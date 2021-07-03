أخبار الجزائر ليوم السبت 03 جويلية 2021

الإطاحة بشبكة ترويج "المهلوسات" بباب الوادي، محتالة تدعي علاج العقم بقسنطينة

رئيس مجلس شورى حركة البناء:

قدمنا مرشحينا للحكومة.. ومنفتحون على الإطارات خارج الحزب

أسماء بهلولي

قال رئيس مجلس شورى حركة البناء الوطني نصر الدين سالم شريف، إن حزبه مستعد للمشاركة في الحكومة الجديدة شريطة أن تكون بطابع “كومندوس سياسي”، مؤكدا في تصريح لـ”الشروق” أن قيادة الحزب قدمت مقترحات إلى الرئيس عبد المجيد تبون لتولي حقائب وزارية وليس لديها مانع أن تتولى كفاءات من خارج الحركة هذه المناصب مستقبلا.

برر رئيس مجلس شورى حركة البناء الوطني، نصر الدين سالم شريف، خيار الحركة بالمشاركة في الحكومة المقبلة بالظروف الاقتصادية والسياسية والصحية التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل – حسبه – العودة إلى اللغة القديمة- معارضة وسلطة – بقدر ما هي بحاجة إلى تحالف حقيقي يخرج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها.

وحسب سالم شريف، فإن الاختلاف في البرامج لم يعد مشكلا مقارنة بقضية الاختلاف في الإرادات السياسية بين كافة الفاعلين في الساحة الوطنية، ليضيف: “نحن في حركة البناء الوطني متمسكون بخيار المشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وقد أبلغنا رئيس الجمهورية بذلك”.

وبخصوص الحقائب الوزارية التي ترغب حركة البناء بتوليها ضمن الطاقم الحكومي الجديدة، قال رئيس مجلس شورى حركة البناء الوطني إن قيادة الحركة سبق أن أبلغت الرئيس أنهم حزب لا يركض وراء المناصب بقدر ما يبحثون عن القواسم المشتركة الجامعة بين كافة الفاعلين في الساحة الوطنية، لكن هذا لا يعني حسب – سالم الشريف – أن البناء الوطني لا تبحث عن القطاعات التي ترى نفسها قادرة على إحداث التغيير فيها قائلا: “تكلمنا مع الرئيس في قضية المناصب الوزارية والحقائب التي نريد توليها لكن الأمر سيبقى بيننا وبين الرئاسة”.

في حين لم يستبعد سالم شريف إمكانية طرح أسماء من خارج الحركة لتولي حقائب وزارية قائلا: “الأبواب مفتوحة أمام الجميع سواء من إطارات الحزب أو من الكفاءات التي نراها مناسبة.. كما فعلنا في تشريعيات 12 جوان الفارط”.

يأتي هذا بالتزامن مع تثمين مجلس شورى البناء، في بيان له بعد الدورة الاستثنائية المنعقدة الجمعة، الحوار السياسي الذي قاده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الطبقة السياسية الممثلة لكتل المجلس الشعبي الوطني المنتخب وتدعو لاستمراره في مختلف الملفات الكبرى، مؤكدة أنها لن تطعن في قرارات المجلس الدستوري رغم الأخطاء الخاصة بتركيز محاضر الفرز.

وأكد البيان أن نتائج الانتخابات التشريعية تمثل قفزة نوعية للحركة والتي عززت موقعها الريادي في المشهد السياسي كقوة سياسية وازنة أفرزتها الانتخابات الأخيرة، مضيفا: “تؤكد الحركة خيارها الاستراتيجي المتمثل في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية والتحالف مع مختلف القوى الوطنية حول حاجيات المواطن ومجابهة التحديات المحيطة بالدولة والمجتمع”.

ويوصي مجلس الشورى بأن ترتكز أولويات الحكومة القادمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة واستثمار كل ما هو متاح من الإمكانيات والمقدرات الوطنية، مستبشرة بالأدوار التي ستضطلع بها الإطارات والكفاءات المنضوية ضمن الكتلة البرلمانية للحركة في حمل انشغالات المواطنين في ظل الانسجام المتكامل بين مؤسسات الجمهورية مركزيا ومحليا.

