أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 حراقا بالشلف، ستة جرحى في حادث سير بالجلفة

رئيسُ حزبٍ أمّيٌّ!

فوجئ المتتبعون لأطوار محاكمة اللواء السابق، علي غديري، ومساعده، حسين قاسمي، رئيس حزب “منبر جزائر الغد”، بردٍّ غريب قدّمه قاسمي على سؤال القاضي بمحكمة الدار البيضاء؛ إذ سأله القاضي عن مستواه الدراسي؟ فأجاب: “لم أدرُس إطلاقا ولا أجيد أيّ لغة؟!”، وحينما سأله القاضي: إذن كيف شاركتَ في مشاورات صياغة الدستور (لسنة 2014)؟ أجاب ببساطة شديدة: كانت مجرّد “هدرة”، كنتُ أشارك فقط؟!

هذه الإجابات الصادمة تحمل دلالاتٍ عديدة، وتكشف واقعا سياسيا أليما؛ فهل خلت البلادُ من الدكاترة والباحثين والمثقفين حتى ينشئ أميٌّ حزبا سياسيا هدفه الوصول إلى السلطة وحكم بلدٍ بحجم قارة؟ ولمَ منحت وزارةُ الداخلية الاعتمادَ لهذا الحزب، في سنة 2013، وهي تعلم– تبعاً لتحقيقاتها الأمنية القبْلية المفترَضة- أنّ رئيسَه أمّيٌّ ولا يُحسن سوى “الهدرة” الفارغة؟ أم إنّ الأمر مقصودٌ لإغراق الساحة السياسية بالتفاهات لتظهر السلطة على حقّ أمام الشعب حينما تحتكر الحكم؟

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قرارات وهمية لاستمالة المواطنين

أثارت قرارات الاستفادة من السكن الريفي، جدلا كبيرا ببلدية البلاعة بولاية سطيف، حيث يدور الحديث عن فضيحة مدوية تتعلق بإصدار قرارات للاستفادة من السكن الريفي، لكن عندما تنقل أصحابها إلى الصندوق الوطني للسكن بسطيف، بغية الاستفادة من الإعانة المقدرة بـ 70 مليون سنيتم، اتضح أن القرارات وهمية ولا وجود لها في الواقع، رغم حصول أصحابها على مستندات رسمية. ويبدو أنها استغلت لإرضاء هؤلاء المواطنين واستمالتهم مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية. وأثارت هذه القرارات التي وصفت بالوهمية جدلا كبيرا وسط المسؤولين المحليين، وكان لها ردود أفعال متباينة على مستوى المصالح الولائية بسطيف، وهي مرشحة لأخذ أبعاد وخيمة وتبقى القضية للمتابعة.

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مرضى السكري يعيشون أسوأ أيامهم

أفادت جامعة برمنغهام البريطانية بأن نحو ثلاثة أرباع المصابين بالسكري في العالم، لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجونه.

وقال الباحثون إن نحو 80 في المئة من المصابين بالسكري في العالم، البالغ عددهم نحو 420 مليون شخص، يعيشون في ما يسمى بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن “أقل من 6 في المئة من هؤلاء الأفراد يمكنهم الحصول على الرعاية التي يحتاجونها، للتعايش مع مرض السكري والوقاية من المضاعفات طويلة الأجل مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو العمى”. واستندت النتائج إلى تحليل بيانات المرضى التي تغطي أكثر من 23 ألف شخص من 67 دولة.

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برلمانية أمريكية تبكي على فلسطين

ظهرت النائبة التقدمية، ألكساندريا كورتيز، وهي تبكي بغضب، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، في حين حاولت مجموعة من النائبات مواساة البرلمانية، التي ظهرت وهي تمسح وجهها عدة مرات.

وصوّت تسعة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، من بينهم ثمانية من الديمقراطيين، ومنهم إلهان عمر ورشيدة طليب، ضد تمويل النظام الصاروخي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، ولكن تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 420.

وجاء التصويت بعد تبادل مثير للجدل في مجلس النواب، قالت فيه رشيدة طليب إنه “لا يمكن التحدث فقط عن حاجة الإسرائيليين إلى الأمان في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري عنيف”. وردّ النائب تيد دوتش بأنه “لا يمكن السماح بوصف إسرائيل (الديمقراطية؟) بأنها دولة فصل عنصري”!

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أوامر بالإسراع في إعادة نصب العمود الكهربائي المتضرر بالقبة

ق. م / وأج

أسدى الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، الخميس، تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال الأشغال الجارية من قبل فرق مجمع “سونلغاز” من أجل إعادة نصب العمود الكهربائي الذي سقط الاثنين الفارط جراء حادث ببلدية القبة (الجزائر العاصمة)، بحسب ما أفاد به بيان للمجمع. وجاءت تعليمات السيد بولخراص، خلال زيارته إلى مكان الحادث الذي تم تسجيله الإثنين الماضي ببلدية القبة، حيث كان مرفقا بكل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة النقل، نبيل يوسفي، والرئيس المدير العام لمسير المنظومة الكهربائية، عزيز عميود، يضيف البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للمجمع على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبعد معاينة مكان الحادث ومتابعة مستوى تقدم الأشغال الجارية من قبل فرق “سونلغاز” من أجل إعادة نصب عمود كهربائي بدلا من المنشأة التالفة، أوصى السيد بولخراص “بضرورة الإسراع في استكمال العمل رغم أن الحادث لم يؤثر على مستوى تزويد سكان المنطقة بالكهرباء”، يوضح نفس المصدر. كما قدم المسؤول، في ذات السياق، “جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص ضمان التزويد بالكهرباء في ظروف الأمن والسلامة”. للتذكير، فقد تم تسجيل حادث سقوط العمود الكهربائي على مستوى بلدية القبة جراء اصطدام مركبة من

الصنف الثقيل (شاحنة) بالعمود.

