرة وآخرين لم يستطيعوا تأمين المبالغ المطالبين بها.

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بعد غياب لسنوات.. مهرجان المسرح المحترف يعود إلى قالمة

نادية طلحي

بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات كاملة، عاد مهرجان المسرح المحترف إلى جمهوره بولاية قالمة، في طبعته الـ13 لتعود معه الحركة الثقافية لتنشيط ركح الفن الرابع الذي شهدت مراسيم افتتاحه بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، مشاركة عدّة وجوه فنية جاءت من مختلف ربوع الوطن للاحتكاك بالجمهوري القالمي المتذوق لأب الفنون.

وحسب ما أكده محافظ المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف، السيد رحموني عبد الحليم للشروق اليومي، فإن هذا الحدث الثقافي الذي عاد إلى ولاية قالمة بعد الانقطاع لسنوات بسبب جائحة كورونا، يعتبر عرسا ثقافيا بامتياز، خاصة وأنه تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب، مضيفا بأن هذه الطبعة الـ13 جاءت تخليدا للفرقة المسرحية لجبهة التحرير الوطني، لإيصال عدّة رسائل بأعمال فنية توحي بأن المسرح كان ولايزال في خدمة الذاكرة الثورية للجزائر، كما سيشارك في هذه الطبعة 6 فرق مسرحية بعد مرحلة الاقتناء، ممثلة في جمعية المنارة الثقافية قورصو من ولاية بومرداس، وجمعية الصرخة من ولاية سكيكدة، والتعاونية المسرحية مشاهر افرحونن من تيزي وزو، بالإضافة إلى جمعية الأقواس لمواهب الشباب لولاية المدية، والتعاونية الفنية الثقافية البرج للفنون الدرامية من الجزائر العاصمة، وكذا جمعية آفاق الجزائر الثقافية من الأغواط، والتي ستلقي عروضها بدار الشباب محمدي يوسف على مدار هذا الأسبوع. كما تم تسيطر برنامج ثري لتنشيط العمل الفني الجواري عبر العديد من البلديات والمناطق النائية من خلال تقديم عروض مسرحية لعدة فرق مسرحية، إضافة إلى تنظيم ورشة تكوينية لإعداد الفنان بالمسرح الجهوي محمود تريكي، من تأطير الأستاذ حيدر حسين. وما ميز هذه الطبعة من المهرجان المحلي المحترف بقالمة، هو الحضور اللافت لعدّة وجوه فنية جزائرية معروفة صنعت أمجاد الفن الجميل وأدخلت البسمة على جمهورها من خلال المسرح أو التلفزيون وحتى السينما على مدار عدّة سنوات، على غرار الفنانة القديرة فتيحة سلطان، ومدني نعمون، وأحمد قادري، وكمال بوعكاز، وكذا فتيحة وراد وغيرهم من الفنانين الكبار الذين أعطوا لحفل افتتاح الطبعة الثالثة عشر ذوقا فنيا خاصا، ووجدوا كل الترحاب من الجمهور الغفير الحاضر داخل قاعة العروض.

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انطلاق مهرجان الفن الأندلسي الخميس بوهران

محمود بن شعبان

تنطلق مساء الخميس بولاية وهران فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للفن الأندلسي تحت شعار “ارواحو تعيشوا الفن مع دار الفن”، من تنظيم جمعية دار الفن وهران بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وبمشاركة عدة فرق موسيقية قادمة من مختلف ولايات الوطن.

كشفت رئيسة جمعية “دار الفن” بولعداس إيناس في اتصالها بالشروق اليومي عن تفاصيل الدورة الثانية للتظاهرة التي ستفتتح برنامجها بقاعة المغرب وهران جمعية الرصد وماية من ولاية سكيكدة، إلى جانب قسم سيكة لجمعية دار الفن من وهران، بالإضافة إلى جمعية الزيرية مليانة لولاية عين الدفلى، فيما ستحيي السهرة الثانية من المهرجان كل من جمعية المغديرية من معسكر، جمعية “ميلاح” من ميلة، وقسم رمل ماية لجمعية دار الفن من وهران.

هذا وتعرف تظاهرة الموسيقى الأندلسية في دورتها الثانية تنظيم مسابقة في فئتي احسن صوت واحسن عازف لصالح الفرق الموسيقية المشاركة، كما يستفيد المشاركون من ورشات تكوينية خاصة بالعزف والأداء تحت تأطير أساتذة ومختصين في الموسيقى، فيما سيكتشف جمهور وهران هذا الطابع الموسيقي بلمسة جديدة تمزج بين العزف واللوحات الاستعراضية المسرحية.

