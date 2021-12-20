أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

البحر يلفظ جثة غطاس بجيجل، تحويل ضحية انفجار الغاز بميلة إلى مستشفى قسنطينة

الوالي يصرح على هامش تنصيب المجلس الولائي:

العدالة ستفصل في ملف التجاوزات ببلدية وهران

ب. يعقوب

على هامش تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب، ركز والي وهران، نهار الإثنين، في تصريحه مطولا، على ضرورة تجنب المنتخبين الجدد، إشكالية النزاعات التي ترهن مصالح المواطنين وتعيد استنساخ أخطاء الماضي، مؤكدا في هذا السياق، أن هناك إمكانية إحالة العديد من المنتخبين السابقين في بلدية وهران إلى العدالة بعد تحقيق معمق أنجزته لجنة موفدة عن المفتشية العامة للمالية، كشف عن تجاوزات خطيرة في العهدة السابقة، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق قضائي سيكشف بالتفاصيل عن الجهات التي كانت وراء هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات في قضية الحال، وذلك موازاة مع تحقيق أنجزته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، بحيث ظل ملف بلدية وهران، يشغل كثيرا ساكنة المدينة للاشتباه في وجود تجاوزات طالت تسيير المال العام، حيث إن وهران وبرغم مقدراتها الكبيرة، تحولت إلى عاصمة للأوساخ والقاذورات، مع المجلس البلدي المنقضية عهدته، والذي كثر اللغط حول شبهات طالت بعض منتخبيه، الذين تحولوا في وقت قياسي إلى أثرياء، وأصحاب أملاك عقارية في إسبانيا على وجه التحديد، من خلال تسخير المشاريع الكبرى للبلدية لخدمة مصالحهم، بتمكين مقاولين نافذين منها، وهو ما تكون التحقيقات قد كشفته، ودفعت بوالي وهران إلى الإعلان عن إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته الفصل فيه.

في سياق آخر، شدد الوالي على إعادة بعث عمليات الإسكان منها عملية ترحيل الحي الفوضوي “السبخة” بسيدي الشحمي، والتي تمت صباح الإثنين، بترحيل 671 عائلة إلى مساكن لائقة والتي سوف تليها عمليات أخرى منها ترحيل سكان “بطيمات الطليان” من أجل تحويل هذه المنطقة إلى مساحة خضراء ستكون بمثابة الرئة الجديدة لمدينة وهران، كما وعد بتعميم عمليات الترحيل لتشمل ساكنة رأس العين والحي الفوضوي المتواجد بالسانيا (الكيمو).

للإشارة، فإن حركة البناء الوطني، انتزعت رئاسة المجلس الشعبي الولائي في وهران، بحصول مرشحها الرئيس الجديد لـ”آبيوي” محمد شلبي على 29 صوتا من أصل 55 مقعدا في تركيبة المجلس، وذلك تحت أنظار والي وهران وكافة السلطات المحلية والأمنية والقضائية.

وترشح لرئاسة المجلس، العديد من المرشحين عن أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، صوت الشعب وحركة مجتمع السلم، للظفر برئاسة أبيوي وهران للعهدة الانتخابية 2021/2026، لكن معركة “الكولسة” والتكتلات السرية، فوضت شلبي محمد عن حزب عبد القادر بن قرينة، رئيسا جديدا لهذا المجلس.

وكسبت حركة البناء الوطني الحائزة في استحقاق 27 نوفمبر الفائت، 10 مقاعد بعد الأرندي بحصة 12 مقعدا، وحركة مجتمع السلم 11 مقعدا، فيما أحرزت جبهة المستقبل 8 مقاعد، صوت الشعب 5 مقاعد مناصفة مع تجمع أمل الجزائر وحزب العمال 4 مقاعد، لكن معركة الكواليس، أعطت الكلمة الأخيرة لمرشح حركة البناء الوطني بـ29 صوتا.

هذا المكسب الجديد الذي أحرزه أنصار بن قرينة في وهران، يعتبر امتدادا لصحوة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي سمحت للحزب بانتشار واسع في الغرب الجزائري.

من جهته، أكد الوالي سعيد سعيود على هامش تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد، الذي جاء خاليا من التواجد الأفلاني لأول مرة منذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر، أن كافة المنتخبين المحليين سواء في المجلس الولائي أو في البلديات، مجبرون على تقديم خدمة نوعية للمواطن والتجند التام لأهم المواعيد التي تنتظر وهران سواء البطولات العربية والإفريقية المنتظرة في بداية العام الجديد، أو التظاهرة الدولية الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في الفترة 25 جوان إلى 15 جويلية من سنة 2022، مضيفا أن كافة المجالس مدعوة للتنسيق بقوة القانون مع الإدارة للنهوض بمدينة وهران واستكمال التحضيرات لتكون وهران جاهزة صائفة 2022.

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مصور من سطيف يفوز بالميدالية الفضية لأحسن صورة

سمير مخربش

فاز السبت المصور الفوتوغرافي عبد الرحيم صالحي من ولاية سطيف، بالميدالية الفضية، في مسابقة كأس العالم للمبدعين للعرب لسنة 2021 عن صورة التقطها بوسط مدينة سطيف.