وقد مس الحادث منشأة هامة لنقل الكهرباء، وهو ما أدى إلى التأثير على خطي التوتر العالي لنقل الكهرباء 220 كيلوفولط، يربطان بين القبة ومركز الكهرباء بأولاد فايت. وأوضحت شركة “سونلغاز” أن هذا الحادث “لم يكن له أي تأثير على الإمداد بالكهرباء، وذلك بفضل طبيعة نظام إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء المترابط والمؤمن، وكذا بفضل السهر المستمر لمشغلي النظام الكهربائي، الذين يضمنون سلامة الشبكات في كل لحظة وتشغيلها الأمثل”.

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حجز رطل من الكيف بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، كمية من المخدرات مع توقيف مروجيها البالغين من العمر 37 و47 سنة، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة. ووفق ذات الجهات،فإن العملية تأتي، إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات، بأحد أحياء مدينة حمام الضلعة.

ليتم إعداد خطة عمل محكمة، مكنت من توقيفه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه الذي عثر بداخله على 5 صفائح من الكيف المعالج يقدر وزنها الإجمالي بـ 482,44 غرام، وقاطع، يستعمل في تقطيعها، بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 53 ألف دينار جزائري، يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم، وبالتحقيق مع المشتبه فيه تم التوّصل إلى شريكه في ترويج هذه الممنوعات وتوقيفه في ظرف وجيز، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، الذي أحالهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة حيث أمر بإيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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تفكيك عصابة تستهدف كبار السن ببجاية

ت. بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس لأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف ثلاثة أشخاص، تورطوا في عدة قضايا إجرامية، تتعلق بسرقات المنازل، والسرقات بالخطف. عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت بعد تسجيل شكاوى لمواطنين تعرضت مساكنهم للسرقة ليلا من طرف مجهولين، بالإضافة إلى تسجيل سرقات بالخطف تستهدف بالخصوص كبار السن والنساء، على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، وقد أنجز ملف جزائي ضدهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار متبوع بالسرقة بالخطف تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض محظور، سرقة مسكن بالكسر والتسلق، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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توقيف القاتل المفترض للأستاذ الفلسطيني بوهران

خيرة غانو

مثل، الخميس، شخص اتهم بقتل الأستاذ الجامعي من أصول فلسطينية، الدكتور عبد الله مصطفى حسن عبد الله، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق، حيث تفيد مصادر موثوقة لـ”الشروق”، بأن الجاني المفترض تم توقيفه في نفس اليوم الذي اكتشفت فيه جثة الضحية الأحد الماضي، وهي ملقاة على الأرض وملفوفة في بطانية بالقرب من منطقة بلقايد في ولاية وهران.

طبقا للمعطيات الأولية المتوفرة لدى ذات الجهات، فإن الجريمة كانت مسبوقة بشجار دار بين القاتل والقتيل، سببه اختلافهما حول مقدار المال المدفوع في عملية تأجير مسكن، وهو ما يتوافق إلى حد ما مع تصريحات أرملة الأستاذ المغدور ، التي أدلت بها إلى “الشروق” في عدد سابق، عندما أشارت إلى أن زوجها كان بتاريخ الواقعة السبت الفارط بصدد التوجه صباحا إلى منطقة كناستيل لتسوية وضعية مسكن في طور الإنجاز خاص بابنهما، وأنه كان يحمل معه ظرفا به وثائق تثبت الأقساط التي دفعها بخصوص ذلك المسكن، على أساس تسليمه لسكرتيرة تعمل بشركة خاصة للبناء، وهي نفسها المشرفة على ذلك المشروع السكني.

فيما جاء في رواية الابن الأصغر للضحية م. عبد الله، الذي اتصلت به “الشروق” أمس الجمعة، أن والده لم يكن له على الإطلاق أي سابق معرفة مع المشتبه فيه، مشيرا إلى أن كل المعلومات التي استقتها العائلة من مصالح الأمن تتحدث عن أن هذا الأخير كان يقطن في السابق بحي الصديقية، غير بعيد عن مسكنهم العائلي، لكنه تحول بعدها للإقامة في مسكن آخر يقع بالمكان الذي حدثت فيه الجريمة بكناستيل.

وعن الظروف التي سمحت بالتقاء الطرفين، أوضح ابن الضحية أن والده كان بصدد البحث عن محل للكراء، وكان لأجل ذلك دائم التردد على منطقة كناستيل التي كان يرغب في أن يجد مراده على مستواها، ليوجهه أشخاص إلى المشتبه فيه على أساس أنه يحوز محلات للإيجار، وهو اللقاء الذي كان- بحسب محدثنا دائما- فرصة بالنسبة لهذا الأخير بالمكان المذكور، أين أقدم على إدخاله للمحل والانفراد به هناك لقتله، ثم احتفظ بجثته داخل مرآب لمدة يومين تقريبا، قبل أن يرميها على الطريق بمنطقة بلقايد، وهي ملفوفة ببطانية ومرشوش عليها كمية وفيرة من العطر.

ولا تزال ظروف وملابسات هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت على وقعها وهران قاطبة والوسط الجامعي خاصة مجهولة وغامضة، لاسيما وسط تضارب التصريحات والروايات الصادرة بشأنها، منها روايات أقرب للخرافة منها للمنطق والعقل، وعليه تحاشينا ذكرها، في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق التي من شأنها تفكيك ألغاز هذا الملف.

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ستة جرحى في حادث سير بالجلفة

نورين. ع

وقع، صبيحة الجمعة، حادث مرور اثر اصطدام تسلسلي لثلاث مركبات سياحية، بالطريق الوطني الرابط بين حاسي فدول وسيدي العجال في الجلغة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وتتراوح أعمار المصابين ما بين 28 و65 سنة، من بينهم امرأتان، وقامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للضحايا وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بسيدي العجال.