وتهدف التظاهرة حسب رئيسة الجمعية إلى تعريف جمهور وهران على المدارس الثلاث للموسيقى الأندلسية في الجزائر على غرار الصنعة المعروفة في ولايات الوسط، والمالوف في شرق البلاد بالإضافة إلى الغرناطية في غرب الجزائر، كما اكدت المتحدثة في اتصالها على سعي الجمعية لإحياء هذا الطابع الموسيقي في ولاية وهران المعروفة اكثر بالأغنية الوهرانية والراي لإظهار مدى التنوع الثقافي والموسيقي الموجود فيها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب والجيل الجديد للاهتمام بالموسيقى الأندلسية العريقة والحفاظ عليها بصفتها فنا عريقا يمثل الهوية الجزائرية.

للتذكير، نظمت الدورة الأولى من مهرجان الفن الأندلسي في 2019، وقد حققت نجاحا واسعا رغم قلة الإمكانات والفرق المشاركة أنذاك، وهو ما دفع بجمعية دار الفن إلى تكرار التجربة مجددا من خلال دورة ثانية تعرف مشاركة اوسع للفرق من مختلف ولايات الوطن بالإضافة إلى تكثيف النشاطات المبرمجة والتي ستمس السهرات الموسيقية والورشات التكوينية والمسابقات حسب ما صرحت به رئيسة جمعية “دار الفن” إيناس بولعداس.

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قواعد الانتشار حددت البرنامج ودعوة فنانين من لبنان وفلسطين عودة للطابع الدولي

طاهر حليسي

أكد، الأربعاء، يوسف بوخنتاش، محافظ المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد، بأن طبعة عودة المهرجان في دورته الثانية والأربعين، ستشكل استثناء من حيث بعث الكرنفال الشعبي الجوال الذي سيجول الشارع الرئيسي لمدينة باتنة، مستعرضا لوحات وطنية لمختلف الأنماط الفولكلورية، ومن كافة المناطق بمشاركة ما يقارب ثلاثة آلاف مشارك، فيما سيكون حفل الافتتاح متضمنا لعرض كوريغرافي بمشاركة أكثر من 20 راقصا لتجسيد عرض فني، يحمل مسمى “تحويسة دي زاد” من عدة لوحات، تمثل مختلف مناطق البلاد يشرف عليه المخرج المسرحي فوزي بن إبراهيم.

وأوضح زكي اسحاق سلوم، المدير الفني للمهرجان بأن اختيار الفنانين، تم وفقا لمعطيات السوق الفنية، بدعوة عدد كبير منهم تبعا لمؤشر البوز، الملبي لخاصيتي الانتشار وطلب الجمهور، وخاصة الشبابي منه، الذي يبقى من أكبر الشرائح الاجتماعية، مع ضمان تنويع الطبوع لمختلف الأنماط الغنائية، من فن شاوي وقسنطيني وعاصمي وحوزي وراي، بالإضافة لدعوة فنانين من لبنان وفلسطين، وهي مقدمة اعتبرتها محافظة المهرجان استرجاعا تدريجيا للطابع الدولي، الذي تأثر بأزمة كورونا، خلال العامين الفارطين، لكنه سيسمح سيفتح الباب لدعوة فنانين و فرق من القارات الخمسأخرين خلال الدورات القادمة.

من جهته أوضح رشيد حماتو المكلف بالإعلام بأن المحافظة لم تقص أحدا من الفنانين، بل فتحت المجال للجميع وتمت البرمجة وفقا للإمكانات المادية المتاحة، كما وسعت نشاط الحفلات لأربعة دوائر خارج المدينة، ما سيسعف عددا كبيرا من الفنانين والفرق الفولكلورية والموسيقيين في المشاركة في النشاطات الموسعة التي تبقى تابعة للمهرجان، في حين سيتم بعث برنامج سينمائي موجه للأطفال عبر أفلام الكرتون بالتوازي طيلة أيام المهرجان.

يذكر أن إدارة المحافظة أعدت برنامجا سياحيا يتعلق بزيارة الضريح النوميديإيمدغاسن وشرفات غوفي ومدينة تيمقاد الأثرية، بما أن المهرجان هو رافعة لتنمية الإمكانات السياحية لهذا المعلم الثاني بعد روما والمعرّف باسم بومبي افريقيا.

