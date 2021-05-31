أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 ماي 2021

موظف بنكي يُغرق السوق بالأوراق النقدية المزوّرة، المهربون يفاقمون الوضع الصحي بتبسة..

بن دودة تعيد إحياء مشروع سحايري في إنشاء المركز الجزائري للسينما

زهية منصر

أعادت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، طرح مشروع إنشاء المركز السينمائي الجزائري. وهذا، خلال العرض الذي قدمته في مجلس الوزراء. وأشار بيان لوزارة الثقافة أن الوزيرة أكدت خلال عرضها “أهمية إدراج منظومة الإنتاج السّمعي البصري في مسار واضح ومؤطّر على غرار السينما، وإنشاء المركز السينمائي الجزائريّ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكوين التخصّصي.”

كما قدمت بن دودة حصيلة أعمال دائرتها الوزارية في مجال إعادة إدماج السينما ضمن إطار اقتصادي واضح منها تنفيذ مشروع “المدينة السينمائية في تيميمون، ومشروعا مركبين سينمائيّين في الجزائر العاصمة، ومشروع مركب ثقافي في قسنطينة، ومشروع مسرح خاص بسعة 500 مقعد في وهران، وكذا مشروع مدينة سينمائية وثقافية “الزيبان” في بسكرة، وعدّة مشاريع واستشارات بخصوص إنشاء مدارس تكوين فنيّة.”

وأشار البيان أن هذه “الإجراءات تأتي ضمن الخطة المستعجلة التي أقرتها الوزارة ضمن مخطّط بعث الصناعة السينماتوغرافيّة وتفعيل الإنتاج السمعي البصري ككلّ، وذلك من خلال تهيئة فضاءات التصوير وتبسيط الإجراءات الإداريّة عبر الرّقمنة، بالإضافة إلى التنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري بغرض تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمضامين الثقافيّة في المجال السمعي البصري.”

والجدير بالذكر، أن مشروع المركز الجزائري للسينما سبق وأن اقترحه كاتب الدولة السابق يوسف سحايري الذي قدم تصورا يقوم على إدماج المؤسسات السينمائية الحالية في مركز واحد هو المركز السينمائي الجزائري الذي رشح مستشار الرئيس للشؤون الثقافية الحالي احمد راشدي لإدارته، حيث يعول على هذا المركز في إعادة بعث النشاط السينمائي وفتح مجال الاستثمار للخواص. وكان المركز ضمن مشاريعه سحايري إضافة إلى إطلاق مدرسة للتكوين السينمائي وإيجاد طاقة وطنية للمهنيين.

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المسرح الوطني يبث القراءة المشهدية “بنات برناردا” عبر منصته الافتراضية

زهية منصر

أعلن المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، بث القراءة المشهدية “بنات برناردا” عبر قناته الرسمية على اليوتيوب خلال الفترة الممتدة من الـ31 ماي إلى الـ07 من شهر جوان 2021.

“بنات برناردا”، عبارة عن مشروع تم تنظيمه تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، من طرف المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، بالتنسيق والتعاون مع السفارة الإسبانية بالجزائر، والمعهد الثقافي الإسباني سيرفانتيس بالجزائر العاصمة.

يجمع هذا المشروع المستوحى من مسرحية “بيت برناردا ألبا” للمؤلف فيديريكو غارسيا لوركا، بين ثلاث ممثلات جزائريات وخمسٍ إسبانيات، وقد تم تنفيذه خلال الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر 2020 وفيفري 2021، في عشر جلسات عمل عقدت بشكل مباشر عبر الفضاء الافتراضي على منصة زووم، تحت إدارة السيدة آنا فرنانديز فالبوينا، أستاذة الفن الدرامي في المدرسة الملكية العليا للفن الدرامي (RESAD)، الحاصلة على الدكتوراه في “الفيلولوجيا” أو علم فقه اللغة.

ويعتبر هذا المشروع ثمرة من ثمار العمل الافتراصي خلال الأزمة الصحية للكوفيد 19، وقد تم عرضه بالمسرح الوطني الجزائري، يوم 08 مارس 2021، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقام المسرح بعرض نتاج جلسات العمل العشرة عبر قناته على اليوتيوب أمس الاثنين.

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وفاة “طرازان” وزوجته إثر حادث مأساوي

لقي الممثل الأمريكي، جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، مصرعه السبت، في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية. وكان النجم، البالغ من العمر 58 عامًا، واحدا من سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي. وكانت زوجته جوين شامبلن لارا، وخمسة آخرين من بين القتلى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات في مكان الحادث أشارت إلى عدم وجود ناجين في الحادث.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: “لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي، لم نعد… نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة”.

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الأديب والمسرحي خالد بوعلي في ذمة الله

س.ع

ووري الاثنين بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة في جو مهيب جثمان الأديب والمسرحي خالد بوعلي، الذي توفي عن عمر ناهز الـ63 سنة في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد مرض عضال ألزمه الفراش في الأشهر الأخيرة.

