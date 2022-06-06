أخبار الجزائر ليوم الإثنين 06 جوان 2022

مقتل شاب على يد عصابة أحياء، المؤبد لسبعيني قتل زوجته

المتهم أدين بخمس سنوات سجنا

ينتقم من طليقته بإحراق مسكن شقيقتها

خيرة. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران المتهم بارتكاب جناية وضع النار عمدا داخل منزل مسكون يعود لشقيقة طليقته، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات.

تعود واقعة الحال إلى تاريخ 25-03-2016 بحي فوضوي يقع بمنطقة السانيا، أين نشب في وقت الظهيرة حريق داخل مسكن الضحية (ف. س)، التي كانت حينها في مقر عملها، بينما كانت شقيقتها (ف. ف)، وهي طليقة المتهم المدعو (ع. ح) داخله، حيث جاء في الملف أن هذا الأخير شوهد من طرف أحد جيران الضحية، وهو يحمل دلو بنزين ويقفز مسرعا من سطح منزلها، وبعدها بثوان بدأت الأدخنة تتصاعد وألسنة اللهب تلتهم كل ما وجدته في طريقها، كما صرحت صاحبة المسكن أنها تفطت بعد إخماد الحريق الذي أتى على بعض أغراضها، إلى اختفاء مبلغ 20 ألف دينار من داخل خزانتها، إضافة إلى جهاز استقبال رقمي وقارئ أقراص، إلى جانب تسجيلها كسر في قفل باب المنزل، ما اعتبرته أن الحادثة وقعت بفعل فاعل اقتحم بيتها في غيابها.

خلال المناقشة بقاعة المحكمة، أنكر المتهم علاقته بالقضية، مشيرا إلى أنه بتوقيت الواقعة كان متواجدا في عمله بحي كناستال، كما أكد على عدم وجود أي دافع أو نية انتقامية يجعله يغامر بنفسه وبمصيره من خلال سكب مادة سريعة الالتهاب وإضرام الكبريت فيها جهارا نهارا داخل حي فوضوي يعج بالحركة، وكذلك أشار إلى غياب خلافات مع طليقته أو أهلها، خاصة – كما أضاف – أنه منتظم في دفع نفقة ابنهما، وغير محروم من حقه في زيارته من طرفها، وكذلك تراجعت الضحية عن أقوالها أمام الضبطية القضائية، حيث اعتبرت أن جميع تصريحاتها السابقة كانت مستندة على ما نقله إليها أحد الجيران، نافية وجود أي نزاعات لها مع المتهم أو حتى مع شقيقتها التي تقيم معها، لكن النيابة العامة ركزت على شهادة الشهود التي قدمت منذ الوهلة الأولى تفاصيل دقيقة عن مجريات الحادثة، والتي جاءت كلها ضد المتهم، لتلمس في حقه تسليط عقوبة 12 سنة سجنا قبل النطق بالحكم المذكور.

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الجناة بتروا ذراع الضحية بواسطة سيف

احتجاجات بعد مقتل شاب على يد عصابة أحياء بجيجل

ع. ع . بوفافة

شيع عصر، الأحد، الآلاف من سكان بلدية قاوس والمناطق المجاورة لها بولاية جيجل، جنازة الشاب ابراهيم زناشي، الذي توفي متأثرا بإصابة بليغة بضربة سيف من طرف مجموعة إجرامية أمام منزله، في أجواء مشحونة ميزها غضب المواطنين واستياؤهم، ما دفعهم إلى شن حركة احتجاجية استمرت إلى غاية نهار الإثنين، أقدموا خلالها على غلق الطريق. تفاصيل الجريمة بدأت نهار السبت أين حدثت مناوشة بين أخي الضحية وأحد جيرانه، الذي استنجد بأصدقائه بحي حراثن بمدينة جيجل، الذين تنقلوا إلى منزل الضحية ببلدية قاوس الواقعة على يعد نحو سبعة كيلومترات عن مدينة جيجل، وهناك خرج الضحية الذي لم يكن طرفا في النزاع، من المنزل وطلب منهم مغادرة المكان، غير أن أحدهم باغته بضربة بواسطة سيف تسبب في بتر ذراعه، ونتيجة للنزيف الحاد الذي تعرض له فارق الحياة بمستشفى محمد الصديق بن يحي. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الجريمة الشنعاء.