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شاحنات خلط الخرسانة تثير سخط سكان الألفية بوهران

خيرة غانو

استنكر ممثلو جمعيات أحياء تنشط بمنطقة بئر الجير في ولاية وهران قيام بعض سائقي خلاطات الإسمنت في الآونة الأخيرة، بالتعدي على مساحات عشوائية من شبكة طرقات حديثة العهد بالتزفيت، خاصة على أطراف أحياء ميلينيوم، كنستال وبلقايد، وتحويلها إلى مفرغات يتم التخلص فيها من بقايا الملاط جهارا نهارا، من دون رقيب ولا حسيب..

هذا السلوك الذي يراه المشتكون أنه أصبح ظاهرة تم الوقوف على ممارستها عديد المرات ومن طرف أكثر من سائق شاحنة، استنادا إلى اختلاف ترقيمات تسجيل المركبات المرصودة التي التقطت صور لها من طرف مواطنين، قد تكرر – حسبهم – بشكل لافت أكثر ومتعمد على مستوى طريق نهج الألفية، الذي لم تمض على أشغال إعادة تزفيته سوى أشهر قليلة، وكذلك شوهدت عمليات تفريغ مماثلة بالقرب من مفترقات طرق بمنطقة بلقايد، منها ما مكن التدخل السريع حال مصادفتها من طرف متطوعين من إزاحتها قبل أن تجف، فيما بات الحل في عينات ومواقع أخرى عصيا بسبب فوات الأوان، وتصلب ركام الإسمنت بعد مضي ساعات على تفريغه على أطراف بعض الطرق، مؤديا إلى تضرر مقاطع من بساط الإسفلت، ومنه ما تحول إلى ما يشبه ممهلات فوضوية خطيرة، من شأنها أن تمهد لحوادث مرور قد لا يحمد عقباها، خاصة أن عينات منها رصدت في مواقع تنعدم فيها الإنارة العمومية ليلا.

فيما يشير أصحاب الشكوى إلى شروعهم جديا في إعداد ملف يتضمن صور لبعض الشاحنات التي تم رصدها بالصدفة في حالة مخالفة، مع الحصول أيضا على ترقيمات تسجيلها، إلى جانب العمل على توسيع دائرة البحث عن أكبر عدد ممكن من صناع ظاهرة تخريب شبكة الطرقات بناحية شرق وهران التي تحصي أضرارا يصفونها بـ بالمقلقة جدا، وهذا من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في زرع ثقافة التبليغ في أوساط المارة عن هذا النوع من الممارسات حال مصادفتها، أو القيام على الأقل بتصوير لقطات التفريغ العشوائي وغير القانوني لبقايا إسمنت الخرسانة، على أن يرفع ممثلو لجان الأحياء سالفي الذكر تقارير وافية عن الظاهرة بمجرد الانتهاء من إعدادها، حتى تكون موضوع شكوى رسمية ومؤسسة ضد أطراف غير مجهولة يتسنى متابعتها قضائيا بعد محاصرتها بوقائع ثابتة في حقها سواء أمام شرطة العمران، مديرية البيئة، المصالح البلدية المختصة للطرق والمرور وغيرها من الهيئات الوصية.

وفي نفس السياق، دعا مواطنون يقطنون بمنطقة بلقايد، التي تنتشر على مستواها عديد ورشات البناء، السلطات المعنية تكثيف عمليات الرقابة والردع ضد مقاولات البناء التي لا تحترم ضوابط النشاط في الشق المتعلق بتنظيف معداتها والتخلص من مخلفات ورشاتها، على غرار بقايا الهدم والبناء التي عادة ما تلقي بها عشوائيا في أماكن بعيدة عن مواقع نشاطها، غير آبهة بانعكاسات هذا النوع من السلوكيات المشينة وغير الحضرية على البيئة والإطار المعيشي لسكان المناطق المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من هكذا استهتار وعدم مسؤولية.

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حرائق الغابات تستنفر 8 ولايات من الغرب الجزائري

ناصر بلقاسم

تم قبل يومين، وضع جهاز أمني خاص على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدينة بغليزان، وهذا في إطار الإستراتيجية، ومخطط التدخل الذي تسهر عليه المديرية العامة للحماية المدنية، لمواجهة حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة بالولايات الغربية للوطن، من بينها ولاية غليزان التي فاقت درجة حرارتها ال 42 درجة مئوية حسبما علمته الشروق عن مصادر من محيط مصالح الحماية المدنية.