وولد المرحوم خالد بوعلي في فيفري 1957 بمدينة باتنة، التي درس بها إلى غاية الثانوي ليزاول دراسته الجامعية بقسنطينة في علوم الأرض وكان أستاذا سابقا للمسرح والأدب الفرنسي بكلية اللغات الأجنبية بجامعة باتنة وأستاذا لمادة اللغة الفرنسية في الثانوي، كما أسس عددا من الجمعيات الفنية والثقافية بالمدينة.

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40 ألف عون حماية مدنية لتعقيم المؤسسات التربوية وتأطير الامتحانات

نادية سليماني

قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية، بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية، المعنية باحتضان امتحانات نهاية السنة الدراسية، وذلك في إطار تحضير الجهاز الوقائي والأمني، الخاص بتغطية امتحانات نهاية السنة الدراسية 2020/2021.

وتهدف مصالح الحماية المدنية من خلال زياراتها الميدانية، إلى المؤسسات التعليمية المحتضنة لامتحانات نهاية السنة، امتحانات الطور الابتدائي، المتوسط والبكالوريا، إلى الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة، وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، إضافة إلى الوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تحوزه “الشروق”، فإنه وفي إطار العمل الوقائي، قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات تعقيم عبر 19206 مركز للامتحانات، مُخصّص لاستقبال التلاميذ الممتحنين، منها 13341 خاص بالطور الدراسي الأول، 2513 خاص بالطور الدراسي المتوسط و3352 خاص بالطور الدراسي الثانوي، بالإضافة إلى 217 مركز مخصص لعملية التصحيح.

إضافة إلى هذه الزيارات الوقائية، سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من نحو 40000 عون تدخل بمختلف الرتب بالإضافة 2390 سيارة إسعاف، وكذا 1650 شاحنة إطفاء، يتم تخصيصها من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.

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غرق شاب من الجلفة بشواطئ تيشي

ن.أوهاب

سجلت، صباح الإثنين ثاني حالة غرق بولاية بجاية، قبل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 23 سنة، ينحدر من ولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن حالة الغرق سجلت في حدود العاشرة من صباح الإثنين، على مستوى شاطئ “بكارو” التابع لبلدية تيشي الساحلية، قبل ان يتم انتشال الضحية من قبل بعض الأشخاص، ليتم تحويله فيما بعد من قبل عناصر الحماية المدنية، للعيادة المتعددة الخدمات بتيشي.

تجدر الإشارة أن الضحية، يعد ثاني غريق تسجله الولاية قبل افتتاح موسم الاصطياف، بعد الشاب البالغ من العمر 18 سنة، والمنحدر من ولاية بسكرة.

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موقع 2600 و1000 ببوعينان.. انتظار دام 8 سنوات دون الحصول على السكن

وليد.ع

يعرف موقعا 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان، بولاية البليدة، حالة من الفوضى والضبابية، وتضاربا في المسؤوليات بين عدة قطاعات، الأمر الذي حال دون تسلم المكتتبين وهم من العاصمة ومن أوائل المكتتبين على المستوى الوطني لسكناتهم.

ويقول المكتتبون الذين ينظمون وقفات احتجاجية تارة أمام وزارة السكن، وتارة أخرى أمام وكالة “عدل” بسعيد حمدين، ومرات قبالة ديوان ولاية البليدة، للمطالبة بحقهم في السكن الذي انتظروه لأزيد من 7 سنوات، إنه رغم الإجحاف الذي طالهم، حيث تم تحويلهم أولا إلى خارج ولايتهم الأصلية، ومنحهم موقعا يوصف بأنه “منطقة ظل” بامتياز، لكن الطامة الكبرى، أن الأشغال الخارجية في الموقع متوقفة نتيجة لتواجد كميات مهولة من الأتربة، لم يتم رفعها رغم الوعود التي رددها المسؤولون طيلة سنة كاملة، أن نقل الأتربة سيتم في غضون أيام.

ويستغرب المكتتبون التهرب الذي تمارسه أكثر من جهم حيالهم، ومن ذلك وزارة السكن التي استقبلت على مرتين ممثلين عنهم، واكتفت بتقديم وعود، ليتم إيفاد لجنة لمعاينة الوضع، لكن الحال بقي على نفسه، وهي نفس الإجابة التي يجدونها لدى وكالة “عدل”، ومفادها أن عملية نقل الأتربة ستتم في أقرب وقت، دون أن يتم ذلك، أما والي البليدة فقد أدار الظهر للمكتتبين، رغم أن الموقع يقع في نطاق اختصاصه، دون إغفال مسؤولية هيئة المدنية الجديدة، التي اكتفت قبل أيام بنشر صور لمدير المدينة وهو يعاين الوضع في الموقع.

وما زاد من استغراب المكتبين، أن مؤسسة خاصة قد وضعت ترسانة من الشاحنات والآليات للبدء في عملية نقل الأتربة، لكن قبل دقائق من بداية الأشغال، تدخلت مصالح الأمن لمنع المؤسسة من مزاولة الأشغال، دون تقديم تفاصيل عن الجهة التي أصدرت التعليمات لمصالح الأمن، ليبقى المكتتب هو الضحية الوحيد.