عبد الرحيم شارك بصورة بيَّن فيها القلعة البيزنطية التي بنيت في القرن السادس سنة 540 ميلادية، ولازالت معلما قائما بمدينة سطيف، ومن خلفه بناية “البارك مول” في مشهد يجمع بين قلعة قديمة ضاربة في التاريخ وبناية حديثة تتوسط المدينة، وقد عنون عبد الرحيم صورته بعنوان “عندما يتعانق الماضي والحاضر”، وهي الصورة التي خطفت الأنظار ونالت إعجاب لجنة التحكيم الدولية، وصنفتها كثاني أحسن صورة في هذه المسابقة الخاصة بالمبدعين العرب عبر العالم، ليتوج بذلك عبد الرحيم صالحي كثاني أحسن مصور عربي في العالم، فيما عادت الميدالية الذهبية إلى مصور من ليبيا والبرونزية إلى مصور من السعودية.

مع العلم أن نسخة السنة الماضية فاز بها المصور زهر الدين قرنيش من بلدية عين الروى بولاية سطيف، والذي تحصل على المرتبة الأولى عن صورة بعنوان “لا شيء يدوم” والتي جمع فيها الملامح الأنثوية لامرأة جزائرية بين الأمس واليوم.

يذكر أن مسابقة كأس العالم للمبدعين للعرب التي تنظمها المجموعة العربية بلندن، تعد أشهر مسابقة موجهة للمبدعين العرب، ليس فقط في الوطن العربي، بل في مختلف بلدان العالم. وهي مسابقة تحظى بمصداقية كبيرة وموجهة للمبدعين في مختلف المجالات منها التصوير الفوتوغرافي والنحت والفنون التشكيلية والكتابات الأدبية والإعلام وتصميم الديكور، والتنمية البشرية.

وقد عرفت طبعة هذا العام مشاركة مبدعين عرب يمثلون 17 دولة عربية بالإضافة إلى مبدعين عرب مقيمين في دول أجنبية عبر العالم، وعادت المرتبة الأولى حسب الفرق وعدد الميداليات للمملكة العربية السعودية.

وكان الإعلان عن النتائج في حفل ختامي أقيم أول أمس بالعاصمة البريطانية لندن بحضور مجموعة من المشاهير عبر العالم، من بينهم المخرج السينمائي السوري البريطاني أنور القوادري، الفنانة ونحاتة شركة عالم ديزني البولندية برلينا سلوسارتزيك، الفنان الغاني يوجين أنكوماه، الفنان الألماني البريطاني روبن شتر (مبتكر مدرسة شتريزم الفنية)، المصور العالمي أمير بيك صاحب واحدة من أغلى الصور الفوتوغرافية في العالم، المطربة الإنكليزية كيتي سباركيز، الفنانة والممثلة الإنكليزية دبرا ملينغتون، بالإضافة إلى عازفة الناي الصينية المشهورة شيري شين.

ومن المنظر أن ترسل الميدالية الفضية إلى عبد الرحيم عبر البريد من لندن إلى ولاية سطيف التي توجت مرتين بهذه المسابقة العالمية.

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تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء وهران

جامعيان متورطان في جرائم قتل تحت إمرة الإرهابي بن شيحة

خ. غ

أجّلت نهار الاثنين، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، معالجة ملف الجامعيين المتهمين بالتورط في جناية الانخراط ضمن جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تقتيل في حق أبرياء إلى الدورة الجنائية المقبلة، وهذا بسبب تواجدهما في مؤسسة عقابية خارج ولاية وهران.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 20ـ02ـ2016 بمستغانم، أين تلقت مصالح الأمن الولائي مكالمة هاتفية من مواطن يُبلغ عن تواجد شقيقه الإرهابي المدعو (ع. م) بمسكنهما العائلي رفقة إرهابي آخر يسمى (ب. م)، والقول أن كليهما يرغبان في تسليم نفسيهما لمصالح الأمن للاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنيين، ليتم القبض عليهما مع حجز الأسلحة التي صعدا بها إلى الجبل، وهي عبارة عن سلاحي كلاشينكوف، 179 خرطوشة، 5 قنابل يدوية، هواتف نقالة، بطاقات ذاكرة، صدريتين حاملتين للذخيرة إلى غير ذلك، كما تبين أيضا أن المعنيين كانا محل عدة أوامر بالقبض، وصدرت في حقيهما أحكام غيابية بالسجن عن تورطهما في جنايتي الانخراط في جماعات إرهابية والقتل العمدي.

وأمام الضبطية القضائية، كان المدعو (ع. م) قد اعترف بالتحاقه في سنة 2007 بالجماعات الإرهابية عندما كان طالبا جامعيا في قسم الإلكترونيك نتيجة تأثره بالغزو الأمريكي على العراق، كما كشف عن هوية من كانوا معه ضمن تلك الجماعة، بما فيهم عناصر قال إنها كانت تواصل أنذاك نشاطها بين ولايتي تيبازة وعين الدفلى، أين تعرف على المتهم الثاني (ب. م)، فيما أشار إلى اقتصار مهمته على العمل في مجال الإعلام الآلي وإعداد الأقراص السمعية لصالح ذات التنظيم، أما المدعو (ب. م) فصرح أن التحاقه بالجماعات الإرهابية كان في سنة 1994، وقد بدأه بجرائم السطو على منازل عائلات وسلبها أسلحتها، وكذا تنفيذ كمائن وجرائم قتل خلال عمليات التمشيط التي كانت تباشرها أنذاك قوات الجيش بمناطق تواجد الإرهابيين.