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7 أعضاء يقدمون استقالتهم إلى الرئيس الجديد

عيساني فؤاد رئيسا للغرفة الجهوية لمحضري الوسط

س. ع

انتخب السبت فؤاد عيساني رئيسا للغرفة الجهوية لمحضري الوسط للعهدة الجديدة 2021 /2024 بثمانية أصوات، مقابل سبعة، حاز عليها الأمين العام السابق للغرفة ربعي رابح، كما ضم المكتب التنفيذي كلا من: بوقرين محمد رضا أمينا عاما؛ سماتي خليفة نقيبا؛ مختاري عبد الرزاق أمين المال؛ مجاجي رضا مقررا، مع صعود: سمانة محمد وإسحاق ارجم وسعدي شيخ رفقة أعضاء المكتب التنفيذي كمندوبين للغرفة الوطنية.

وفي أول تصريح، أكد عيساني على “أننا نحمل مهنة المحضر القضائي في قلوبنا وسنكون خير خلف لخير سلف وسنواصل مسيرة الأولين في الإصلاح والتغيير نحو الأفضل”، مشددا على أنه “سيكون للعلم وتكوين المحضرين القضائيين مكانة مرموقة فى تصوراتنا وسنعمل على الولوج للعصرنة من أجل تقديم خدمة عمومية راقية تتماشى وطموحات الدولة الجزائرية”.

وأوضح الرئيس الجديد على أن “برنامجنا سيكون متكاملا مبنيا على إشراك جميع المحضرين القضائيين وفق تصورات تراعى احتياجات المهنة فى محيطها الداخلى والخارجي. وسنرجع للجمعية العامة مكانتها المنوطة بها كجهاز صانع للبرامج ومراقب لتنفيذها”.

ومباشرة بعد نهاية عملية الانتخاب التي جرت بمقر الغرفة بالعاصمة، قدم بقية أعضاء الغرفة المقدر عددهم سبعة أعضاء من بين خمسة عشر عضوا تضمهم الغرفة استقالة جماعية من الغرفة بسبب ما وصفوه إقصاءهم من المكتب التنفيذي والعضوية في الغرفة الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من: ربعي رابح؛ سعدو رشيد؛ بنينال أمين؛ حيمر فتيحة؛ اكاور كهينة، زيزين حسان، سايبي عبد القادر، وهي استقالة من شأنها خلط الأوراق، وتفتح الباب أمام إعادة إجراء الانتخابات في غضون 45 يوما حسب ما يرغب فيه الأعضاء المستقيلون، استنادا إلى المادتين 15 و16 من القانون المنظم للمهنة، بينما يرى أصحاب الأغلبية على لسان رئيسها أن قرار الاستقالة الجماعية هو “هروب من نتائج الصندوق وعدم تقبل رأي الأغلبية”، مضيفا أن ذلك “لا يؤثر على سير عمل الغرفة، لأنه لا يشكل نصف أعضاء الغرفة وسيتم تعويضهم بالذين يلونهم في نتائج انتخابات تجديد الغرفة التي جرت يوم 19 جوان الفارط”.

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تذبذب الإنتاج بمركب بلّارة بـ50 بالمئة!

ب. منى

يشهد مركب بلارة للحديد والصلب بجيجل تذبذبا في الإنتاج، بسبب غياب اليد العاملة الأجنبية، في وقت عرف فيه المركب تصدير شحنة من لفائف الأسلاك الحديدية نحو إيطاليا.

وقال سفيان شايب ستي، الرئيس المدير العام المساعد للشركة الجزائرية القطرية، في تصريح لـ”الشروق” اليومي، إن غياب اليد العاملة الأجنبية بسبب إغلاق المطارات وعدم قدرة معظمهم على العودة، سبّب تذبذبا في وتيرة إنتاج الحديد التي تقدر حاليا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمركب، وذلك بسبب توقيف تشغيل الفرن الثاني، حيث يشتغل المركب بفرن واحد، أو بالتداول بين الفرنين الأول والثاني، وهو ما أدى أيضا إلى تأجيل تسليم بعض الطلبيات.