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انتشال جثتي مهاجرين جزائريين بالساحل الإسباني

ب. يعقوب

قالت جمعية مفقودي البحر في المدينة الساحلية لبن عبد المالك رمضان شرق ولاية مستغانم، إن ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من شواطئ غرب الوطن نحو الضفة الأخرى من المتوسط، عرفت تراجيديا جديدة في اليومين الماضيين، وذلك بوصول بلاغ جديد يفيد بقيام فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، بانتشال جثتي مهاجرين غير شرعيين من جنسية جزائرية عصر يوم الأربعاء في شاطئ لاكون في كاربونيراس بساحل ألميريا في جنوب شرق إسبانيا.

وبحسب ما نقلته الجمعية، فإن العملية جاءت بعد ورود بلاغ للحرس المدني الإسباني عن انقلاب قارب يقل حراقة جزائريين في عرض البحر بشواطئ الأندلس، ليتم تشكيل دوريات بحث وإنقاذ في النقاط البحرية ذاتها، حيث تم انتشال جثتين عثر عليهما طافيتين على سطح مياه البحر، بينما تواصل نفس الفرق عملية البحث عن مهاجرين آخرين يرجح أنهم في عداد المفقودين.

وتؤكد الجمعية أنها تتابع باستمرار هذه العملية، وأنها وفرت معلومات للسلطات الإسبانية عبر إيميل رسمي، تخص قائمة الشبان الجزائريين الذين أبحروا من شواطئ مستغانم في المدة الأخيرة 12/17/23 سبتمبر الجاري نحو جزر مايوركا وشاطئ كاربونيراس في محافظة ألميريا.

وتكشف المعلومات التي بحوزتنا، أن الشكوك تحوم حول هويات مهاجرين شبان ينحدرون من ولاية غليزان، أبحروا سرا في الأيام الأخيرة من شاطئ “ويليس” في مستغانم ويجهل مصيرهم إن كانوا بلغوا شبه الجزيرة الإيبيرية أم تاهوا في عرض البحر.

في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمانتي عضو منظمة “أبطال ديل مار الإسبانية غير الحكومية، في منشور على حسابه الرسمي بالفيسبوك، إن قوات خفر السواحل الإسبانية في طريفة في الجنوب الإسباني، قامت بتوقيف 24 جزائريا من ضمنهم 4 نساء و3 قصر بتاريخ 21 سبتمبر من الشهر الجاري، تم اقتيادهم إلى المحطة البحرية لميناء طريفة ومن ثمة إخضاعهم إلى البروتوكول الصحي الخاص بكورونا، قبل أن يتقرر وضعهم في مركز مؤقت لإيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليه منظمة الصليب الأحمر الدولي، حيث تحتفظ بهؤلاء الحراقة مدة 68 يوما قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم أو يجري الإفراج عنهم، وذلك بعد غلق كافة مراكز احتجاز الحراقة الـ11 في إسبانيا بسبب جائحة كورونا.

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انغراس قلم بقلب طفل في مستغانم

سفيان. ع

أنقذ فريق طبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “إرنستو تشي غيفارا”، لمستغانم، طفلا من الموت المحقق، بعد انغراس قلم في صدره وإصابته في القلب، بحسب ما استفيد الخميس من مديرية ذات المرفق الصحي. وقال مدير المستشفى، نعيم المولود، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى المذكور استقبلت أمس الأربعاء طفلا مصابا في الصدر بعد انغراس قلم جاف وإصابته الأذين الأيسر بالقلب.

وأصيب هذا الطفل، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد تعثره وسقوطه على الأرض، ما أدى إلى انغراس القلم الذي كان يضعه في جيبه بالمنطقة اليسرى للصدر. وفور وصول المصاب إلى المستشفى، أدخل إلى غرفة العمليات الجراحية، حيث تطلبت حالته الصحية تدخلا جراحيا دقيقا وعاجلا، أشرف عليه فريق طبي مكون من 4 أخصائيين في الجراحة العامة وجراحة الصدر والإنعاش وطب القلب، كما أوضح نفس المصدر.

وتمكن الأطباء بعد العملية الجراحية التي كللت بالنجاح، من إنقاذ حياة الطفل، الذي حول إلى وحدة الإنعاش بذات المصلحة من أجل المراقبة الطبية المستمرة.

وأفاد الأطباء بأن حالته مستقرة إلى حد معين. ونظرا إلى الإصابة التي تلقاها الطفل المتمثلة في جرح بالقلب، ولضرورة إبقائه تحت العناية الطبية الدائمة يشرف عليها طبيب مختص في إنعاش الأطفال، بذلت مساع لتحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، لأن المؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم تتوفر على طبيب واحد مختص في إنعاش الأطفال، بحسب توضيحات السيد المولود. وتستدعي حالة المصاب المتابعة الدائمة على مدار 24 ساعة من قبل 4 أطباء أخصائيين في إنعاش الأطفال على الأقل، كما أضاف المدير.

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توقيف منظمي رحلات “الحرقة” بمستغانم

و. ع

تمكنت الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس بمستغانم من توقيف مدبرين اثنين للهجرة غير الشرعية وإحباط محاولة لمغادرة التراب الوطني عن طريق البحر، بحسب ما استفيد الخميس من الأمن الولائي. وأوضح بيان تلقت وأج نسخة منه أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بالتدبير للخروج من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، انطلاقا من سواحل مستغانم. وبعد وضع خطة وترصد المشتبه فيهما، تمكن عناصر الشرطة من توقيفهما وهما على متن شاحنة، يضيف المصدر ذاته.

وعثرت الشرطة خلال عملية تفتيش الشاحنة والموقوفين على جهاز لتحديد المواقع (جي بي أس) و6 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي يقدر بـ 360 ألف دج وكناش صغير به أسماء 11 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية ومخطط بياني للقارب المخصص لهذه الرحلة غير الشرعية. وبينت التحقيقات أن المشتبه فيهما كانا بصدد الإعداد لعملية إبحار سري انطلاقا من السواحل الشرقية لولاية مستغانم مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف دج لكل شخص يضيف نفس البيان.