وأشرف مدير الحماية المدنية لولاية غليزان بالنيابةٍ رفقة رئيس الوحدة الرئيسية، ورئيس مصلحة الإدارة والإمداد، على تنصيب هذا الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل، بمشاركة 08 ولايات كدعم أولي، ويتضمن وسائل بشرية ومادية، للسهر على التدخل لإخماد حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية على مستوى تراب الولاية خلال هذه الفترة، كدعم لمختلف الوحجات المتواجدة على مستوى ولاية غليزان، مع إمكانية التدخل لدعم الولايات المجاورة، وهذا في حال اندلاع حرائق الغابات، وكذا تكوين الأعوان في المجال النظري والتطبيقي والسياقة في كل الأرضيات، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات مع مصالح محافظة الغابات، وتكثيف التعاون أثناء التدخلات، وإجراء دوريات مشتركة مع مختلف المصالح الأمنية والغابات للتحسيس، وكإجراء ردعي أيضا.

ومن جهة أخرى،و مع تسجيل درجة حرارة مرتفعة قد تصل إلى أكثر من 42 درجة هذه الأيام، ونظرا للغطاء النباتي الكثيف للحشائش اليابسة في محيط وحواف الغابات والحقول، دعت مصالح مديرية الحماية المدينة لولاية غليزان المواطنين إلى التحلي بالوعي والحيطة، لتفادي مسببات الحرائق، والتي تكون غير عمدية في بعض الأحيان، حيث أوصت ذات المصالح المواطنين، بعدم إشعال الحرائق قصد التخلص من الحشائش اليابسة، والتي من الممكن انتشارها بسرعة، ما يُصعب التحكم فيها، والتي قد تتسبب في خسائر معتبرة في الأملاك والأرواح، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع خلايا النحل الموضوعة داخل وعلى حواف الغابات، وتجنب الخروج والتنقل خلال هذه الأيام، إلا للضرورة، مع البقاء تحت الظل قدر المستطاع، مع اتخاذ التدابير الخاصة باستحداث تيار هوائي في المساكن عند ارتفاع درجة الحرارة في الخارج، مع غلق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات والتقليل من الأضواء، ولا يكون خروج المواطنين إلا بارتداء القبعة وملابس خفيفة من القطن تكون فاتحة اللون، مع تجنب أعمال تتطلب مجهودا كبيرا، وعدم السباحة في المسطحات المائية أو الذهاب إلى الشواطئ، والاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل السيارة، وعدم ترك قارورات تحتوي على مادة الكحول وولاعات داخل المركبات، والتبليغ على الفور عند وقوع أي حريق، مصالح الحماية المدنية على أرقام النجدة 14، و 1021 .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الحماية المدينة لولاية غليزان كانت قد سجلت أول حريق خلال هذا الموسم يوم 11 جويلية 2022 على الساعة الواحدة زوالا، و 33 دقيقة بغابة أولاد لرجام بدوار أولاد زيان بالرمكة، أين تمكنت نجدات الوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى مدعومة بفرق التدخل لمصالح الغابات، وأفرد الجيش الوطني الشعبي، من إخماد هذا الحريق، أين سخر في عملية الإخماد عتاد تمثل في شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف وتعداد بشري يتكون 04 ضباط وضباط صف، بالإضافة إلى 09 أعوان، ونظرا لقرب المواقد المشتعلة من دوار أولاد زيان، والارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، تم استنفار الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية غليزان، حيث تم تسخير عتاد تمثل في 06 شاحنات إطفاء وحافلة لنقل الأفراد، ووسائل بشرية تمثلت في ضابط سامي، و 02 ضباط، و 02 ضباط صف، و 19 عون، كما شارك في عملية إخماد الحريق كل من مصالح الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وتم إخماد الحريق نهائيا والسيطرة عليه على الساعة الثامنة و 30 دقيقة مساء من نفس اليوم، ومنع وصوله إلى ممتلكات وسكنات دوار أولاد زيان، كما تم تسجيل خسائر مادية تمثلت في 03 هكتارات من الصنوبر الحلبي والأحراش وهكتار حصيدة.