وأضاف بأن المركب بحاجة لحوالي 30 عاملا من أجل تشغيل الفرنين الأول والثاني معا، وهو الأمر الذي أصبح ضروريا، خاصة بعد دخول وحدة الاختزال المباشر مرحلة الاستغلال وكذلك مختلف وحداته الأخرى، فيما لا يزال مسؤولوه في تواصل مع السلطات من أجل إيجاد حل، متوقعا حلّ هذا الإشكال منتصف الشهر الجاري.

وكشف سفيان شايب ستي عن وجود مساع للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ80 بالمائة خلال شهري جويلية، وأوت الداخل، ما سيتيح توفير مختلف الطلبيات وضمان التواجد المستمر في السوق الدولية.

وفي سياق ذي صلة، كشف الرئيس المدير العام المساعد للشركة الجزائرية القطرية، عن وجود خمسة عقود لتصدير كميات هامة من الحديد خلال شهري جويلية وأوت، إضافة إلى الشحنات الخمس التي تم تصديرها بداية من شهر أفريل الفارط، وذلك إلى عدة بلدان منها الصين، الكونغو، تونس، إيطاليا، هذه الأخيرة التي شهدت الأسبوع الفارط تصدير 3000 طن من لفائف الأسلاك الحديدية، وهو المنتج الذي يقوم المركب بتصديره لأول مرة إلى الخارج، ضمن برنامج سطرته المديرية العامة يتعلق بتصدير حوالي 300 ألف طن من الحديد بمختلف أنواعه نحو الأسواق العالمية خلال سنة 2021 الجارية.

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مدير الموارد المائية لولاية ميلة يطمئن:

سد بني هارون سيواصل تزويد خمس ولايات بالمياه

نسيم. ع

في ظل أزمة المياه التي ضربت الجزائر، بسبب شح الأمطار هذه السنة، وتراجع منسوب المياه في العديد من السدود عبر الولايات، خاصة بالجهة الشمالية للوطن، أكد مدير الموارد المائية بميلة، أن سد بني هارون لم يتأثر إطلاقا بظاهرة تراجع مياه السدود، وقد شهد شهرا مارس وديسمبر الماضيان امتلاء السد بمليار متر مكعب من المياه، وهي أقصى طاقة يمكن للسد تخزينها، حيث يضمن من خلالها منسوب المياه الحالي لسد بني هارون بميلة أريحية واستقرارا في تزويد الولايات الشرقية الـ 5 التي تمون مباشرة من سد بني هارون بالمياه، على غرار قسنطينة، خنشلة، باتنة وأم البواقي، بالإضافة إلى ولاية ميلة التي يستفيد سكان 16 بلدية تابعة لها، من مياه السد، علاوة ع محيط السقي الفلاحي بالتلاغمة، ووادي سقان، والمشيرة ووادي العثمانية، والجهة الجنوبية من بلدية شلغوم العيد.

وأضاف مدير الموارد المائية لميلة، أن كمية مياه سد بني هارون وفق المعطيات المسجلة نهاية الأسبوع المنصرم، تقدر بـ845 مليون متر مكعب، وهذا الحجم من المياه، بحسب ذات المتحدث هو نفسه المعتاد تسجيله في نفس الفترة خلال السنوات السابقة، لأن منسوب مياه السد وصلت إلى طاقتها القصوى خلال فصل الشتاء بتسجيل امتلاء السد على فترتين في فصل الخريف وفي فصل الشتاء، ما من شأنه ضمان حصص جميع الولايات الشرقية الممونة انطلاقا من هذا المجمع المائي الأول في الجزائر والثاني في إفريقيا.

وبحساب بسيط، أوضح مدير الموارد المائية لميلة، أن متوسط حجم المياه السنوي المخصص لمجموع هذه الولايات يقدر بـ 200 مليون متر مكعب، ما يعني أن منسوب مياه السد الحالي يغطي الاحتياجات من ماء الشرب والمياه الموجهة للنشاط الفلاحي على مستوى محيطات السقي بكل أريحية، ولا يوجد خوف على الساكنة بالولاية وحتى الولايات الممونة من سد بني هارون مستقبلا سواء من ناحية المياه الموجهة للشرب أم المياه التي تستعمل في السقي الفلاحي.