وبتهم التدبير والتحضير والمشاركة في الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية أنجزت مصالح الشرطة ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين وقدما بموجبه إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أمر بإيداع أحدهما الحبس المؤقت ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية.

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والي الشلف يقاضي 3 أميار بتهمة تشجيع البنايات الفوضوية

ب. يعقوب

كشف والي الشلف لخضر سداس عن أن مصالحه قيدت بصفة رسمية، ثلاث دعاوى قضائية بحق ثلاثة رؤساء بلديات إحداها في مدينة ساحلية، على خلفية التراخي في التقيد بقانون محاربة البنايات الفوضوية والإلتزام بأوامره التي أصدرها لوقف فوضى العمران التي تفشت بشكل مذهل في بعض مدن الولاية، لاسيما بالشريط الساحلي، الذي صار من الواجب إعادة الإعتبار له بتفعيل قانون الهدم وإزالة كل ما له صلة بالسكن المخالف لمعايير البناء والتعمير .

وأعلن الوالي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، عن عدم التراجع في تطبيق القانون ضد المخالفين للقانون، وكل من ضرب تعليماته عرض الحائط، لاسيما البلديات الثلاث التي أبانت كل التقارير الرسمية ودوريات، أنها صارت نموذجاً حيا في فوضى العمران .

وبحسب تصريحات سداس، فإن ما عاينته مصالحه في المدة الأخيرة، يشكل خطورة على الوضع العمراني للولاية، واصفا إياه بالجرم الذي لا يمكن السكوت عنه، قائلا بالحرف الواحد، إن هؤلاء الأميار الذين أطلقوا العنان لانتشار البنايات الفوضوية، هم مجبرون لتبرير ذلك أمام الجهات القضائية المختصة، لأنه سبق أن تم توبيخهم وإبلاغهم أن الظاهرة في تزايد مستمر وأنهم مسؤولون عن ذلك .

في هذا السياق، أكد الوالي أنه على إطلاع واسع بظاهرة البنايات الفوضوية الآخذة في الاتساع على مستوى مدن الولاية، خصوصا الشريط الساحلي، وأن تقارير رسمية تصل إلى مكتبه بشكل يومي من قبل مصالحه أو الجهات المختصة في الدولة، تكشف عن اتساع الظاهرة وأن هناك 7 إلى 10 حالات تقع أسبوعيا في المدة الأخيرة، لاسيما في البلديات الساحلية، دون أن يحدد هويات هؤلاء الأشخاص .

ولم يكتف الوالي بهذا الحد، بل أطلق النار على اللجان البلدية التي لم تقم بدورها الكامل في تطبيق القانون والسهر على كل ما له صلة بالعمران، مؤكداً أن اللجنة التي لا تطبق القانون هي متواطئة أو لها غايات مشبوهة وراء ذلك .

في سياق متصل بالموضوع، قال ذات المسؤول التنفيذي، إنه لن يتوانى عن تطبيق القانون بحذافيره في ملف الحال، مشيرا إلى أن هناك لجانا تعمل على هذا المستوى لتنفيذ إجراءات الهدم في قادم الأيام بحق كل من شيد بنيات فوق عقارات فلاحية محمية، أو أخرى مصنفة ضمن مناطق التوسع السياحي .

وراهن الوالي في معرض حديثه عن الانتخابات المحلية القادمة المقررة في 27 نوفمبر، على بروز وجوه جديدة تفقه في قانون البلدية ولها ثقافة تسيير المال العام، وملفاتها خالية من أي شبهة، داعيا إلى إرساء قواعد جديدة في ترشيح الأشخاص إلى المحليات القادمة، لمنح إضافة قوية للعمل التنموي.

حري بالذكر أن الوالي لخضر سداس، سبق أن هدد رئيس بلدية تنس في دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، وذكره بالإسم، على أساس ضلوعه في تشجيع ظاهرة البنايات الفوضوية، وأن هناك إجراءات صارمة ضده بسبب ما عاينته مصالح الولاية، لكن هذا التهديد لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ وظل قابلا للاستهلاك الإعلامي فحسب، بينما دافع مير تنس عن نفسه، كون أن خلفيات تزايد أعداد البنايات غير الشرعية في تنس، مردها إلى غياب برامج السكن الاجتماعي، وأن مدينته لم تستفد من هكذا برامج منذ 2014 .

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الهجرة السرية تعود بقوة عبر الشريط الساحلي بمستغانم

ف. س

شهدت ولاية مستغانم ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الهجرة غير الشرعية، إذ زادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة وتحولت شواطؤها إلى موانئ للإقلاع نحو السواحل الإسبانية عبر قوارب الموت، وبعد الاستقرار الذي عرفته هذه الظاهرة في الأشهر الماضية بسبب تفشي جائحة كورونا، عادت بقوة خلال هذه الأيام، وتزايدت بشكل ملفت للإنتباه، فلم تعد تقتصر فقط على فئة الشباب، بل امتدت إلى جميع الأعمار والفئات، وشملت عائلات بأكملها من نساء وأطفال من داخل وخارج ولاية مستغانم، بسبب تدهور ظروفهم المعيشية، الأمر الذي جعلهم يدفعون أموالا باهظة مقابل إيصالهم إلى الضفة الأخرى، حيث اتسعت حملات تفكيك واعتقال العصابات التي تنشط في مجال تهريب البشر وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بمبالغ مالية تصل إلى 60 مليون سنتيم للحراڨ الواحد عبر الزوارق المطاطية، التي تضمن رحلات سريعة لا تزيد عن 4 ساعات إلى ألميريا ومورسيا الاسبانية، وهذا ما زاد من إصرار بعض الشباب على الحرڨة، رغم عواقبها التي قد تكون الموت في عرض البحر.