وخلال التحقيق القضائي، أنكر (ب. ع) تورطه في عمليات التقتيل والسرقة والقيام بأعمال إرهابية، لكنه تمسك باعترافاته بحمل سلاح ناري وذخيرة من دون رخصة، والتحاقه بالجماعات الإرهابية، مبررا إقدامه على ذلك برغبته في العبور إلى العراق بعد الغزو الأمريكي عليه للمشاركة في تحريره، وكذلك أقّر المدعو (ب. م)، الذي كان طالبا جامعيا بقسم الهندسة الميكانيكية، باتصاله بأمراء إرهابيين في عدة ولايات، منهم قادة بن شيحة، أمير منطقة الغرب الجزائري الذي سلمه سلاحا، قبل أن يتم تحويله إلى جماعة (حماة الدعوة السلفية) للقيام بالتدريس بدل المشاركة في العمليات الإرهابية بعد إصابته بالربو، قبل أن يقرر تسليم نفسه.

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تحويل ضحية انفجار الغاز بميلة إلى مستشفى قسنطينة

نسيم. ع

حل، صبيحة الإثنين، فريق من هيئة المراقبة التقنية للبنايات “سي تي سي” لمعاينة العمارة التي تعرضت إحدى شققها للانهيار، في ولاية ميلة، وذلك بسبب تسرب للغاز، أدى إلى وقوع انفجار، وذلك للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير الخبرة وعدم تعرض السكان القاطنين بها للخطر.

وحسب شهود عيان، فإن شدة الانفجار أدت إلى نسف المسكن بكامله، مخلفا إصابة امرأة في العقد الثاني من عمرها بجروح وحروق متفاوتة نقلت في حالة حرجة من طرف أعوان الحماية المدنية لمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، لتلقي العلاج، ونظرا لخطورة إصابتها تم تحويلها أمس، نحو مستشفى عبد الحميد ابن باديس الجامعي بقسنطينة لإجراء عمليات جراحية أخرى على مستوى العظام، حيث تفيد مصادر طبية للشروق بأن حالتها مستقرة وتجاوزت حاليا مرحلة الخطر.

وللإشارة، فإن الانفجار وقع مساء أول أمس، في حدود الثالثة و13 دقيقة بحي 240 مسكن ترقوي تساهمي بطريق عين الحمراء ببلدية فرجيوة غرب ميلة، ويرجح حسب معلومات أولية من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لولاية ميلة، أنه سببه تسرب للغاز من المدفأة داخل المسكن، في انتظار الانتهاء من التحقيق الذي باشرته الجهات المعنية.

وتضيف مصادر “الشروق” أن سبب الانفجار يعود إلى تسرب كثيف للغاز وعند تنقل ربة المنزل لتفقد البيت الذي كان شاغرا بسبب العطلة الشتوية حيث كانت العائلة المكونة من طفلة رضيعة كانت لدى جدتها والزوج الذي يعمل في مجال التجارة وكان خارج المنزل، إلا أن الضحية جاءت لتفقد المنزل وبعد فتح الباب قامت بتشغيل الكهرباء ليحدث انفجار مهول دمر المنزل بالكامل وأصابها بحروق.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، فقد تسبب الانفجار في انهيار كلي لجدران الشقة، وتحطم الواجهة الزجاجية لمحل تجاري، اعوجاج 9 أبواب محلات مغلقة، وتحطم جميع نوافذ العمارة المقابلة، مع تحطم جزئي لمقدمة 3 سيارات.

من جهته، تنقل والي ميلة مولاي عبد الوهاب، أول أمس، إلى موقع الحادث للوقوف على حجم الخسائر، وزيارة الضحية بالمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية ومواساة عائلة المصابة وذويها الذين غصت بهم مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرجيوة، وفور انتشار خبر الانفجار، وهول المشهد والفاجعة التي أعادت للأذهان حادثة بوحاتم التي راح ضحيتها عائلة بأكملها بسبب الغاز، تضامن عدد كبير من المواطنين مع العائلة في محاولة لتخفيف هول الحادثة والوقوف إلى جانبهم، وقد تدخلت مصالح الأمن الوطني لمباشرة إجراءات التحقيق والمعاينة.

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البحر يلفظ جثة غطاس بجيجل

عبد العزيز. ب

تدخلت، الإثنين، مصالح الحماية المدنية بجيجل على إثر بلاغ بوجود جثة على مستوى أحد الشواطئ الغربية للولاية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الجثة تم العثور عليها على مستوى شاطئ الزواي غرب عاصمة الولاية جيجل وهي مجهولة الهوية من جنس ذكر تم تقدير عمر صاحبها ما بين 40 و50 سنة، ويرجّح أن تكون الجثة لأحد الغطاسين، حيث كان الضحية يرتدي سروال الغطس وربما لأحد الحراقة، أين تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى وعرضها للتشريح قصد معرفة هوية صاحبها، وتلفظ الشواطئ الغربية للولاية وحتى في شرق البلاد، باستمرار جثث من الجنسين ومن مختلف الأعمار، خاصة في الفترات التي تعقب الاضطرابات الجوية، كما حدث في الأسبوع الماضي في ولاية سكيكدة.

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تفكيك شبكة خطيرة للنصب والاحتيال ببلعباس

ق. ج

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في النصب على المواطنين وسلبهم أموالهم، باستعمال وثائق مزورة مؤشرة بأختام مقلدة، بالإضافة إلى انتحالهم لصفات حددت السلطة العمومية شروط منحها، من خلال استعمالهم لألقاب متصلة بمهن منظمة قانونا.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالفرقة الاقتصادية والمالية لمعلومات مفادها قيام أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بالحصول على سكنات وأراض معدة للبناء ومحلات تجارية، مقابل تسليمهم وثائق مزورة عليها أختام مقلدة.

وعلى إثر ذلك، قامت المصلحة بتكثيف التحريات للكشف عن ملابسات القضية، حيث تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشخص في العقد الثالث من العمر، هذا الأخير أفصح عن هوية شريكه الثاني في العقد الخامس من العمر، بعد عمليات تفتيش قانونية لمساكنهما تمّ حجز مبالغ مالية معتبرة متأتية من عمليات النصب على الضحايا، بالإضافة إلى أختام مقلدة.