وطمأن ذات المتحدث الجميع بقوله أن الوضع جيد ولا داعي للقلق، ولا مجال لزرع الأكاذيب والشك في نفوس المواطنين، والدليل على ذلك أن البلديات والولايات المربوطة مباشرة من سد بني هارون لم تشهد أي تذبذب في التزود بهذه المادة الحيوية، رغم الحرارة الشديدة التي تشهدها المناطق الشرقية، حيث تسير عملية التزود بوتيرة عادية، كما أن الوضع الحالي يكفل التموين بماء الشرب ببلديات ولاية ميلة المعنية بالتموين من سد بني هارون وكذا باقي الولايات الشرقية الممونة انطلاقا منه.

واستبعد المتحدث إمكانية إعادة النظر حاليا في عملية توزيع المياه على السكان والكمية والتوقيت المخصص لكل بلدية وولاية، مشيرا إلى أن باقي بلديات ولاية ميلة الـ 15 التي مازالت لم تستفد من الربط بسد بني هارون، على غرار البلديات الشمالية والجنوبية للولاية والتي يتم تموينها من المياه الجوفية كتسالة لمطاعي، العياضي برباس، بن يحيى عبد الرحمان، ترعي باينان واعميرة آراس، والتي تشهد تراجعا كبيرا في المياه الجوفية وجفاف العيون والينابيع الجبلية، فقد تم حسب ذات المسؤول وضع مخطط استدراكي لتدارك الوضع من خلال الشروع في إنجاز برامج قطاعية وبلدية مكنت من استكمال أشغال إنجاز 20 نقبا والأشغال جارية على قدم وساق فيما يتعلق بإجراءات تجهيز 12 منها لتدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة، من أجل ضمان تحسين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتضررة من الجفاف، إلى حين الانتهاء من أشغال مشروع تموين هذه المناطق التي تضم حوالي نصف مليون ساكن بمياه الشرب انطلاقا من سد بني هارون وسد تابلوط بولاية جيجل والقريب من المناطق الشمالية لولاية ميلة، الدي من الممكن استلامه خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.

من جهة أخرى، أكد العديد من المتتبعين للشأن العام أن مشكل تراجع مياه السدود عبر العديد من الولايات والتي تضم سدود متوسطة الحجم وصغيرة على عكس سد بني هارون صاحب المليار متر مكعب هو مشكل التوحل الذي جعل منسوب المياه يتراجع بشكل كبير ومن ثم نفاذ المياه بسرعة وتقلص نسبة امتلاء السدود بسبب تراكم الأوحال بشكل مخيف، وهو ذات المشكل الذي يواجه سد بني هارون إن لم يتم تدارك الوضع من خلال إنجاز عملية ضخمة للحد من عملية التوحل مستقبلا.

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محتالة تدعي علاج العقم بقسنطينة

عـصام بـن منـية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، من الإطاحة بشابتين تبلغان من العمر 22 سنة و32 سنة، بعد تورطهما في الاحتيال على الأشخاص بعد إدعاء إحداهما قدرتها على علاج تأخر الإنجاب وسلبهم مبالغ مالية معتبرة. الشابتان تم توقيفهما بعد الاشتباه في تصرفات الفاعلة الرئيسة التي تقدمت من مصلحة الأمن الحضري الخامس، بزعم تقديم شكوى بشأن تعرضها لسرقة وهمية، بعد أن خافت من اكتشاف فعلتها، إلاّ أن تفطن رجال الشرطة الذين كانوا بالزي المدني بالقرب من محيط مصلحة الأمن والذين لاحظوا أن المعنية وقبل دخولها إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخامس، كانت برفقة شريكتها وتحمل كيسا به المبلغ المالي الذي سلبته من الضحية، ما جعل المحققين يتعمقون في التحري معها والتحقيق الذي كشف بأنها تورطت في قضية نصب واحتيال على شخص بعد ما أوهمته بقدرتها على علاج تأخر الإنجاب، وسلبته مبلغا ماليا يفوق 100 مليون سنتيم.

وذكرت المتهمة في تصريحاتها أنها استعانت بصديقتها لجلب المبلغ المالي من الضحية، على الفور تحرك رجال الشرطة وقاموا بتوقيف شريكتها واسترجاع المبلغ المالي الذي سلبته من الضحية. وبالتنسيق مع النيابة المحلية والتعمق في التحريات، تم تحديد هوية الضحية الذي تم سماع تصريحاته. المشتبه فيهما تم تكوين ملف إجراءات جزائية ضدهما عن تهمة النصب والاحتيال سيتم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية.