ورغم فقدان العشرات من الحراقة الذين لا تزال عائلاتهم تواصل البحث عنهم، للإشارة أن الصحافة الاسبانية إفادت بوصول 1000 مهاجر خلال 72 ساعة الأخيرة، في حين لا تزال محاولات الهجرة غير الشرعية مستمرة عبر شواطئ مستغانم وازدادت علامات الاستفهام حول أسباب تزايد هذه الظاهرة التي أصبحت حديث العالم والخاص لدى سكان الولاية.

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حجز 2 قنطار من اللحوم الفاسدة بعين تموشنت

خ. أحمد

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس التابع لأمن ولاية عين تموشنت أول أمس، من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة والمقدرة بـحوالي 02 قنطار مع توقيف 03 أشخاص.

هذه العملية جاءت بعد قيام العناصر المكلفة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي، حيث تمكنت من توقيف شاحنة كان على متنها شخصان قد خالفا إجراءات الحجر لعدم توفرهما على رخصة للتنقل.

بعد إخضاع المركبة للمراقبة الإدارية والأمنية تم العثور بداخلها على 12 شاة مذبوحة بطريقة غير شرعية ومنقولة بمركبة غير مهيأة، ودون احترام أدنى شروط النظافة.

بعد تحويل المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب س” 27 سنة، والمدعو “ح م” 55 سنة، إلى مقر الأمن الحضري وإعلام وكيل الجمهورية، وبموجب تسخيرة، تم عرض اللحوم والمقدر وزنها ب 215 كلغ على المصالح البيطرية التي أكدت في تقرير الخبرة أن عملية الذبح تمت بطريقة عشوائية وغير شرعية ودون مراعاة أدنى شروط النظافة مع وجود أختام مزورة على اللحوم.

واستمرارا للتحقيق وبموجب إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص، تم تحديد مكان الذبح غير الشرعي والمتواجد بمسكن المشتبه فيه الثالث، بإحدى دوائر ولاية عين تموشنت، أين كانت النتائج إيجابية، بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو “ز ي” 50سنة،مع حجز معدات متمثلة في كبسولات بها حبر أخضر اللون وبصّامة كانت تستعمل في طبع وختم اللحوم.

بعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان مع العلم أنها مغشوشة وفاسدة، الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان، الذبح غير الشرعي، انعدام السجل التجاري، عدم احترام شروط النظافة مع نقل اللحوم بمركبة غير مهيأة، والتدخل بغير صفة في وظيفة منظمة قانونا، تم إحالة الملف على المثول الفوري أين تم إيداع 02 منهم المدعو “ز ي” والمدعو “ح م” رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الثالث المدعو “ب س” من إجراءات الرقابة القضائية مع تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ آخر.

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ضبط 1872 وحدة مشروبات كحولية بالشلف

إبراهيم. ج

أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الشلف أنه وفي عمليتين متفرقتين، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة بأمن ولاية الشلف، من ضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية.

حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يقوم بحيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية على مستوى مدينة الشلف، بعد مباشرة التحريات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه على متن مركبة، وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش ضبطت بداخلها كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 960 وحدة من مختلف العلامات والأحجام كان بصدد بيعها وترويجها

أما القضية الثانية حسب ذات المصدر الرسمي فتمت على إثر مداهمة للأماكن المشبوهة والتي يرتادها معتادو الإجرام، حيث أسفرت عن العثور على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 912 وحدة من مختلف العلامات والاحجام كانت مخزنة بأحد المخابئ لترويجها وبيعها بطريقة غير شرعية.

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حجز 780 غرام من المخدرات بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكن أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة، لتورطهم في قضية حيازة مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة بغرض البيع. العملية الأمنية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تعرف انتشارا موسعا بتراب الولاية في الآونة الأخيرة. العملية، بحسب بيان لمصالح الأمن، تمت على إثر معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يروجون المخدرات على مستوى أحد الأحياء بمدينة تمنراست.

وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها، باشرت مصالح الأمن تحرياتها، التي أفضت إلى تحديد مكان نشاط المشتبه فيهم، وتوقيفهم على مستوى ذات الحي سالف الذكر، أين ضبط بحوزتهم ثماني صفائح من المخدرات، بوزن 780 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ ملي قدره 12700 دج، ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهم أمرا بوضعهم الحبس المؤقت.

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معهد سيرفنتس يحتفل باليوم الأوروبي للغات

زهية. م

أعلن المعهد الثقافي الاسباني بالجزائر تنظيم أبواب مفتوحة حول اللغة الاسبانية وهذا احتفاء باليوم الأوروبي للغات.

وقال بيان لمعهد سيرفتن سان التظاهرة ستنطلق هذا الأحد 26 سبتمبر وتستمر يوم كامل من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. ويشمل البرنامج عدة نشاطات تتمحور حول اللغة الاسبانية منها إجراء اختبارات المستوى في الاسبانية مجانا للزوار وعرض ومحاكاة دورات اللغة للمستويات: أ. ب. ج. وشرح مسار دورات التداول بالفيديو باللغتين الفرنسية والإسبانية وعروض لدورات تخصصية إضافة إلى تنظيم ورشة عمل مسرحية ألعاب لممارسة اللغة الإسبانية ويختتم اليوم بتوزيع شهادات على المشاركين.

وضع المعهد الثقافي الاسباني في متناول الراغبين في الحضور منصة إلكترونية للحجز على عنوان البريد الإلكتروني التالي

secarg@cervantes.es

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جائزة “كتارا” للرواية تختار عبد الحميد بن هدوقة شخصية العام الثقافية

زهية / وكالات

اختارت جائزة “كتارا” للرواية العربية في دورتها السابعة المقررة خلال الفترة الممتدة ما بين (13- 16 أكتوبر المقبل) عبد الحميد بن هدوقة لمنحه وسام شخصية العام الثقافية.

وطبقا لهذا التقليد الذي دأبت عليه كتارا في اختيار شخصية ثقافية عربية لها إسهاماتها ومكانتها لمنحها لقب شخصية العام سيتم تنظيم معرض صوَر يوثّق أبرز محطّات ين هدوقة، وندوة تتناول حياته وأعمالها الأدبية والفكرية، إلى جانب إنتاج فيلم وثائقي يستعرض مسيرته.