ومواصلة للتحقيق، تمكنت من توقيف شخصين آخرين موظفين بإحدى الإدارات العمومية، حيث أسفرت عمليتا تفتيش مسكنيهما عن حجز أختام مقلدة.

وتمكن أفراد الشرطة من توقيف فتاة في العقد الثالث من العمر، كانت تقوم بنسخ الوثائق الإدارية وتسليمها لهم مقابل مبالغ مالية مختلفة، كما تم توقيف المشتبه فيه السادس، هذا الأخير كان يقوم بتسهيل عملية النصب على الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة تمكنت من استرجاع 03 أختام كان المشتبه فيهم يستعملونها في تزوير الوثائق، بالإضافة إلى مبالغ مالية قدرت بـ200 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

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تفكيك شبكة إجرامية تنظم رحلات “الحرقة” بعنابة

ق. م

تمكن عناصر الدرك الوطني بعنابة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حسب ما علم أمس، من بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات البيان بأنه تم تفكيك هذه الشبكة بفضل التحري بشأن معلومات وردت إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مفادها تحضير عناصر هذه الشبكة لرحلات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.

وإلى جانب توقيف عناصر هذه الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة وينحدرون من ولايتي عنابة وقالمة مكنت هذه العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة المنظمة من حجز قاربين ومحركين ومركبتين، إلى جانب معدات تستعمل في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر .

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية “تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر”، حسب ذات الوثيقة.

.. وتوقيف مدبر للهجرة غير الشرعية بمستغانم

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن ولاية مستغانم من توقيف مدبر لرحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسبما أفاد به أمس، هذا السلك الأمني.

وجاءت العملية بعد رصد مصالح أمن ولاية جانت لمنشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك يدعو ناشره لتنظيم رحلة إبحار سري انطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم، حسب بيان الأمن الولائي.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم باشرت الفرقة الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني ورقم هاتفه وتوصلت إلى أن المشتبه فيه كان يستخدم مجموعة إلكترونية مغلقة تروج للهجرة غير الشرعية.

واعترف الموقوف خلال التحقيقات بحيازة الرقم الهاتفي فقط أن الحساب الإلكتروني على الفايسبوك لأحد أقاربه قبل أن يقر قريبه (المشتبه فيه) بكل الأفعال والوقائع المنسوبة إليه خلال مثوله أمام المحققين.

وبجنحة التدبير غير المشروع للخروج من التراب الوطني تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه (18 سنة) وقدم بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم التي أصدرت في حقه استدعاء مباشرا لجلسة المحكمة، كما أشير إليه.

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حجز 274 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج بأم البواقي

ج. ل

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي متمثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين مشتبه فيهما بحوزتهما مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة.

القضية جاءت بعد ورود معلومات عن أشخاص بصدد التحضير لعملية الوضع للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية على مستوى مدينة أم البواقي، على الفور تم وضع خطة أمنية مدروسة تم من خلالها توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، ضبط بحوزتهما كيس به 274 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة ما يعادل قيمة 548000 دج ليتضح فيما بعد أنها أوراق نقدية مزورة المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، لينجز ضدهما ملف جزائي عن قضية “التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تفوق 500.000 دج وطرحها للتداول بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة”، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة أم البواقي، في انتظار محاكمتهما.

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عصابة تؤسس جمهورية لبيع عقارات الخواص بوثائق مزوّرة في قسنطينة

عـصام بـن منـية

كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بشأن الشكوى التي تقدم بها صاحب ملكية عقارية، بخصوص قيام مجهولين ببيع قطعة أرضية يملكها بوثائق رسمية، بالتزوير واستعمال المزوّر، عن نشاط شبكة جهوية امتد نشاطها عبر ثلاث ولايات من شرق الوطن، تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 سنة و53 سنة، تمكنوا من الإيقاع بعشرات الضحايا، في شباكهم وسلبهم أموالهم عن طريق الاحتيال والتزوير.

وقد مكنّت التحريات والتحقيقات التي قام بها أفراد الفرقة الجنائية، بعد تمديد دائرة الاختصاص، بإذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، إلى بعض الولايات المجاورة، من استرجاع عدد معتبر من الوثائق المزوّرة، تمثلت أساسا في بطاقات هوية متمثلة في رخص سياقة مزوّرة وبطاقات تعريف وطنية مزوّرة، وكذا سجلات تجارية مزوّرة، وشهادات ميلاد بالإضافة إلى عقود لعقارات بمختلف أنواعها، وتصاميم ومخططات مزوّرة ودراسات، كما أسفرت العملية عن حجز أختام دولة مقلدّة وورق قديم يستخدمه أفراد الشبكة في تزوير عقود الأراضي والعقارات التي قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق وإعادة بيعها.

المشتبه فيهم الأربعة والذين قاموا ببيع قطع أرضية وعقارات دون علم أصحابها بالاعتماد على الوثائق التي قاموا بتزويرها، في ولاية قسنطينة وولايتين بشرق البلاد، وحصلوا نظير ذلك على مبالغ مالية معتبرة، تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، وتقليد أختام الدولة واستعمالها في محررات رسمية للتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وكذا تقليد وتزييف الكتابات والتوقيعات، واصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في محررات رسمية، وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، والإدلاء بإقرارات كاذبة في صورة وقائع صحيحة والتعدي على ملكية عقارية، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة والذي أحالهم على قاضي التحقيق.