وتزامنا مع حملة البحث عن المجرمين الذين تم التعرف عليهم من طرف الشهود، خرج العشرات من السكان في احتجاجات قاموا خلالها بغلق الطريق بين بلديتي قاوس والأمير عبد القادر، للمطالبة بالقصاص وتسليط أقصى العقوبات على الجناة. الجريمة التي اهتزت لها كامل ولاية جيجل تم تداولها على نطاق واسع، واعتبرها مواطنون من مختلف الأطياف واحدة من الجرائم الناتجة عن انتشار عصابات الأحياء التي تستعمل أسلحة وكلاب ودراجات نارية تسهل الهروب والإفلات بسرعة ومرونة.

يشار إلى أن الضحية البالغ من العمر 31 سنة، عامل يومي معروف عنه انه إنسان خلوق تدخل لفك النزاع وتجنب الكارثة لكن شاءت الأقدار أن يكون هو الضحية، وهو ما أثار غضبا واستياء لدى المواطنين ترجمه جيران ومعارف الضحية إلى احتجاجات قاموا على إثرها نهار أول أمس، بغلق الطريق الولائي الذي يربط مدينة جيجل ببلدية الأمير عبد القادر على مستوى حي بن عياش بقاوس الذي يقيم فيه الضحية، قبل أن تتجدد هذه الاحتجاجات صباح أمس للمطالبة بتسليط أقصى العقوبات على قاتلي الشاب ابراهيم.

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إحباط تموين مراكز “البيام” في البويرة بلحوم فاسدة

أحسن حراش

تمكنت عناصر اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة المطاعم على مستوى مراكز الامتحانات بالبويرة من إحباط عملية تزويد بعض المراكز المخصصة لامتحان شهادة التعليم المتوسط ببلدية المزدور جنوب الولاية، بكميات معتبرة من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك.

واستنادا إلى مصادر مطلعة ومعلومات نشرها مكتب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بالبويرة عبر صفحته الرسمية، فإن عناصر اللجنة المختلطة المشكلة من مصالح التجارة والبلدية والصحة وغيرها تمكنوا من اكتشاف كمية تقارب 50 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك عبر معاينة ومراقبة مست بعض المراكز التي يمتحن فيها المترشحون لامتحان شهادة التعليم المتوسط، الأمر الذي مكن من تجنب كارثة كانت قد تحصل جراء استهلاك تلك اللحوم، ليتم حجز تلك الكمية وإتلافها بمركز الردم التقني وفق الإجراءات المعمول بها في ساعة متأخرة من الليل، فيما حاولنا الاستفسار أكثر حول القضية لدى مصالح التجارة إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

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الطرفان ارتبطا بزواج عرفي

المؤبد لسبعيني قتل زوجته بسكيكدة

إسلام .ب

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، مساء الأحد، حكما يقضي بإدانة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، والحكم عليه بالمؤبد، بعد تورطه في جريمة قتل زوجته “عرفيا” البالغة من العمر 51 سنة.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى مساء 16 أوت لسنة 2021، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بعين قشرة مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، مفادها ورود إلى مسامعه أن الضحية ب.ت، البالغة من العمر 51 سنة، قد تعرضت إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف مجهول بالحديقة الخلفية لمنزل والدتها، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وعند الوصول عاينوا جثة المرحومة، فتبين أنه تم طعنها عدة طعنات على مستوى كامـل الجسم.