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بطلة الكاراتي آمال بوشارف ترقد في حالة خطيرة بمستشفى عنابة

ب. عيسى

ترقد حاليا البطلة الجزائرية في رياضة الكاراتي، آمال بوشارف، في مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا الجامعي بعنابة، في حالة حرجة، بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في كافة أنحاء جسمها، بعد اندلاع النيران في مسكنها العائلي، صباح الجمعة، في عمارة تقع بحي بوشارب اسماعيل بحجر الديس بالبوني في ولاية عنابة. وهو الحريق الذي أفقد بطلة الكاراتي والدتها، البالغة من العمر 55 سنة، التي توفيت في عين المكان، وأصاب اثنين من إخوتها، يتواجدان معها في المستشفى.

آمال، وهي بطلة جزائرية في الكاراتي، البالغة من العمر 29 سنة، حاولت إنقاذ شقيقها صاحب العشرين سنة وشقيقتها صاحبة الـ 25 سنة من ألسنة اللهب، ولكن النيران حاصرتها، فأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة، قد تؤثر نهائيا على مشوارها الرياضي، بحسب مصدر طبي.

يذكر أن آمال هي ابنة مدرب وبطل كاراتي سابق، هو من ساعدها في عالم الرياضة. وكان آخر تتويج لها، خلال دورة دولية قبل أيام من انتشار جائحة كورونا في أواخر 2019، في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حيث انتزعت المدالية البرونزية، وكانت مرشحة لتمثيل الجزائر في أولمبياد طوكيو، ولكن جائحة كورونا بعثرت كل برامجها، فعادت إلى عنابة حيث واصلت تدريباتها بمساعدة والدها قبل حلول كارثة الحريق الذي ضرب منزل العائلة، فتوفيت والدتها التي احترق جسدها، ويجري التحقيق حاليا في أسباب الحريق الذي من المحتمل أن يكون من فعل فاعل، بحسب مصادر من عين المكان.

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الجزائريون كانوا أكثر التزاما بتدابير الوقاية

ارتفاع مؤشر كورونا قياسا بجويلية 2020

ب. عيسى

بالرغم من التحوّر وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، مع بداية شهر جويلية الحالي، حيث تشير أرقام الإصابات حسب وزارة الصحة، إلى قرابة 500 حالة، مع زحف السلالة البريطانية حسب المختصين، إلا أن مظاهر الوقاية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي تلاشت نهائيا من الشارع الجزائري، وحتى حملات التلقيح التي هي في متناول عامة الناس، لا تلقى أي رواج أو اهتمام من المواطنين مما ينذر بعاصفة وبائية أخطر، يعيشها حاليا جيران الجزائر.

في الفاتح من جويلية من السنة الماضية 2020، تم تسجيل 365 حالة مؤكدة بكورونا، وكانت الأعلى منذ بداية انتشار جائحة كورونا مع بداية 2020، وكان الجزائريون في بداية جويلية الماضي ملتزمون بالكمامة حتى داخل سياراتهم، حيث تمت معاقبة العديد من المخالفين، كما كانت غالبية النشاطات التجارية ممنوعة، أما شواطئ البحر فكانت مغلقة وبقبول من المواطنين، الذين كانوا على علم بأن الوقاية وحدها من تنقذهم من مخاطر الفيروس القاتل، فلا صلاة في المساجد ولا أعراس ولا مباريات كرة ولا سفر سواء بالقطار أو الطائرة أو الحافلة، ومن المستحيل أن تجد مواطنا أو مواطنة داخل إدارة أو مؤسسة عمومية من دون ارتداء للكمامة، وهو ما جعل الجزائريين يجتازون المخاطر في شهر أوت ويدخلون موسمهم الاجتماعي والدراسي بكثير من الاطمئنان، ولم تكن حينها الجمعيات وصفحات الفايس بوك تتوقف عن تقديم أسماء وصور المتوفين بفيروس كورونا وأرقام الإصابات في مختلف الولايات وحتى في العالم للتحسيس بمخاطر الفيروس القاتل.