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توزيع مقررات الاستغلال ورخص بناء لفائدة 17 مستثمرا ببومرداس

سفيان. ع

تم الأحد ببومرداس توزيع مقررات بداية استغلال استثمارات والشروع في إنجاز مشاريع استثمارية أخرى واستغلال أوعية عقارية بداخل الموانئ ورخص بناء لفائدة 17 مستثمرا في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والفلاحية والصيد البحري.

وأوضح والي الولاية، يحي يحياتن، في تصريح صحفي عقب إشرافه، رفقة لجنة وزارية تضم ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصيد البحري والموارد الصيدية ومؤسسة تسيير موانئ الوسط، بأن “عملية توزيع هذه الوثائق الإدارية المهمة لفائدة 17 مستثمرا ستتبعها خطوات مماثلة قريبا، من أجل تطهير قطاع الاستثمار”.

وتأتي هذه العملية، يضيف الوالي، تبعا لفعالية الأيام الوطنية التي خصصت مؤخرا لإعادة بعث الاستثمار الصناعي باعتباره “المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني”، وبالتالي، “كان لزاما على الولاية، كجماعة محلية، مواكبة هذه السياسة الجديدة بكل جدية”، يؤكد السيد يحياتن.

وأضاف نفس المسؤول، أن الولاية ستواصل في مساعيها لرفع كل العراقيل التي تعيق عمل المستثمرين، منوها بالمجهودات التي تبذل في هذا الإطار من طرف الشباك الموحد.

وتتمثل الوثائق الممنوحة للمستثمرين المعنيين، وفقا لنفس المصدر، في 12 رخصة استغلال والموافقة المبدئية على الشروع في استغلال ما أنجز و3 رخص بناء ومقررين عبارة عن موافقة مبدئية يجمع ما بين مستثمرين ومؤسسة تسيير الموانئ للوسط من اجل استغلال عقار بداخل مينائي رأس جنات وزموري.

وتتجاوز القيمة المالية للاستثمارات المذكورة التي تتوزع على شتى المجالات الصناعية والاقتصادية، جزء منها قيد الاستغلال والجزء الآخر لا يزال قيد الإنجاز، أو انطلق مؤخرا فقط في عملية الإنجاز، يوضح المصدر، 4.6 مليار دج، ومن شأنها توفير زهاء 1300 منصب شغل.

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لصوص الزيتون يرهبون العائلات ويتلفون المحصول بالبويرة

فاطمة عكوش

اشتكت عدة عائلات بقرى أولاد راشد، أهل القصر، أحنيف، أمشدالة، تاغزوت وغيرها من تعرض محصول الزيتون إلى عملية سرقة، والتي ينفذها اللصوص الصغار وحتى النساء والذين يغتنمون جنحة الليل والأيام الممطرة لتنفيذ جرائمهم التي تخلف خسائر كبيرة.

عادت بقوة ظاهرة سرقة الزيتون منذ انطلاق موسم جنيه بأغلبية بلديات ولاية البويرة، ما جعل بعض الضحايا يستنجون بالجهات الأمنية لوضع حد لعصابات الزيتون، والتي تتعمد في أغلب الأحيان على استعمال أطفال، مراهقين وحتى النساء، وحسب عديد المواطنين الذين تعرضوا للسرقة خاصة ببلدية أهل القصر، فان سرقة الزيتون لم تعود تقتصر فقط على فئة الصغار، بل امتدت لتشمل حتى الشباب وكبار السن من الجنسين وحسبهم فإن هناك بعض الأولياء يسمحون لأبنائهم بسرقة وبيع الزيتون المسروق والادعاء أنهم لا يعلمون، والأخطر في كل ما يحدث أن المشكل لا يتوقف عند فعل السرقة، بل يتعداه إلى حد قطع الأغصان الممتلئة بالزيتون بطريقة عشوائية مما يؤذي الشجرة، وتفاقم الوضع منذ بداية موسم الجني خاصة وان لصوص الزيتون يسرقون في كل وقت خاصة في فترات الليل أو الأيام الممطرة.

وحسب عديد الضحايا الذين اتصلوا بالشروق لنقل صرختهم وخاصة لتحسيس الفلاحين والعائلات بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة المرتبطة بموسم جني الزيتون، فان تفاقم ظاهرة السرقة حتمت على الجميع الخروج مبكرا إلى حقول الزيتون خوفا من تعرض أغصان أشجارهم للقطع والسرقة، وهذا رغم أن ملاك الزيتون يفضلون مباشرة عملية الجني خلال السنوات الفارطة نهاية شهر ديسمبر، لكن مؤخرا يبدؤون شهر نوفمبر.

ومن أسباب هذه الظاهرة الجديدة، ظهور عصابات يبيعون الزيتون في الطرقات، إذ يشترون الزيتون من أي شخص حتى الصغار، ليبيعونه بدورهم حبّا لأصحاب المعاصر لعصره وبيعه زيتا، وحتى ظاهرة بيع أكياس الزيتون المسروقة ظاهرة جديدة، رغم أن الشراء من الصغار يعتبر فعلا محرما في المجتمع، لكن المشكل الأكبر، أنه لما يتصل الضحايا بأولياء الأطفال اللصوص، فإنهم ينكرون الفعل عن أبنائهم، رغم أن الكل يعلم أنه هو السارق، أو يمكنهم أن يعتبروك مذنبا كونك تريد منع صغيرهم من الاسترزاق من بعض حبات الزيتون حسب قولهم.