وقال بيان لمؤسسة حي كتارا المنظمة للجائزة أن ترشيحات “كتارا” لشخصية العام ترمي إلى “تكريم جيل الروائيّين العرب الروّاد الذين أسهموا، من خلال إبداعاتهم، في زيادة الوعي في المجتمعات العربية”، و”تحفيز الشباب العربي على الاهتمام بالأدب والرواية على وجه الخصوص”.

وتجدر الإشارة أن لقب شخصية العام الثقافية التي استحدثته كتارا منذ 2016 سبق ومنح لكل من

المصري نجيب محفوظ. والسوداني الطيب صالح، والفلسطيني غسان كنفاني شخصية العام للدورة الرابعة، والتونسي محمود المسعدي.

من جهة أُخرى، كشفت “مؤسّسة الحي الثقافي كتارا” أنَّ عدد المشاركات في الدورة السابعة لجائزتها قد وصل الى 2321 مشاركة، منها 655 رواية منشورة عام 2020، و1341 رواية غير منشورة، و101 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، و219 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، إضافة إلى خمس روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة من الجائزة.

وبلغت المشاركة النسائية في الجائزة 550، مقابل 1771 مشاركة للرجال. وقد احتلت كل من مصر والسودان المرتبة الأولى في عدد المشاركات بـ877 مشاركة، تليهما بلاد سوريا والعراق بـ688 مشاركة، ثم دول المغرب العربي بـ603، فيما سجّلت بلدان الخليج العربي 146 مشاركة، وسُجّلت 7 مشاركات من دول غير عربية.

ويُنتظَر أن تعلَن الجائزة نتائج دورتها السابعة في 13 أكتوبر المقبل.

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المؤسسات الثقافية تعيد إطلاق برامجها

زهية. م

أعلنت جلت المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة إعادة إطلاق برامجها الثقافة وفتح أبوابها تزامنا مع الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي وإعادة فتح الفضاءات بما فيها الثقافية.

دشنت الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي عودة نشاطاتها الثقافية بحفل شعبي مع عبد القادر شاعو بفيلا عبد اللطيف، أمس الجمعة. الحفل كان مفتوحا للجمهور مع الالتزام باجرات التباعد الاجتماعي والبروتوكول الصحي.

من جهته أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام عن استئناف برامجه الثقافية بداية من الفاتح أكتوبر المقبل وهذا عبر كافة القاعات والفضاءات التابعة له.

وأشار بيان للديوان إلى أن استئناف البرامج يأتي بمناسبة الدخول الثقافي للموسم 220-2021 وهذا بتسطير برنامج يشمل القاعات التابعة له على مستوى كل من قاعة الأطلس بالجزائر العاصمة، قاعة أحمد باي بقسنطينة، قاعة العروض يسر ببومرداس، المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوة بتيبازة، قاعتي السعادة والمغرب بوهران، قاعة 8 ماي 1945 خراطة ببجاية”.

وأضاف البيان ذاته أن الانطلاقة ستكون برنامجا خاصا بالصغار يشمل عروضا مسرحية، عروضا تربوية وترفيهية، ألعاب خفة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد كوفيد-19.

من جهته أعلن المركز الجزائري للسينما، عن إعادة فتح القاعات السينمائية التابعة له أمام الجمهور على المستوى الوطني بداية من 25 سبتمبر الجاري بعد شهرين من الغلق بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال بيان للمؤسسة إنه سيتم استئناف برنامج نشاط قاعات السينماتيك عبر كل من “الجزائر العاصمة، سوق اهراس، عنابة، تيزي وزو، باتنة، تلمسان، بجاية وبشار، وذلك بداية من يوم السبت القادم (25 سبتمبر”، بعد توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورنا.

من جهته أطلق المجلس الإسلامي الأعلى برامجه الثقافية بحضور رئيسه بوعبد الله غلام الله ووزيرة الثقافية وفاء شعلال حيث تم تقديم حصيلة النشاطات الموسم الماضي والإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج الجديد إذ أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور بومدين بوزيد، أن برنامج الموسم الثقافي الحالي سيركز على خصوصية المرجعية الدينية والبعد الإفريقي للجزائريين وترسيخ قيم الإعتدال والوسطية التي تميز الخطاب الديني في الجزائر، مشيرا إلى مواصلة تنظيم ندوات وملتقيات دولية على غرار “تحرير الإنسان ..الإسلام والثورة”، “يوم 18 نوفمبر القادم”، “الشيخ التباني” و”الشيخ البوني”، ملتقى دولي حول “السلوك الحضاري” نهاية أبريل القادم إلى جانب برمجة عدة إصدارات.

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ورشة “مونتاج افتراضية” يومي 12 و13 نوفمبر القادم

محمود بن شعبان

أطلقت قافلة “بين سينمائيات” مبادرة لمختلف المخرجات والمخرجين من جميع أنحاء الوطن العربي للمشاركة في ورشة المونتاج الأوَّلي في دورتها الرابعة التي ستعقد افتراضيا يومي 12 و13 نوفمبر القادم

تستهدف المبادرة صانعات وصانعي الأفلام من الوطن العربي، حيث تخصص ورشة المونتاج الأوَّلي للأفلام القصيرة التي تم تصويرها بالفعل ولكنها لا تزال في مرحلة التركيب، إذ يتم عرض النسخة الأولية منها على لجنة تحكيم متخصصة متكوّنة من عدة سينمائيين لمناقشة المحتوى والجوانب البصرية للعمل بهدف تطويره في مرحلة المونتاج.