وسجلت ولاية سطيف في الثاني من شهر جويلية 2020، قرابة 26 إصابة تم اعتبارها بالكارثة، كما تم تسجيل وفاة في نفس اليوم رئيس بلدية وادي سوف السيد العيد زمالي وتم تشييع جثمانه في ظروف صحية صارمة، قبل أن يتغير الحال ويدخل عامة الجزائريين في لامبالاة غريبة في جويلية 2021، ليس من طرف المواطنين فقط، وإنما أيضا من غالبية الهيئات الرسمية التي توقفت عن دور العقاب وحتى عن النصيحة، حيث لم تعد الهيئات العمومية تشترط وضع الكمامة على زبائنها وزوارها ويمكن ملاحظة ذلك لدى مصالح البريد.

بلغ عدد الوفيات إلى غاية بداية شهر جويلية من سنة 2020 بفيروس كورونا 920، ويقترب حاليا بعد مرور سنة من رقم 4000 ضحية، وبالرغم من حالة التعافي التي تعرفها أوروبا وتربطها الحكومات بحملات التعقيم الكبرى، واشتراطها مؤخرا تلقي اللقاح لأجل دخول أراضيها، إلا أن اللامبالاة التي يتواجد فيها الشارع الجزائري وغياب الصرامة في تبنّي أدنى درجات البروتوكول الصحي صارت تنذر بمخاطر صحية كثيرة.

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افتتاح موسم الاصطياف بعدة مقاطعات ساحلية بالعاصمة

حورية. ب

افتتح، الجمعة، موسم الاصطياف بالمقاطعات الساحلية التابعة لولاية الجزائر، بعد ضبط الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان أمن وراحة المصطافين من مركز للحماية المدنية، الدرك الوطني ومسير الشاطئ، وهو اليوم الذي كان ينتظره الأطفال قبل الكبار خاصة وأنهم في عطلة.

وبالمقاطعة الإدارية للشراقة اشرف الوالي المنتدب على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف بشاطئ “البهجة” بعين البنيان وتخللته عروض للأجهزة التي وفرتها الولاية والمتمثلة في مركز للحماية المدنية، الدرك الوطني ومسير الشاطئ، كما تم تنصيب فضاء للأشغال اليدوية والترفيهية للأطفال الصغار، ومنصة للنشاطات الموسيقية والبهلوانية، حيث شارك في هذا الحفل أزيد من 200 طفل من الحركة الكشفية والجمعوية.

وأعطى الوالي المنتدب للرويبة إشارة افتتاح موسم الاصطياف بشاطئ “القادوس” ببلدية هراوة، وتم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان أمن وراحة المصطافين عبر شواطئ “الرغاية شاطئ”، “طرفاية” و”القادوس” بكل من بلديات الرغاية وهراوة مع التأكيد على مجانية استغلال هذه الشواطئ.

من جهتها أشارت الوالي المنتدب لزرالدة إلى أن مؤسستي “أسروت” و”اكسترانات” بالتعاون مع فرق قسيمة الأشغال العمومية لزرالدة، سخرت كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة منذ شهر مارس المنصرم لتنظيف الشواطئ وكل المداخل والطرق المؤدية إلى الشواطئ مع رفع النفايات المنزلية وتزيين المداخل ونزع الحشائش الضارة والعناية بالمساحات الخضراء من قبل فرق مؤسسة “أوديفال”، ومعاينة وتصليح الإنارة العمومية في المداخل وعلى مستوى الشواطئ من قبل فرق مؤسسة “إيرما”، كما تم وضع مختلف التجهيزات من قبل مكاتب الحماية المدنية، الأمن، متصرفي الشواطئ، مع توفير المراحيض وغرف تغيير الملابس، وكذا صيانة النافورات.

وحسب التدابير التي يقتضيها البروتوكول الصحي، فإن برنامج مختلف النشاطات الترفيهية يخضع لتوصيات اللجنة المختصة بمتابعة الوضع الصحي بالوطن، وذلك لتحقيق موسم اصطياف ناجح.