ومع انسداد الوضع، وظهور إشكالات أخرى، كما هو الحال مع قنوات الصرف الصحي في عدد من المجمعات، صار مطلب التحويل لمواقع أخرى في العاصمة، الحل الأمثل، والذي يرضي المكتتبين، ويجنب وزارة السكن ووكالة “عدل” غضب المكتبتين، الذين يعتزمون توجيه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية، لعرض مشكلتهم أو ما يسمونه “مظلمة” عظيمة تعرضوا لها.

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مجمع طونيك صناعة وجامعة البليدة يبرمان اتفاقية شراكة

سفيان.ع

أبرم مجمع طونيك صناعة بولاية تيبازة مع جامعة البليدة (1)، اتفاقية في مجال البحث والتكوين وتبادل الخبرات سيتم بموجبها طلبة الجامعة من الاستفادة من فترات تكوينية وانجاز بحوث في مختلف التخصصات التي يتوفر عليها المجمع.

الاتفاقية التي أشرف على توقيعها رئيس مجلس الإدارة يعلاوي إدريس ورئيس الجامعة البروفيسور بزينة محمد وحضرها إطارات المجتمع وأساتذة كلية التكنولوجيا، ستفسح المجال للطلبة لإنجاز أبحاث وتحضير مذكرات تخرج والاستفادة من إطارات مجمع طونيك التي تتمتع بتكوين عال في مختلف التخصصات، مما ينعكس إيجابا على مستوى البحث الجامعي وتحسينه، كما تتاح الفرصة للطلبة المتخرجين من مناصب شغل بالمجمع.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تعتبر نقطة انطلاق لمد الجسور بين بالجامعة والمؤسسة الاقتصادية وفق مبدأ رابح-رابح، لاسيما وان بنود الاتفاقية توطد الشراكة في ميادين تقنية هامة، والتي بتطويرها إيجاد حلول تكنولوجية ذكية وتقنية لتقوية النشاطات الصناعية في ظل المنافسة الحالية، فضلا عن أن الطلبة الذين يحوزون مستوى أكاديمي ونظري ستكون لهم فرصة لصقل إمكاناتهم ميدانيا.

وفي كلمته على هامش توقيع الاتفاقية، وعد رئيس مجلس الإدارة يعلاوي إدريس بتوظيف طلبة الدكتوراه الذين ينجزون أطروحاتهم حول مواضيع تقدم إضافة لتطوير المجمع بتوظيفهم مباشرة، وأشار في السياق إلى التحلي النوعي الذي شهده المجمع خلال السنتين الأخيرتين والذي سمح بالتحكم في آلية التسيير، حيث عرفت كتلة الأجور انخفاضا من 14 مليار سنتيم شهريا إلى 8 ملايير سنتيم، بالموازاة مع ارتفاع منحنى الإنتاج الذي كان يغطي 20 بالمائة من كتلة الأجور، إلى 150 بالمائة حاليا مما أعطى أريحية مالية في التسيير، وكشف يعلاوي ادريس عن تنويع منتجاته لتلبية السوق الوطني ورفع الصادرات نحو عدة بلدان واستهداف بلدان افريقية أخرى.

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تفكيك عصابة مختصة في النصب وتزوير وثائق المركبات وبيعها ببومرداس

سفيان.ع

أطاحت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو (شمال بومرداس) بعصابة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، تمتهن النصب والتزوير في وثائق المركبات بغرض إعادة بيعها، بحسب ما أفاد به مصدر من أمن الولاية.

وأوضح رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم وضع حد لنشاط هذه العصابة، التي ينحدر عناصرها الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، من بلديات مختلفة من الولاية، بعد ترسيم شكاوى من طرف أصحاب وكالات كراء المركبات مفادها قيام عدد من الأشخاص بكراء المركبات والسيارات الفاخرة، من عند الوكالات ثم يقومون بعد ذلك بإعادة بيعها.

وعلى إثر ذلك، يضيف محافظ الشرطة، باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها في القضية، حيث كللت بتوقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية، ومن بينهم موظف إداري ببلدية بودواو وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وضبط بحوزة هذه المجموعة الإجرامية إثر توقيفهم، استنادا إلى نفس المصدر، ختم ووثائق مزورة تتمثل في بطاقات رمادية خاصة بالمركبات المختلفة واسترجاع ثلاث مركبات مسروقة إضافة إلى ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات الصلبة من صنف الهيروين وستة هواتف نقالة ومبلغ مالي يتجاوز 200 ألف دج ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 300 أورو.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في حق الأشخاص الموقوفين، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المحاكمة لاحقا.

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259 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة عن بلوغ ديونها لدى الزبائن بمختلف أنواعهم بالولاية 259 مليار سنتيم إلى غاية نهاية أفريل الفارط، بارتفاع بلغ 16.4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى تحدي مصالحها بضمان التزود بالمادتين بشكل عادي طيلة فترة كورونا وتداعياتها خاصة بعد قرار منع القطع.