وقد حددت قافلة “بين سينمائيات” تاريخ 4 أكتوبر كموعد نهائي لإرسال طلبات المشاركة وروابط الأفلام، كما حددت عدة شروط للمشاركة في المبادرة من بينها تحديد المدة الزمنية للافلام القصيرة والمتوسطة بـ30 دقيقة كحد أقصى، بالإضافة إلى شرط تناول القضايا الاجتماعية بالنسبة للأعمال المقترحة من طرف المخرجين الرجال، فيما فتحت أبواب المشاركة للأعمال الروائية والوثائقية على حد سواء ليتم اختيار ثمانية مشاريع لتُناقَش مع لجنة التحكيم التي ستمنح الفيلم الفائز بالمركز الأول في المبادرة جائزة قدرها 1500 يورو كدعم لمرحلة ما بعد الإنتاج، أما الفيلم الفائز بالمركز الثاني فسيتحصل على جائزة رمزية قدرها 500 يورو.

للإشارة، فإن “قافلة بين سينمائيات” هي مبادرة مستقلة تُديرها مجموعة من صانعات الأفلام، حيث تسعى إلى خلق شبكة دولية تضم عدة رائدات في عالم الفن السابع من مناطق مختلفة حول العالم، خاصة من العالم العربي، كما لعبت القافلة منذ تأسيسها في عام 2008 دورًا هاما في التعريف بجهود المرأة في عالم السينما وتسليط الضوء على مشاريعهن الناجهة في المجال عبر مختلف الدول العربية، حيث تقوم القافلة كل عام باختيار عدة افلام دولية لعدد من المخرجات لترجمتها إلى اللغتين العربية والإسبانية وعرضها على مدار العام في مختلف دول العالم، كما نظمت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يزيد عن 60 أسبوعًا لعرض الأفلام في عدة بلدان على غرار لبنان، سوريا، الأردن، المغرب، فلسطين، الجزائر، إسبانيا، بوليفيا، ألمانيا، جواتيمالا الأرجنتين، كوبا، كولومبيا، كوستاريكا، البيرو، المكسيك، السلفادور، باراجواي، نيكاراجوا، ألمانيا وسلوفينيا.

للتذكير، فإن ورشة التركيب الأوَّلي ستقام افتراضيا ضمن فعاليات العروض السنوية لقافلة “بين سينمائيات” التي ستنعقد يومي 12 و13 نوفمبر القادم.

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إطلاق جائزة “مصطفى نطور للرواية” بقسنطينة

محمود بن شعبان

أعلنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية قسنطينة عن فتح باب المشاركة في جائزة “مصطفى نطور للرواية” المخصصة لفئة الشباب أقل من ثلاثين سنة، كما دعت الراغبين في المشاركة الى ايداع ملفاتهم في الفترة الممتدة من 21 سبتمبر الجاري الى غاية 15 من نوفمبر القادم، والتي تستوفي شروط المسابقة التي تنص على وجوب اختيار المترشح لرواية ناطقة باللغة العربية لا تتجاوز عدد صفحاتها خمسين صفحة، وإلا تكون الأعمال المرشحة قد سبق لها الفوز في مسابقات أخرى.

وقد حددت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية تاريخ 15 من نوفمبر القادم كآخر أجل لإيداع طلبات المشاركة مرفوقة باستمارة تتضمن اسم ولقب وسن المترشح مع ذكر عنوان الرواية، قبل تمريرها أمام لجنة من الأساتذة والمختصين لاختيار المواضيع الفائزة، فيما تبقى كل النصوص محفوظة لدى المكتبة الرئيسية مع منع الطعن في قرارات لجنة الانتقاء والتحكيم.

للإشارة فإن توزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة قد حدد بتاريخ السادس من ديسمبر القادم وذلك تزامنا بذكرى وفاة الأديب مصطفى نطور.

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أسعار البطاطا تقفز إلى 100 دينار بأسواق تيبازة

راضية مرباح

قفزت أسعار البطاطا بمختلف أسواق تيبازة، هذه الأيام، لتصل إلى السقف، فبعدما كانت تباع بـ 50 دينارا و70 دينارا، ارتفعت إلى 100 دينار، الأمر الذي خلق جوا من التذمر والاستياء وسط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من شراء أكثر الخضر استهلاكا فوق طاولات الغذاء اليومية، خاصة أن أغلب الخضر الأخرى تعرف ارتفاعا فاحشا في الأسعار، لتضاف إليها اللحوم البيضاء التي لم تنزل عن 500 دينار للكيلوغرام.

ارتفاع أسعار البطاطا التي لم تكن في الحسبان، باعتبارها من أكثر الخضر استهلاكا من طرف المستهلكين، خاصة منهم محدودي الدخل وحتى الفقراء، لم يجدوا استفسارا لهذا الارتفاع الأخير الذي قلبهم رأسا على عقب لتزامنه والارتفاع المعلن لباقي الخضروات الأخرى كسلاطة الخس التي لا تزال في حدود 200 دينار والقرعة بـ 120 دينار وغيرها… دون ذكر ألمواد الغذائية الأخرى التي عرفت التهابا غير مسبوق تراوحت بزيادات ما بين 60 و80 دينار، شأن العدس والفاصولياء والحمص، فضلا عن العجائن، كلها زيادات جعلت المستهلك ناقما على الأوضاع التي باتت لا تحتمل، خاصة وأن القدرة الشرائية تعرف انهيارا لا مثيل له لم تتبعه أي زيادة في الأجور رغم ارتفاع في كامل ألمواد الغذائية الأكثر استهلاكا.

وبحسب تجار أسواق التجزئة، فإن ارتفاع أسعار البطاطا هذه الأيام مرده إلى ما يتم عرضه بأسواق الجملة وعلى رأسها سوق الحطاطبة الذي يعرض تجاره البطاطا بسعر ما بين 85 و90 دينارا للكيلوغرام، فيما أرجع البعض الآخر الإشكال إلى الأمطار الأخيرة المتساقطة التي تصعب من ولوج الفلاح إلى حقله من أجل جني المحصول مما يؤثر على العرض والطلب، وبالتالي التهاب الأسعار، ليبقى المستهلك دائما ضحية التهاب الأسعار التي لا تعرف استقرارا في السوق الوطنية، بسبب غياب التخطيط في القطاع الفلاحي، بحسب ما أكده العديد من العارفين بالقطاع.