على إثرها، تم تكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها في اليوم الموالي وبواسطة تمديد الاختصاص والتفتيش الصادرين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، تنقل فوج المحققين إلى مقر سكن المشتبه فيه الأول المسمى م.ر، البالغ من العمر 74 سنة، الساكن بحي بن شرقي طريق شطابة ببلدية قسنطينة ليتم توقيفه، كما تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه الثاني ب.ع البالغ من العمر 58 سنة الساكن بحي بن شرقي طريق شطابة، ليتم توقيفه هو الآخر وتم اقتيادهما إلى مقر فرقة الدرك لاستكمال التحقيــق مع المسمى م.ر، هذا الأخير الذي اعترف بأنه هو من قام بطعن زوجته الضحية عدة طعنات على مستوى مناطق مختلفة من جسمها، خاصة الرقبة من الجهة اليمنى بطول 4 سم، وأربع طعنات على مستوى الجانب العلوي تحت الإبط بطول 2 سم، وطعنتين بالجانب الأيمن من البطن بطول 2 سم، وجرح سطحي على مستوى أصبع اليد اليمنى.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم في قضية الحال بالجرم المتابع به وأرجع سبب ارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إلى أنه تنقل يوم الوقائع من ولاية قسنطينة إلى ولاية سكيكدة مكان إقامة الضحية التي اتصل بها هاتفيا، وبمجرد وصوله إلى منزل والدتها الواقع بقرية بودوخة، لم يعثر على أي شخص بالمنزل فتوجه إلى البستان ليتفاجأ بأن الضحية التي تعد زوجته عرفيا في وضعية مخلة بالحياء مع شخص مجهول، وحينها ثارت ثائرته ولم يتمالك نفسه ليوجه لها عدة طعنات قاتلة إلى أنحاء متفرقة من جسمها أردتها قتيلة، من جهتها النيابة العامة أكدت بوجود قرائن وأدلة تثبت ارتكاب المتهم التهمة الموجهة إليه والتمست حكم الإعدام في حقة، من جهته دفاعه طالب بتخفيف العقوبة وبعد فترة المداولة صدر الحكم المذكور أعلاه.

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فلاح يسقي محصول الطماطم بالمياه القذرة في الشلف

ق.ج

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالصبحة في الشلف من توقيف فلاح يبلغ من العمر سبعين 70 سنة يقوم بسقي محصول الطماطم بالمياه القذرة.

جاءت هذه العملية حسب بيان لخلية الإيصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، على إثر قيام عناصر الفرقة بدورية عبر الإقليم، أين تم ضبط فلاح يقوم بسقي محصول الطماطم بالمياه القذرة المستخرجة من حفرة كبيرة بوادي العزة بذات البلدية، باستعمال مضخة.

على إثر ذلك، تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية، وحجز المضخة وأنابيب السقي المثبتة على ضفة الحفرة الموصولة بوادي العزة، ووضعها بالمحشر البلدي إلى غاية فصل العدالة في القضية.

كما تمكنت أيضا، ذات الفرقة في عملية أخرى من اكتشاف وجود آلة حفر تقليدية الصنع تشتغل بالطاقة الكهربائية، يقوم صاحبها الأربعيني رفقة عماله بحفر بئر ارتوازي بأحد المنازل ببقعة الصوالة بلدية الصبحة من دون رخصة.

بعد المعاينة والتفتيش، تبين بأن المعني قد قام بحفر بئر ارتوازي بعمق 112 متر من دون رخصة، وعليه تم توقيف أشغال الحفر واقتياد صاحب المنزل والعمال إلى الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، مع وضع آلة الحفر بالمحشر البلدي في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية.

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مغترب ضمن عصابة لتسفير “الحراقة” بمستغانم

ق.ج

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة متكونة من 06 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و58 سنة، ينحدرون من ولايات أم البواقي، الشلف ومستغانم، أحدهم مهاجر بدولة فرنسا، راح ضحيتها 10 أشخاص ينحدرون من ولايات الطارف، أم البواقي، تبسة، بسكرة، عنابة، مستغانم.