وأبرزت المكلفة بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للتوزيع، وداد بن يوسف، أن مصالحها تجندت طيلة فترة الحجر الصحي الذي عرفته الولاية، على غرار ولايات البلاد بسبب أزمة كورونا، من أجل ضمان التزود بمادتي الغاز والكهرباء بالنسبة لزبائنها وبالجودة العالية، هذا رغم تخفيض عدد أعوانها كما قالت إلى النصف، ما دفع بالمؤسسة الأم إلى إصدار قرار بتجنب قطع التزود بالنسبة للزبائن المتخلفين عن الدفع طيلة هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

غير أن هذا الوضع حسب محدثتنا كان له انعكاس سلبي على مداخيل المؤسسة وارتفاع ديونها، كاشفة عن بلوغها رقما فاق 259 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر أفريل الفارط، بارتفاع عن رقم نفس الفترة من السنة الماضية بلغ 16.4 بالمائة، حيث تنقسم هذه الديون بين 53.64 بالمائة تمس الزبائن الخواص والعاديين بمبلغ 139 مليار سنتيم و20.30 بالمائة بالنسبة للإدارات العمومية وكذا 26.5 بالمائة بالنسبة للقطاع الاقتصادي.

ورغم أن هذه الديون المرتفعة لعبت دورا هاما في فرملة برنامج المؤسسة المتعلق بتجسيد المشاريع الاستثمارية لها في مجال شبكتي الكهرباء والغاز، إلا أن ذلك لم يمنع الأخيرة من مواصلة مسار برنامجها حسب محدثتنا، حيث تم تجسيد 43 محول كهربائي عبر مختلف البلديات طيلة السنة الماضية بطول 111 كلم بشبكة الكهرباء، مع برمجة 31 محول أخر لضمان صيف مقبل هادئ بغلاف مالي فاق 41 مليار سنتيم، مضيفة بأن مصالحها وضعت تحت تصرف زبائنها عدة طرق وصيغ لتسديد فواتيرهم عبر كامل الوكالات التجارية أو البريدية وكذا عبر الإنترنت، وهي معولة في ذلك كما قالت على الحس المدني والمواطنة لدى الزبائن وكذا روح المسؤولية لمساعدة الشركة على تحصيل ديونها التي تعود عليهم بالأساس.

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“كورونا” تربك عودة 630 مهاجر جزائري إلى الصين

ب. يعقوب

يشتكي ما لا يقل عن 630 مهاجر جزائري من تعذّر إمكانية سفرهم من الجزائر إلى جمهورية الصين الشعبية، بعد أن قضوا أزيد من 14 شهرا بالجزائر، بسبب تفشي الفيروس التاجي كوفيد 19، حيث وجدوا أنفسهم، منذ أفريل الماضي من العام الماضي، ممنوعين من السفر في اتجاه الأراضي الصينية، منتظرين الحصول على التراخيص اللازمة من المصالح المعنية، وتم إجلاء كل الرعايا الجزائريين معظمهم من الطلاب من مدن صينية، التي كانت توصف بأنها بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ لمنع تفشي هذا المرض في الجزائر .

تفيد المعطيات المتوفرة لدى “الشروق” أن عددا كبيرا من هؤلاء الطلبة والعاملين في الديار الصينية، أصبحوا مهددين بفقدان مناصب عملهم ومقاعدهم الدراسية، بسبب عدم وجود إمكانية للعودة في ظل عدم استفادتهم من اللقاح الصيني “سينوفرام”، الذي تعتمده الجزائر لتطعيم مواطنيها رفقة لقاحات أخرى .وأشار المصدر ذاته، إلى أن السلطات الصينية وضعت شرطا أساسيا للراغبين في العودة إلى الصين، يتمثل في ضرورة التطعيم باللقاح الصيني.

ويؤكد ممثلو الجالية الجزائرية والعمال الحاصلون على عقود عمل وأصحاب الأعمال والطلبة الذين يزاولون دراستهم الجامعية في بكين، شنغهاي ووهان بجمهورية الصين الشعبية، أنهم يرغبون في العودة عاجلا إلى هذا البلد لمباشرة أعمالهم ودروسهم الجامعية، خاصة أنهم ظلوا عالقين بالجزائر بدون أي مدخول مالي.

ورفع الطلبة الجزائريون العالقون بالجزائر مطلب تمكينهم من العودة إلى هذا البلد الآسيوي من أجل مواصلة دراستهم على غرار زملائهم في عدد من البلدان الآسيوية، التي سمحت لطلابها بالعودة إلى الصين، باعتبار أن الجامعات الصينية تضم طلابا ينحدرون من كوريا، باكستان، الهند، والذين تلقوا موافقة رسمية من بلدانهم من أجل السفر إلى الصين لمتابعة دراستهم بعد التنسيق مع السلطات الصينية .

وقال الطالب أيمن بن سعدي الذي يدرس بمعهد الطب الصيني في شنغهاي، إن هناك العشرات من الطلبة الجزائريين يتطلعون إلى العودة إلى الصين، كونهم عالقين بالجزائر بسبب إغلاق الحدود نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وأشار الطالب عيساوي بلال بدوره، إلى أنه وعلى إثر تعذر عودتهم للصين، قررت الجامعات الصينية تمكينهم من الدروس عن بعد في الدورة الثالثة، مضيفا بأن الأساتذة بذلوا جهودا مهمة من أجل تمكينهم من الدراسة عن بعد، وتوفير برمجة تلائم حياتهم في الجزائر، لكنها تظل بالرغم من ذلك غير ملائمة، حيث تمت برمجة دروس في ساعات مبكرة من الصباح (الثانية أو الرابعة أو الخامسة صباحا، وأحيانا الواحدة بعد الزوال) وهو الأمر الذي يحول دون ضمان ظروف زمنية مريحة من شأنها تمكين الطلاب من التركيز الكافي أثناء بث الدروس.