أما بالنسبة إلى المواد الغذائية، فيتم اتباع ما تمليه الأسواق العالمية بسبب استمرار الاستيراد ونقص ما يتم إنتاجه محليا.

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حوادث المرور تخلف تسع وفيات وجرح 377 آخر خلال أسبوع

ق. م

لقي 9 أشخاص مصرعهم وجرح 377 آخر، إثر وقوع 323 حادث مرور جسماني، على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع، بحسب ما جاء في حصيلة للأمن الوطني.

وأكدت الحصيلة أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر 2021 انخفاضا قدر بـ (-3 حوادث)، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-16 جريحا) مع انخفاض عدد الوفيات بـ (-2 وفاة)”.

وتشير المعطيات، بحسب الحصيلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث “تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز في السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة”.

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام باحترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24/24 سا”

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تحويل ثمانية مصابين بالحرائق للعلاج بالخارج

ق. م

لقيت مبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتحويل ثمانية أشخاص للعلاج بالخارج كانوا قد أصيبوا في حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن خلال الصائفة الماضية، ترحيبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اقتصار العلاج في الخارج عادة على المسؤولين والمعارف.

وفي هذا الإطار، تم يوم الخميس نقل أربعة مصابين كمرحلة أولى، فيما تم أمس الجمعة نقل الأربعة المتبقين.

وأوضح بيان لوزارة العمل أنه “تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بالتزام الدولة بعدم ادخار أي وسيلة أو أي جهد من أجل التكفل التام بجرحى حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن خلال الصائفة الماضية، تكفلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتحويل ثمانية 08 مصابين للعلاج بالخارج”.

وأفادت الوزارة بأنه “تم يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 كمرحلة أولى، نقل أربعة (4) مصابين للعلاج إلى الخارج على متن طائرتين صحيتين طبيتين مرفقين بفريق طبي وشبه طبي جزائري تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الدويرة للحروق الكبرى، وتم نقل الأربعة (04) المتبقين الجمعة 24 سبتمبر 2021”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات التي تم نقلها للعلاج هي تلك التي “استعصى علاجها داخل الوطن وذلك بترخيص من أطبائهم المعالجين بعد أن استقرت حالاتهم الصحية”.

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عجوز تسرق حقيبة زبونة بأحد مطاعم بسكرة

م. ع

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بعاصمة الولاية بسكرة، من توقيف عجوز، مسبوقة قضائيا، على خلفية تورطها في سرقة حقيبة يدوية تحتوي على مجموعة من الأغراض والوثائق الإدارية وهاتف نقال، ملك لامرأة دخلت أحد المطاعم بوسط المدينة، لاقتناء وجبة غذائية محمولة. عملية توقيف المشتبه فيها، البالغة من العمر 71 سنة، تمت بعد التحقيق في القضية، والاستعانة بكاميرات مراقبة لأحد المحلات التجارية المجاورة، حيث تم تحديد هوية الفاعلة. وبتفتيش منزلها، تم العثور على الحقيبة محل السرقة، وإعادتها إلى الضحية. وبعرض الموقوفة على العدالة، مع نهاية الأسبوع، صدر في حقها أمر إيداع.

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انتحار شاب بخيوط حذائه في مروانة بباتنة

ط. ح

عثر، مساء الخميس، مواطنون على جثة شاب معلقة بخيط، بمدينة مروانة غرب ولاية باتنة. وأوضحت مصادر من عين المكان لـ”الشروق “، أن الشاب، البالغ من العمر 40 سنة، يكون قد انتحر بواسطة خيوط حذائه في انتظار النتائج النهائية لمصالح الأمن والحماية المدنية، التي تنقلت إلى عين المكان قصد إجراء الخبرة اللازمة في مسرح الحادث، قبل إجلاء الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي، بمستشفى علي النمر. ولم تعلن المصادر عن دوافع الانتحار مجهول الأسباب.

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ورشة بناء تتحول إلى وكر لممارسة الرذيلة بقسنطينة

س. ع

أوقف أفراد فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس، بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، من بينهم فتاة، بعد استغلالهم ورشة بناء بإحدى الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة، كوكر لممارسة الفسق والرذيلة.

المشتبه فيهم تم توقيفهم بعد استغلال المعلومات التي وردت إلى مصالح الشرطة، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص أغلبهم من المسبوقين قضائيا، بممارسة الرذيلة داخل ورشة بناء، لتتم عملية مداهمة الورشة التي ضبط بداخلها الموقوفون وهم في حالة تلبس بممارسة الفسق والدعارة، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الخامس للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة إنشاء وكر لممارسة الفسق والدعارة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الذي أحالهم على قاضي الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وكان سكان بعض الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي قد اشتكوا في العديد من المرّات، من تنامي بيوت المواعيد، ووجود بعض المساكن التي حوّلها أصحابها إلى أوكار لممارسة الرذيلة، حيث أسفرت تدخلات مصالح الأمن على مدار الأشهر الماضية عن توقيف عدد من الأشخاص من الجنسين وتقديمهم أمام العدالة.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 حراقا بالشلف

م. قورين

تمكنت، نهاية الاسبوع الفارط، مصالح الأمن لدائرة تنس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 سنة ينحدرون من مختلف بلديات ولاية الشلف، كانوا يتأهبون لركوب قارب للإبحار باتجاه الضفة المقابلة نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم، عملية التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق، تمت على إثر استغلال معلومات أمنية دقيقة، مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد الإبحار على متن قارب للخروج من التراب الوطني عبر أحد شواطئ تنس، فتم نصب كمين محكم لهم مكّن من الإيقاع بهم، متلبسين بصدد ركوبهم القارب، وبعد توقيفهم والتحقيق معهم، تم تحويلهم على أروقة محكمة تنس عن قضية محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.