القضية جاءت بناء على استغلال معلومات أمنية مكنت من تفكيك هذه الشبكة المختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر إلى الضفة الأخرى، بمبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون سنتيم للشخص الواحد، حيث يتكفل كل عضو من أعضاء الشبكة بالمهام المنوطة بهم كالإيواء، النقل، الاستقطاب، حيث يتولى المشتبه فيه المقيم بفرنسا التنسيق مع أقارب المرشحين للهجرة في فرنسا.

العملية مكنت من حجز قارب نزهة بداخله عدة صفائح بنزين فارغة وصدريات النجدة، بالإضافة إلى سيارة نوع كونغو، كما مكن التحقيق من التعرف على أفراد الشبكة وتوقيف 03 منهم بمن فيهم المدبر الرئيسي، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن الباقين لغرض توقيفهم وتقديمهم أمام النيابة.

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العثور على صياد مشنوقا داخل مسكنه بالقل في سكيكدة

زبيدة بودماغ

لفظ ليلة الأحد إلى الإثنين، صياد أعزب يبلغ من العمر 40 سنة، أنفاسه الأخيرة، مشنوقا داخل منزله الكائن بالكاليتوس بحي الطهرة وسط مدينة القل بولاية سكيكدة.

وحسب مصادرنا فإن شقيق المعني عثر على جثته معلقة من الرقبة بواسطة حبل تتدلى من الطابق العلوي لمسكن العائلة، ليسارع إلى إخطار المصالح المختصة التي تدخلت لنقل الجثة وتحويلها إلى المستشفى بغرض عرضها على الطبيب الشرعي، تزامنا مع التحقيق الذي باشرته مصالح أمن الدائرة بشأن هذه الحادثة التي خلفّت صدمة وسط أقارب وجيران المعني، المعروف بسلوكه السوي وأخلاقه العالية، كما أنه لا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عصبي.

وفي الوقت الذي رجّح فيه البعض فرضية إقدام المعني على الانتحار، فإن مصالح الأمن لازالت تواصل تحرياتها وتحقيقاتها للتأكد ما إن كانت الحادثة تتعلق بانتحار أو تعرض المعني لعمل إجرامي.

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انتحار شاب شنقنا ببلدية حاسي القارة بولاية المنيعة

عبد المالك.أ

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر صباح الأمس على وضع حد لحياته وهذا بمقر سكنه الواقع ببلدية حاسي القارة بولاية المنيعة، حيث قام الشاب المتوفى باستغفال والدته التي تعيش معه بالمنزل وقام بربط عنقه بحبل في أحد الأعمدة لتتفاجأ والدته به بعد عودتها إلى المنزل على صورة فلذة كبدها جثه هامدة ويتدخل جيران الضحية بعد صراخ الأم ليتم نقله على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المنيعة أين تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني بالمنيعة من اجل معرفة ملابسات الحادث الذي أمر وكيل جمهورية المنيعة بتحويله إلى التشريح لإتمام عملية التحقيق.

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غابات بلا حراسة

تم قبل يومين، تنظيم يوم تحسيسي حول مخاطر حرائق الغابات بالمكان المسمى “تبكيرث” على الطريق الوطني رقم 75 الذي يربط بجاية بولاية سطيف مرورا بكنديرة، وذلك بمشاركة جل الفاعلين من حماية مدنية ودرك وطني ومصالح الفلاحة والغابات والأشغال العمومية والفوج الكشفي “ثيللي” لبرباشة، وهي مبادرة جميلة لكن الأجمل من ذلك- يقول أحد سكان المنطقة- يبقى بإنجاز وحدات للحماية المدنية بكل من بلديتي برباشة وكنديرة “كون الجميع يعلم أن حرائق الغابات خطيرة”.

والملفت للانتباه أن دائرة برباشة المعروفة بطابعها الغابي والتي تضررت بشكل كبير من حرائق صيف 2021، أضحت تفتقر حتى إلى مراكز لحراسة غاباتها إذ حتى المشاركين في اليوم التحسيسي من إدارة الغابات قدموا من مقاطعة القصر نفس الشيء بالنسبة لأعوان الحماية المدنية الذين قدموا من وحدة أميزور.