وبقرى العجيبة، أمشدالة، أحنيف، وتاغزوت عادة ما تنتشر ظاهرة سرقة الزيتون في الأماكن المعزولة، خاصة في الحقول البعيدة عن الأنظار، حيث يتفنن اللصوص صغارا أو كبار وحتى النساء في السرقة عن طريق قطع الأغصان وهي ممتلئة بحبات الزيتون ويتم سرقتها على عجالة لينزع الزيتون منها في أماكن أمنة بالنسبة لهم، كما أن أغلبية لصوص موسم الزيتون يسرقون أكياس الزيتون من الحقول، أو حتى من المنازل في غفلة أصحابها كذهابهم إلى الجنازة مثلا، فهناك من سرقت كل غلته، رغم أنهم غرسوا، شقوا وتعبوا ليجدوا في آخر المطاف أغصان مقطوعة وبعض الحبات على الأرض التي سقطت خلال السرقة.

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رئيس جديد للمجلس الشعبي الولائي بالمسيلة

أحمد قرطي

انتخب، حمريط رضا عن كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي بالمسيلة، رئيسا جديداً للمجلس الشعبي الولائي، بعدما تحصل على 25 صوتاً مقابل 19 لمنافسه عن الأفلان عوينة أيوب و3 أصوات ملغاة.

عملية تنصيب أعضاء المجلس المنبثق وانتخاب رئيسه للعهدة التي تمتد من 2021 إلى غاية 2026، إثر الانتخابات المحلية المسبقة التي جرت بتاريخ 27 نوفمبر المنقضي، تمت في ظروف تنظيمية عادية، وذلك بعد الفراغ من مرحلة الطعون المقدمة لدى الجهات القضائية المختصة، وبإشراف سلطات الولاية.

من جهته، الرئيس الجديد للمجلس، تعهد بإشراك الكتل الفائزة دون إقصاء أو تهميش،كما دعا الجميع إلى مدّ يد العون له ولأعضاء المجلس من أجل العمل على النهوض تنمويا ببلديات الولاية، وفق الأولويات والعمل مع الجهاز التنفيذي من أجل نفس الغاية، ولا يتحقق ذلك – حسبه – إلا بمشاركة الجميع خاصة وسائل الإعلام التي لها دور أساسي في رفع انشغالات المواطنين وتنبيه السلطات بالمشاكل التنموية وكذا فعاليات المجتمع المدني.

من جانبه المسؤول الأول بالولاية عبد القادر جلاوي، دعا المنتخبين الجدد إلى التشمير على سواعدهم ونسيان الانتماءات السياسية ووضع مصلحة الولاية والسكان فوق كل اعتبار وفي كل القرى والأحياء السكنية دون استثناء، بعيدا عن الجهوية والمحسوبية أو العاطفة، مؤكدا بأن مصالحه لن تدخر جهدا للعمل المشترك الذي يتطلب تضافر جهود الكل.

للإشارة يتشكل المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة من 47 عضواً من ضمنهم 12 عن الأفلان 11 عن الأرندي، 8 قائمة جبهة المستقبل، 8 حمس، 5 حركة البناء الوطني و3 تاج.

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كتاب حديث ضمن الدراسات التاريخية المتميّزة

حقائق وشهادات عن المرأة الجزائريّة الثائرة

س. ع

صدر حديثا عن دار ومضة كتاب متميّـز بعنوان “المرأة الجزائريّة في الثّورة التّحريريّة… حقائق وشهادات”، للأديبة والباحثة عائشة بنور، ضمن سلسلة من الأعمال التاريخية النوعية للناشر.

ويتميّز الكتاب بكثافة معلوماته، وتصويره الدّقيق للجرائم الاستعمارية المرتكبة ضد المرأة الجزائريّة، كما يلخّص جملة من خصائص المرأة الجزائريّة في النّضال والمقاومة وحبّ الحرّية، مبرزا رغبتها الملحة في الحريّة والاستقلال، وشجاعتها المنقطعة النّظير في مقاومة أبشع استعمار عرفه الوجود.

كما يعرض الكتاب صوراً فظيعة عن التّعذيب الإجرامي الذي مارسه الاستعمار الفرنسي إلى درجة أنّ النفوس سترتاع، كما ستهتز مشاعر القرّاء عندما يقرؤون عن المجاهدة البطلة فاطمة خليف التي اهتمّت بها المؤلفة في قسم خاص.

وبحسب مقدم الكتاب، الدّكتور محمد سيف الإسلام بوفلاقة، فإنّ الباعث الحقيقي على تأليفه هو إيفاء المرأة الجزائرية المجاهدة، المناضلة والشّجاعة، حقها من التّمجيد، والاحتفاء بنضالاتها وتضحياتها أيّما احتفاء، ومن جانب آخر فهو يرمي إلى كشف النّقاب، وإماطة اللثام عن الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاستدمار الفرنسي في حقّ المرأة الجزائريّة، وسائر أفراد المجتمع الجزائري.

ويتجلّى للقارئ من خلال توزيع مادّة الكتاب المتنوّعة، والمدعمة بالشّهادات، والوثائق والحقائق التي كشفتها الأديبة عائشة بنور أنّها لم توفّر جهداً في سبيل البحث والتنقيب للإفادة من مختلف المصادر والوثائق، والشّهادات، حيث إنّها استقت معلوماتها من شهادات المجاهدات، فقد بذلت جهوداً مضنية من أجل الوصول إلى المعلومات التّاريخيّة، ثمّ في تدقيقها وتمحيصها وتقديمها إلى القرّاء في أسلوب سائغ، ومبسّط.