في هذا المضمار، علم أن الجزائريين العالقين في الجزائر، جراء جائحة “كورونا”، طرقوا أبواب وزارات الداخلية والخارجية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن تقول الطالبة “حليمة ه”، تدرس علوم آلية في بكين “إننا راسلنا الجهات المختصة وننتظر أن يتم مراعاة ظروفنا من أجل تيسير الحصول على اللقاح، لتمكيننا من العودة إلى الصين”.

مع العلم أن جمهورية الصين سمحت للمهاجرين، من العمال ورجال الأعمال، بالدخول إلى أراضيها شريطة استخدام اللقاح الصيني، بينما يأمل الجزائريون أن تصل أصواتهم إلى المسؤولين، للظفر بفرصة العودة سريعا إلى هذا البلد الآسيوي .

جدير بالذكر أن الجزائر تحصلت في الأيام القليلة الماضية على حصة 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح الصيني سينوفرام ضد “كورونا”، لمواصلة تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، بالرغم من الضغوط الدولية الكبيرة للظفر بهذا اللقاح لفعاليته وجدواه في سوق اللقاحات العالمية .

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جهاز وقائي وأمني خاص بالامتحانات الرسمية

فاتح.ع

كشفت الحماية المدنية في بيان لها الإثنين عن وضع جهاز وقائي وأمني تحسبا للامتحانات المدرسية لسنة 2020-2021، امتحانات نهاية الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوضح البيان أنه في إطار هذا الجهاز الوقائي والأمني قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان امتحانات نهاية السنة.

ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا وهذا لغاية الوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية في إطار العمل الوقائي بعدة عمليات تعقيم عبر 19206 مركز للامتحانات مخصص لاستقبال التلاميذ الممتحنين منها (13341 خاص بالطور الدراسي الابتدائي (امتحان نهاية الطور الابتدائي)، 2513 خاص بالطور الدراسي المتوسط (شهادة التعليم المتوسط) و3352 خاص بالطور الدراسي الثانوي (شهادة البكالوريا)، بالإضافة إلى 217 مركز مخصص لعملية التصحيح.

إضافة إلى هذه الزيارات الوقائية، سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 40000 عون تدخل بمختلف الرتب بالإضافة لـ2390 سيارة إسعاف وكذا 1650 شاحنة اطفاء، يتم تخصيصها من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.

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رحلاتٌ يومية من “إسرائيل” إلى المغرب

أفاد موقع “القناة الـ12” في التلفزيون العبريّ أنّه يمكن حاليًا الوصول إلى المغرب عن طريق رحلاتٍ منظّمةٍ أوْ من خلال تلقّي دعوةٍ شخصيّةٍ، لكن السياحة الخاصة سيتم ترتيبها قريبًا وستبدأ هذه الرحلات في شهر جويلية القادم.

وصرّحت مسؤولة بشركة الطيران الإسرائيليّة “يسراير” للموقع “أننا نستعد لتشغيل رحلات مباشرة إلى مراكش ابتداءً من جويلية، ونتوقّع أنْ تكون المغرب وُجهةً سياحيّةً مُثيرةً نظرًا للمميزات التي يتمتع بها هذا البلد، من شواطئ وطبيعة خلابة”.

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الخليفة التجاني يدعو للوحدة من أجل خدمة الجزائر

يوسف رزاق سالم

دعا خليفة الزاوية التجانية بتماسين، محمد العيد التجاني، إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبالجزائر الجديدة التي هي في طور الإنشاء من خلال بناء مؤسسات قوية ومتماسكة.

وجاء كلام الشيخ خلال استقباله لإحدى القوائم الحرة المحلية المترشحة للانتخابات التشريعية 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول كلمة واحدة من أجل خدمة البلاد والعباد عن طريق اختيار كفاءات شابة وفعالة تحمل مشروعا إنسانيا يهدف إلى ترقية المجتمع. كما حذر من الخوض في الملاسنات والردود عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا تجنب القيل والقال، داعيا إلى التركيز على برامج المرشحين ومدى جديتها وتميزها والتي تخدم الصالح العام.

وأضاف أن بلادنا تتجه نحو بناء جزائر جديدة وبمؤسسات قوية مما يتوجب، علينا كما قال، أن نكون يدا واحدة من أجل هذا المسعى النبيل.

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عصابات الكوابل النحاسية تطفئ منارة الراس الحمراء بعنابة

ب. عيسى

عاشت مدينة عنابة خلال اليومين الأخيرين، حدثا فريدا من نوعه تسبب فيه أفراد من عصابة سرقة الكوابل النحاسية، أدى إلى تعطيل نظام عمل إضاءة منارة الراس الحمراء الشهيرة بمدينة عنابة، وهي أحد معالم بونة التي تميز ليل عنابة بنورها الساطع وتساعد على كبح قوافل الحرقة، كما أنها شاهد على عراقة المدينة، إذ توقف عمل المنارة إلى أن تدخلت فرقة تقنية خاصة أعادت لها النور في الساعات القليلة الماضية وسط فرحة سكان المنطقة.