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الصمايم الكبرى تفرض حظر التجوال بسعيدة

ابن حمزة

تجتاح هذه الأيام مناطق ولاية سعيدة، موجة حر غير عادية، حيث تجاوز مقياس الحرارة 45 درجة مئوية، ما أجبر المواطنين على المكوث داخل مساكنهم هروبا من لفح حرارة الجو وارتفاع نسبة الرطوبة الخانقة، التي فرضت حظر تجوال وتسببت في شلل شبه تام ضرب شوارع وأحياء سعيدة بداية من منتصف النهار وإلى غاية السادسة مساء، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق، أن مصالح الاستعجالات وطب الأطفال، تستقبل يوميا عديد المواطنين من مختلف الأعمار، وحتى الأطفال والرضع، أغلبهم يعانون من الأمراض المزمنة كالربو والحساسية وضيق التنفس، إضافة إلى بعض حالات المصابين بمرض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، ومنهم من تعرضوا لضربات الشمس.

وأفادنا أحد الشيوخ، بأن ارتفاع الحرارة هذه الأيام، يدل بشكل واضح على دخول الصمايم الكبرى، التي تتطلب الحيطة خاصة لدى فئة الشيوخ والأطفال والرضع، ومن يعانون من أمراض مزمنة، أما الشق الثاني للصمايم في فترة الصيف، حسب المتحدث، فتعرف بالصمايم الصغرى، حيث تنخفض نوعا ما درجة الحرارة بشكل عام وبالخصوص على مناطق الجهة الغربية والهضاب العليا.

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وفاة الإمام والمصلح تيطراوي بلخير عن عمر يناهز 72 سنة

أحمد.ق

توفي الأربعاء، الإمام المتقاعد، تيطراوي بلخير بالمسيلة، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد عقود من الدعوة والإرشاد وتوعية المواطنين وخدمة البلاد والعباد من على منبر رسول الله.

وبعد رحلة علاجية امتدت لعدة أسابيع بين مستشفى الزهراوي بالمسيلة والدويرة بالجزائر العاصمة، اثر إصابته قبل أسابيع قليلة بصعقة كهربائية في المنزل العائلي الواقع بحي 1 نوفمبر في حمام الضلعة شمال المسيلة، إلى أن توفاه الله بالرغم من تحسن وضعيته الصحية وتماثله للشفاء.

وبوفاة الشيخ والمصلح تيطراوي بلخير، تكون ولاية المسيلة، قد فقدت، أحد أبرز الأئمة والمصلحين الذين تركوا الأثر الكبير لدى سكان المنطقة والجهة الشمالية للولاية ككل، بالنظر إلى جهوده في خدمة الدين الإسلامي الحنيف والدعوة وتعليم القرآن الكريم عبر المساجد التي اشتغل فيها لسنوات، مع حث الناس على فعل الخير والمساهمة في الإصلاح بين الناس والمتخاصمين، حيث يشهد له الكل بذلك، وكان من بين الأئمة المتطوعين بعد تقاعده، في إمامة المصلين، خاصة صلاة الجمعة عبر مساجد المنطقة بعد تقاعده، حيث لم يكن يبخل على كل من يستعينون به في حالة غياب الإمام الرئيسي، وتقديم الدروس والخطب المسجدية، ناهيك على الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به في حياته، من خلال المشاركة في مجالس الصلح وإبرام عقود الزواج وغيرها..

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وفاة 5 أشخاص وإصابة 224 آخرين

ق/و

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 224 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت بمختلف مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال جثتي شخصين توفيا غرقا في البحر، ويتعلق الأمر بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات توفيت بشاطئ مسموح للسباحة ببومرداس وشاب يبلغ من العمر 19 سنة توفي غرقا بشاطئ صخري ممنوع من السباحة ببوهارون، ولاية تيبازة.

كما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات لإخماد 50 حريقا من الغطاء النباتي أدى إلى خسائر تقدر بـ 2 هكتار غابات و25 هكتارا من الأدغال، بالإضافة إلى 12 هكتارا من الأحراش والحشائش وكذا 1483 شجرة مثمرة و2005 حزمة تبن و37 نخلة.

وأوضح نفس المصدر أن تدخل وسائل الإخماد مكّن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة.

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حجز 44 ألف لتر من وقود التهريب ببرج باجي مختار

ع.ع

تمكنت مصالح الجمارك من حجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب بولاية برج باجي مختار، حسبما أفاد به، الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وحسب البيان، فقد “قام أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 110 براميل من البنزين بسعة 200 لتر، و110 براميل من المازوت بسعة 200 لتر، بمجموع إجمالي قدر بـ44 ألف لتر تم ضبطها محملة على متن شاحنتين”.

وتندرج العملية “في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله حرصا على حماية الاقتصاد الوطني”، حسب البيان.