إن كتاب الباحثة القديرة، والأديبة المتميّزة عائشة بنور، بحسب بوفلاقة، هو ثمرة جهود جديرة بكلّ تقدير، درست فيه قضايا تكتسي أهمّية بالغة، تتّصل بنضال المرأة الجزائريّة، وقد ساعد الباحثة عائشة بنور على إنجاز هذه الدّراسة شغفها، وانكبابها على قراءة ومطالعة التّاريخ النّضالي للشّعب الجزائري، مستقصيةً الأخبار والنّصوص والشّهادات، حيث أفادت أيّما إفادة من قراءاتها المتنوّعة عن نضال المرأة.

وتناولت المؤلفة الموضوع من وجوه عديدة، ومن ميزة الباحثة الجادّة عائشة بنور أنّها تقدّم إضاءات متنوعة، وقد استعانت بمصادر ومراجع كثيرة، ومتنوعة في الصّنف والمادة، فقد قدّمت لمحة عن نضال المرأة الجزائريّة في محطات مختلفة، فتحدّثت عن المرأة الجزائريّة قبل مجيء الاحتلال الفرنسي، كما كشفت النّقاب عن دور المرأة الجزائريّة في مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأشارت إلى يوميّات نساء عايشن الثّورة.

وقد تحدّثت الأديبة عائشة بنور في كتابها القيّـم عن تجلّيات نضال الجزائريّات في الأدب العربي، ومن بينهن المجاهدة الأسطورة الرّمز جميلة بوحيرد التي يظلّ الحديث عنها وعن تجلّياتها في الشّعر العربي من الأحاديث التي تغوي بالبحث والتّأمل، والاكتشاف.

إنّ كتاب الأديبة عائشة بنور يمكن أن ندرجه ضمن واحد من الدّراسات التّاريخية المتميّزة التي سلّطت الضّوء على نضال المرأة الجزائريّة من خلال الوثائق والشّهادات، فالأديبة عائشة بنور تدعم كلامها بالوثائق والشّهادات، وتذكر المصادر والمراجع عقب كلّ بحث بدقّة، وهو ما جعل الكتاب ذا قيمة علميّة وأكاديميّة، صالح سواء لعامّة القرّاء، وكذلك للباحثين المتخصّصين.

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برامج ترفيهية للأطفال تزامنا والعطلة الشتوية

محمود بن شعبان

انطلقت قبل ايام النشاطات الموجهة للأطفال عبر مختلف الفضاءات الترفيهية في مختلف ولايات الوطن. وذلك تزامنا مع العطلة المدرسية الشتوية، لتتسابق المؤسسات الثقافية في تنظيم برامج متنوعة تهدف من خلالها إلى منح فسحة من الترفيه من جهة وتوعيتهم وتثقيفهم من جهة أخرى.

احتضنت دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بسيدي بلعباس فعاليات الدورة الثامنة للأيام الوطنية لمسرح الطفل التي ستتواصل إلى غاية 22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة عدة فرق مسرحية وبهلوانية، بالإضافة إلى تنظيم ورشات فنية وتعليمية، ومسابقات وألعاب على هامش التظاهرة التي تقام تحت إشراف مديرية الثقافة والفنون وبالتعاون مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وبالتنسيق مع الجمعية الثقافية ولد عبد الرحمن كاكي.

كما ينظم المسرح الجهوي محمود تريكي بولاية قالمة برنامجا خاصا ضمن تظاهرة “أيام مسرح الطفل القالمي” خلال العطلة الشتوية من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، لصالح الأطفال، يضم برنامجا يوميا بمساهمة ديوان المؤسسات الشبانية لقالمة تتخلله عروض مسرحية، ألعاب خفة، ألعاب ترفيهية بقاعة العروض بدار الشباب ”محمدي يوسف”، فيما ينظم المسرح الجهوي صالح لمباركية لولاية باتنة في الفترة الممتدة من 19 ديسمبر 2021 إلى 1 جانفي 2022 ” الأيام الشتوية لمسرح الطفل” بمعدل عرضين في اليوم مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية وذلك احتراما للبروتوكول الصحي وحفاظا على سلامة الأطفال.

هذا، وسطر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا خاصا بالعطلة الشتوية، انطلق منذ أيام ليستمر إلى غاية 25 من ديسمبر الجاري، ببرنامج يومي يتضمن أحدث الإنتاجات المسرحية، ألعاب خفة، عروض مسرحية، ترفيهية، تربوية، بمشاركة فرق فنية لتعاونيات، وجمعيات مسرحية وإنتاجات لمسارح جهوية من مختلف ولايات الوطن عبر العديد من القاعات التابعة له على غرار قاعة أحمد باي بقسنطينة، قاعة الأطلس بالجزائر العاصمة، قاعة السعادة بوهران، قاعة يسر ببومرداس، قاعة المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوة بتيبازة وقاعة 08 ماي 1945 بخراطة بجاية.

كما ينظم المسرح الجهوي لبسكرة بالتزامن مع العطلة الشتوية، جولة فنية خاصة بالعمل المسرحي “الكوكب العملاق” عبر خمس ولايات من 22 إلى غاية 26 من ديسمبر الجاري، فيما يحتضن المسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم بولاية مستغانم فعاليات أيام مسرح الطفل التي تعود في دورتها الثالثة تخليدا لروح الفنان الراحل حديدوان، بعروض مسرحية متنوعة ومفاجآت من 18 إلى 29 ديسمبر 2021، إلى جانب المسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو، الذي انطلق منذ 14 من الشهر الجاري في تقديمه نشاطاته المبرمجة في إطار الأيام الوطنية لمسرح الطفل الذي يضم سلسلة من العروض المسرحية على غرار “ضيف الغابة” للمخرج اعمر سلامي،”بوبروك” للجمعية الثقافية “اثران”،”صراع الفصول” لبلقاسم كعوان، بالإضافة إلى العديد من النشاطات كالألعاب البهلوانية وألعاب الخفة التي ستتواصل إلى غاية 30 من شهر ديسمبر.