وكانت مصالح الدرك الوطني بعنابة قد أعلنت قبل يومين عن استرجاع كوابل نحاسية وتوقيف أربعة أفراد من بينهم ثلاثة قصّر من خلال بيان للفرقة الإقليمية، حيث اتصل بهم عامل صيني في مشروع 2000 وحدة سكنية غير بعيد عن المنارة، وأخبرهم بقيام أحد الأشخاص بسرقة الكوابل النحاسية الناقلة للكهرباء، مما أدخل بعض السكنات الجاهزة وغير الموزعة في ظلام دامس، وهو مشروع يقع بمنطقة مرزوق عمار.

ومكّن تدخل الفرقة الإقليمية بسيدي عمار، من توقيف المشتبه فيه الأول وهو من سكان عنابة، ويبلغ من العمر 33 سنة الذي اتضح بأنه قام بنزع الكوابل النحاسية الناقلة للكهرباء ذات الضغط الخفيف بطول يزيد عن300 متر، وطالت أعماله التخريبية أكثر من 35 مترا من الكوابل ذات الضغط العالي غالبيتها من العمارات قيد الإنجاز إضافة إلى الكوابل التي تمد منارة الراس الحمراء بالكهرباء، حيث قام المشتبه فيه بتشكيلها كلفافات صغيرة داخل أكياس من أجل تحويلها إلى أماكن مجهولة لبيعها.

بيان مصالح الدرك أكد بأن توقيف المعني والتحقيق معه أدى إلى كشف بقية المتورطين وكلهم دون سن الثامنة عشرة من العمر ساهموا في تعطيل تزويد العديد من السكنات بالكهرباء ومن الأماكن التي طالها الظلام منارة الراس الحمراء الشامخة التي يعود إنجازها إلى العهود القديمة كشاهد وكحارس للساحل العنابي قبل أن يعيد الاستعمار الفرنسي إنجازها في سنة 1850 وأصبحت من أشهر المنارات في سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث تتواجد في منطقة صخرية من الصعب بلوغها وهي تضيء على مسافة في البحر تقدر بنحو 30 ميلا أي قرابة 55 كلم، وسبق لها أن ساعدت خفر السواحل في توقيف قوافل الحراقة الساعين لبلوغ الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.

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غرباء يعتدون على أعوان حي جامعي للبنات ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

قام، ليلة الأحد، طالبان جامعيان، كانا برفقة عدد كبير من غرباء عن الجامعة، بالاعتداء على أعوان أمن بالإقامة الجامعية، الخاصة بالبنات، المسماة البشير الابراهيمي -2، باستعمال أسلحة بيضاء مختلفة، حيث أصيب أحد الأعوان بإصابات وصفت بالخطيرة جدا، عندما كان يحاول منعهم من دخول الإقامة الخاصة بالبنات.

تفاصيل الحادثة، بحسب أعوان الأمن، الذين نقلوا شهاداتهم لـ”الشروق اليومي”، تعود إلى محاولة طلبة من الإقامة الخاصة بالذكور رفقة غرباء دخول الإقامة الخاصة بالبنات من خلال الحائط الذي يفصلها عن الإقامة الخاصة بالذكور، حيث قاموا بالقفز من الجدار الفاصل بين الإقامتين، غير أنه بعد تفطن أعوان الأمن الخاص بالإقامة الجامعية للبنات تمكنوا من منعهم، أين حدثت المشاداة العنيفة فقاموا بالاعتداء على أعوان الأمن الذين كان عددهم أقل بكثير من عدد الغرباء المهاجمين، حيث نقل أحد الضحايا من الأعوان في حالة حرجة على جناح السرعة الى مستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج للعلاج، غير أنه تم تحويله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي سعادنة بولاية سطيف لغرض إجراء عملية جراحية نتيجة إصابته البليغة في العين اليسرى.

وحضرت مصالح الدرك الوطني إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وخلفيات الحادث الذي خلف استياء لدى الأسرة الجامعية والمنظمات الطلابية، ورعبا أيضا لدى نزيلات الإقامات الجامعية.

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العثور على جثة امرأة أمام منزلها بميلة

نسيم. ع

عُثر بمشتة لمزارة التابعة لبلدية فرجيوة غرب عاصمة الولاية ميلة، مساء أول أمس الأحد، على جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها، متوفاة أمام مدخل منزلها العائلي الواقع بدوار عين الحمراء ببلدية فرجيوة، الذي تقطنه رفقة عائلتها. وبحسب مصادر “الشروق” من عين المكان، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد أقاربها بعد غيابها عن الأنظار لمدة طويلة، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن سبب الغياب ليتفاجؤا بوجود جثة الضحية وقد فارقت الحياة، وتضاربت الروايات حول وفاتها بين الطبيعية وفعل فاعل، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في حين تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد مداحي ببلدية فرجيوة.

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اكتشاف مخدرات داخل عجلة احتياطية لسيارة بالطارف

سعاد. ك

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالذرعان بأمن ولاية الطارف، أول أمس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية جهوية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط على مستوى الولايات الشرقية للوطن. العصابة الإجرامية متكونة من شخصين ينحدران من ولاية سطيف، تم ضبطهما وحجز 10 كغ من المخدرات من نوع القنب الهندي ومبلغ مالي مقدر بأزيد من نصف مليار سنتيم، مع استرجاع سيارتين سياحيتين تستعملان من طرف أفراد الشبكة كوسيلة لنقل المخدرات والتنقل بين الولايات. وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية الطارف، إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية بالفرقة المتنقلة بالذرعان لمعلومات تفيد بوجود أحد الأشخاص بصدد نقل كمية من المخدرات قادما من ولاية سطيف باتجاه مدينة عنابة، لإبرام صفقة بيع مواد مخدرة. وبحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن المعني يتنقل على متن سيارة سياحية من الطراز العالي.

على إثر ذلك قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بالذرعان، بنصب نقطة مراقبة فجائية بمدخل مدينة الذرعان، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وبعد تفتيش المركبة بدقة عثر رجال الشرطة بداخلها على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بــ 10 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل العجلة الإضافية للسيارة، ليتم على الفور حجزها وتحويل صاحبها إلى مقر الفرقة، للتحقيق معه، والذي انتهى بتحديد هوية شريكه في عمليات ترويج المخدرات بالولايات الشرقية والذي تمت الإطاحة به، كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي معتبر قدر بأزيد من نصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى سيارة سياحية أخرى. المشتبه فيهما وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الابتدائي معهما تم تكوين ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان.

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بيع قطع أرضية وهمية بعقود مزورّة في قسنطينة

عـصام بـن منـية

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و45 سنة، أسسّوا إدارة موازية لبيع قطع أرضية وهمية، باستعمال ختم مقلّد لتزوير الوثائق الإدارية والعقود واستعمالها لإيهام زبائنهم وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة. فعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن بشأن قيام بعض الأشخاص بتزوير وثائق ومحررات رسمية وعمومية، للنصب على الأشخاص والادعاء ببيع قطع أرضية مقابل مبالغ مالية مختلفة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تمت الإطاحة بهم.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، والحصول على إذن بتفتيش مقرات إقامتهم، تم حجز ختم مقلّد كان يستعمله أفراد الشبكة في تزوير الوثائق والعقود، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والمحررات العمومية والعرفية، كما تم حجز دعامة إلكترونية بها مختلف الوثائق. المشتبه فيهم تم تحويلهم إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية للتحقيق معهم والذي كشف أن المشتبه فيهم كانوا يوهمون ضحاياهم ببيع قطع أرضية لسلبهم أموالهم، مقابل عقود مزورّة، ليتم تكوين ملفات قضائية ضدهم عن قضية الإعداد لارتكاب جناية تقليد أختام الدولة والحصول عليها بغير حق لاستعمالها استعمالا ضارا بمصالح الدولة والأفراد، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية ومحاولة تزوير أوراق عرفية والمشاركة والنصب، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.

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موظف بنكي يُغرق السوق بالأوراق النقدية المزوّرة

ق.ج

طفت، مؤخرا، إلى السطح فضيحة من العيار الثقيل على مستوى وكالة بنكية بمدينة مغنية بولاية تلمسان، عقب اكتشاف أوراق نقدية مزورة تم تداولها بفرع هذه الوكالة البنكية، قدرتها المصالح الأمنية بأكثر من مليار ومائتي مليون سنتيم، ما أسفر عن توقيف أحد الموظفين بوكالة هذا البنك وإيداعه الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق، حسب ما علمته “الشروق اليومي” من مصادر موثوقة.

حيثيات القضية تعود للأيام الماضية، عندما تقدم أحد المواطنين إلى المصالح الأمنية بغرض الإبلاغ عن سحب أموال مزورة من وكالة هذا البنك بمدينة مغنية، وبناء عليه تحركت الجهات الأمنية، حيث كشفت التحقيقات تورط أحد الموظفين بالبنك في تداول الأوراق النقدية المزورة.

وحسب مصدر موثوق، فإن الموظف المعني قام بفتح حساب جار على مستوى الوكالة، بعدما أوهم زملاءه بأنه أصبح ينشط في بيع وشراء السيارات، حتى يتمكن من تبرير جلب الأموال المزورة بغرض إيداعها في حسابه، ومن ثمة إعادة تداولها بعيدا عن أية شبهة، حيث قام المتهم حسب ذات المصدر وعلى مراحل، بضخ مبالغ مالية مزورة في الفرع البنكي، قدرتها الجهات الأمنية عقب معاينتها عمليات الإيداع والسحب الخاصة بحساب المتهم، بأكثر من مليار ومائتي مليون سنتيم، ما أغرق السوق المحلي بالسيولة المزورة.

وكشف ذات المصدر للشروق اليومي، بأن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة لتحديد المتورطين في هذه الفضيحة، خاصة أن المحققين طرحوا العديد من التساؤلات بخصوص سبب عدم استخدام البنك لآلات حساب النقود التي تكشف الأوراق المزورة، علما أن البنك يتوفر على أحدث هذه المعدات. فضلا عن غياب دور المراقبة الجهوية، التي من المفروض أنها هي من تشرف على مراقبة النقود المتداولة بالوكالة، خاصة إذا تعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة. أسئلة لا يزال المحققون يبحثون عن أجوبة لها، رغم توقيف الموظف المعني وإيداعه الحبس المؤقت.