من جهته، يستقبل المسرح الجهوي عبد القادر علولة في وهران، في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 من ديسمبر الجاري عدة نشاطات موجهة للأطفال، في إطار تظاهرة “العطلة في المسرح” من خلال برمجة ألعاب بهلوانية، إلى جانب العديد من الأعمال المسرحية، على غرار “الدمية”، “الحذاء الوردي”، “قطار دنيا”، “غابة الأحلام”، بمعدل عرضين في اليوم، فيما يستقبل قصر الثقافة مفدي زكرياء في الجزائر العاصمة جمهوره من الأطفال إلى غاية 27 من ديسمبر الجاري ببرنامج ثري يضم عروضا مسرحية وألعابا بهلوانية، من تنشيط المهرج سيمو وجاد بورتي، إلى جانب الجمعية الثقافية “ميميسيس” من برج بوعريريج وفرقة “البسمة” من بوسماعيل.

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شجار أقراص “الصاروخ” ينتهي بجريمة قتل

‏مريم. ز

استمعت، الإثنين، محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، لأقوال شابين في العقد الثاني من العمر، متهمين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، على خلفية تورطهما في جريمة إزهاق روح شاب آخر، خلال شجار نشب بينهم حول مبلغ مالي بسيط، وهو ثمن كمية من الأقراص المهلوسة من صنف بريڨابلين المعروفة بـ”الصاروخ”، وخلف الشجار ضربات قاتلة للضحية كانت كافية لوضع حد لحياته أثناء وصوله للمستشفى.

الحادثة التي اهتز لها أحد أحياء منطقة برج الكيفان شرق العاصمة، انطلقت التحقيقات الأمنية بها حسب جلسة أمس، من نداء تلقته مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر من مصلحة الاستعجالات بمستشفى سليم زميرلي في الحراش، مفادها وصول شاب مصاب بجروح خطيرة نتيجة طعنات تلقاها بآلة حادة وأدت إلى وفاته أثناء دخوله إلى قاعة العناية المركزة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الضحية لنزيف داخلي حاد بعد تلقيه ضربات قوية بمختلف أنحاء جسده بواسطة سكين، واستغلالا للمعلومة الواردة باشرت عناصر الشرطة القضائية تحريات موسعة للقبض على المتورطين في الجريمة، وتقصي ملابساتها، إذ تبين من خلال التحقيق الأمني أن الأمر يتعلق بالمدعوين “د.ع” وصديقه “ن.أ” كانا على علاقة منذ فترة بالضحية ويقيمون بالحي ذاته، قبل أن ينشب بينهم خلاف حاد تطور لاحقا لشجار عنيف بأسلحة بيضاء، أصيب خلاله الضحية بطعنات خطيرة بأنحاء متفرقة من جسده.

وكشفت تصريحات المتهم “د.أ” خلال سماع أقواله بالتحقيق الأمني أن دوافع الجريمة كانت بسبب مبلغ مالي جد بسيط، قيمته لم تتجاوز 40 دج فقط، كان يدين بها صديقه للضحية بعد بيعه كمية من الأقراص المهلوسة لغرض استهلاكها، ولدى إخباره بأنه لا يحوز ثمن البيع كاملا وينقصه 40 دج، رفض المتهم التنازل عن ذلك وطالبه بإعادة كمية الأقراص التي أخذها فيما قام الضحية بابتلاع الكمية التي منحها له فورا، لمنعه من استرجاعها بالقوة، ليتطور الأمر بينهما إلى شجار انتهى بوفاة الثاني.

‏ ‏من جهة أخرى، ولدى مثول المتهمين “ن.أ” و”د.ع” للمحاكمة أمس، أنكر المدعو “ن.أ” نيته في القتل وتحجج بكون الحادثة محاولة للدفاع عن النفس ليسقط الضحية خطأ ويصاب، فيما فند المتهم الثاني ضلوعه في المشاركة بالجريمة وأكد أنه تواجد بالمكان بحكم العلاقة التي تربطه بالمتهم الرئيسي.

‏وأمام ما سلف ذكره من وقائع، تقرر بعد المداولة القانونية في الملف، إدانة المتهم الأول بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وإفادة الثاني بالبراءة، بعد التماس حكم المؤبد في حقهما.

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الوظيف العمومي يوافق على الإدماج خارج التخصص

ع. تڤمونت

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، استثنائيا، بإدماج الحاملين لشهادات الليسانس في تخصصات اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية والتاريخ والفنون الجميلة في رتب متصرف على مستوى مؤسسات الشباب والرياضة بالمديريات التي تتوفر على مناصب مالية شاغرة، معترفة في نفس الوقت بأن التخصصات المذكورة سالفا لا تتماشى مع مقتضيات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة.

وحول الموضوع، أشارت المراسلة الموجهة في هذا الصدد إلى أحد ولاة الجمهورية بتاريخ 01 ديسمبر الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن الموافقة الاستثنائية بخصوص القرار جاءت بعد الموافقة المبدئية للجنة الطعن الولائية في إطار صلاحياتها، وذلك عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، لاسيما فيما يخص الفصل في جميع المسائل والطعون ذات الصلة بعملية الإدماج من جهة، وكذا نظرا، من جهة أخرى، بتكليف الأعوان المعنيين بهذه العملية بمهام إدارية منذ تنصيبهم الأولي.