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المهربون يفاقمون الوضع الصحي بتبسة

عـصـام بـن منيـة

دقّت مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة، أول أمس، ناقوس الخطر، بشأن التزايد المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت في بيانها أنه قد تم تسجيل 28 حالة مؤكدة عن طريق ـ البي سي آر ـ للسلالات المتحورة لفيروس كورونا، واستشفاء 58 حالة على مستوى مصالح كوفيد بالولاية، وأضاف بيان مديرية الصحة أن حالات الوفيات المسجلة خلال الأيام الأخيرة كانت لأشخاص في معدل عمر الـ40 سنة.

وتؤكد تلك الأرقام خطورة الوضع الصحي بالولاية، نظرا لتضاعف حالات الإصابة بالفيروس، ما يستدعي التحلي بروح المسؤولية والاحترام الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية وفق البروتوكول الصحي، خاصة ما تعلق منها بالتباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي والتعقيم وغسل اليدين باستمرار مع تفادي التجمعات بشتى أنواعها.

وكان مختصون قد حذّروا المواطنين قبل أيام من تزايد حالات الإصابات بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا بولاية تبسة المتواجدة على الحدود مع تونس، بعد تسجيل أولى الإصابات بالسلالة المتحورة بالولاية مطلع شهر مارس الماضي، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فيما يرى مختصون أن الوضع الصحي بالولاية يهدده نشاط المهربين على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس التي تشهد وضعا صحيا كارثيا، بتجاوز عتبة الـ1300 إصابة جديدة يوميا، فيما لم ينخفض معدل الوفيات عن 40 حالة وفاة يوميا جرّاء فيروس كورونا، مع رفض قطاع واسع من السكان، إجراءات الغلق والحجر الصحي التي فرضتها الحكومة التونسية.

ويرى متابعون أن أغلب الإصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا في ولاية تبسة، سببها المهربون الناشطون عبر الشريط الحدودي بين البلدين.

وتعتبر ولايتا سوق أهراس وتبسة من أولى الولايات التي تم بها تسجيل إصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا على مستوى الشرق الجزائري.

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نقابة مستخدمي التعليم العالي بعنابة تطالب بإيفاد لجان تحقيق

أحمد. ع

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي بولاية عنابة، الوزارة الوصية، ومديرة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بإيفاد لجان للتحقيق في ما يحدث بالقطاع، بسبب ما وصفته “الممارسات والتضييقات المستمرة”، محملة مديري الخدمات الجامعية بعنابة كافة المسؤولية عما قد يحدث من اضطرابات في هذه الفترة.

وقالت النقابة في بيان لها وجهته إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومديرة الخدمات الجامعية، تلقت “الشروق” نسخة منه، إنه رغم تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضية بفتح أبواب الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين دون استثناء وحتمية تعامل مسؤولي الإدارة والمؤسسات الجامعية بكل حيادية دون إقصاء طرف لآخر، إلا أن مدير الخدمات الجامعية عنابة وسط، أغلق جميع قنوات الحوار ولم يتعامل بحيادية مع مختلف التشكيلات النقابية، وعدم امتثاله لتعليمات الوصاية آخرها تعليمة المديرة العامة المكلفة بتسيير الخدمات الجامعية المسجلة تحت رقم 464 المؤرخة في 11 افريل 2021، فضلا عن عدم قدرته على تسيير القطاع الذي عرف عدم استقرار واضطرابا منذ توليه هذا المنصب.

وأضافت النقابة في بيانها أن شكاوى العمال والتقارير السوداء الواردة إليها من طرف رؤساء المصالح لنفس المديرية خير دليل والتي لم يجد لها حلولا، حيث تدخلت النقابة وطالبت الجهات الأمنية بالتحقيق في الأمر، كما طالبت النقابة من الجهات الوصية بإيفاد لجان تحقيق.

وبخصوص الخدمات الجامعية سيدي عمار عنابة، قالت النقابة إن مديرتها لازالت تمارس سياسة الهروب إلى الأمام، والتضييق بشتى أنواع الإقصاء والتهميش في مبالية بنصوص مراسلات الوصاية، كما يقتصر تعاملها وتشاورها واجتماعاتها إلا مع تنظيم نقابي واحد جل أمناء فروعه رؤساء لفروع وحدة الإطعام، ونددت النقابة بعدم رد هذه الأخيرة على طلبات فروع النقابة في الإقامات والمتمثلة في الترخيص بعقد جمعيات عامة مثلما هو الحال في الإقامة الجامعية 1000 سرير سيدي عمار، رغم تحقيقه النصاب في التمثيل النقابي المعمول به قانونا والمتمثل في 20 بالمائة من تعداد العمال.

ووصفت النقابة تعيينات مديري الإقامات الجامعية ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وغيرها من القرارات بالارتجالية والعشوائية والترقيعية وغير المدروسة، فضلا عن جملة من التجاوزات المسجلة في البيان ذاته.