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العديد منهم يعيشون على أعصابهم بسبب الماء

عدم التقيد بالتوقيت وتزويد يومي لأحياء دون أخرى يغضب المواطنين بالعاصمة

راضية مرباح

لا تزال قضية التزوّد بالمياه من أهم المنغصات العالقة التي لم تجد لها السلطات بالعاصمة مخرجا إلا بوضع برنامج يقوم بتزويد أحياء البلديات بتوقيت محدد كانت كل بلدية قد وضعت له بيانا توضيحيا للتزوّد بالتوقيت وبالتناوب من منطقة لأخرى بعد أشهر من المعاناة مع التذبذب وجفاف الحنفيات، غير أن الأمور لم تستقر بعد وبقيت مبهمة لدى عديد المواطنين الذين لا زالوا يعيشون على أعصابهم رغم التطمينات التي قدمتها مديرية الموارد المائية وشركة “سيال”، بسبب عدم التقيد بالمواعيد تارة وتزويد أحياء بشكل يومي دون أخرى.

تحوّلت الاحتجاجات والقلق الذي لازم العاصميين طيلة الفترات أو الشهور الماضية نتيجة التذبذب في توزيع المياه وجفاف حنفيات سكان بعض الأحياء والبلديات، إلى غضب مضاعف بسبب عدم تقيد الجهات المعنية بوضع البرنامج المستحدث الخاص بتوزيع المواعيد التي ضبطتها مسبقا ومنحت للبلديات من أجل إعلانها لمواطنيها، حيث برز مشكل آخر ويتعلق بالإخلال بالمواعيد، لاسيما بعد اكتشاف أن بعض الأحياء لا تزورها المياه لمدة 4 أو 5 أيام كاملة شأن السبالة بدرارية وبعض أحياء الدويرة، فضلا عن حي المالحة بعين النعجة وسوريكال في باب الزوار، واسطاوالي، وأعالي بولوغين ومناطق متفرقة من بئر خادم وغيرها من الأحياء الأخرى، كما لم تحترم مدة إطلاق المياه وتوقيفها حسب الرزنامة المعدة، فلم يتمكن بعض المواطنين خاصة منهم العمال من التحكم في بوصلة المياه لملء الدلاء، لاسيما وأن البرنامج قد اعتمد على نظام يوم بيوم على أغلب البلديات، ولم يهضم أكبر عدد من المواطنين غياب العدالة في التوزيع، حيث اقتصر البرنامج على أحياء وبلديات دون أخرى شأن بن عكنون وأحياء من بلديات أخرى مثل حيدرة وغيرها، حيث لم يتغير برنامجهم السابق بدليل أن المياه لا تنقطع بتاتا عن الحنفيات 24 ساعة /24 ساعة بخفض نسبة قوة الضغط فقط.

مشكل آخر طرح من طرف بعض القاطنين بالطوابق العلوية لبعض العمارات خاصة حي المالحة بعين النعجة، وسيدي عبد الله لاسيما منها التي تملك أكثر من 9 طوابق، حيث لا تصل المياه إلى حنفياتهم إلا نادرا بسبب نقص قوة الضغط واستغلال المياه خلال الفترة كلها في ملء الدلاء والخزانات من طرف قاطني الطوابق السفلى، الأمر الذي وضعهم “قاب قوسين أو أدنى” حتى أن بعضهم يلجأ إلى جيرانه للاستعانة بدلائهم للتخفيف من المعاناة اليومية التي أدخلتهم في دوامة.

كما توجد أحياء بعين النعجة أعلى طابق بها لا يتجاوز الطابق الثالث مثل 582 مسكن “الحامة” وما جاورها، فسكان هذه الطوابق لم يزرهم الماء مدة 5 أيام، مع التذبذب في التوزيع، فالمصالح المعنية لم تحترم مواقيت التوزيع منذ بدء العمل بهذا البرنامج، فالتوزيع يوما بيوم لم يحترم، وكذا التوقيت من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، – الجمعة انقطع الماء قبل صلاة الجمعة، ليحرم أصحاب الطوابق الثانية والثالثة من حصتهم من الماء وبقيت حنفياتهم جافة لمدة 5 أيام، وهم يطالبون المصالح المعنية بحل المشكل فلا يعقل أن الطابق الثالث لا يصله الماء.

إلى ذلك، فإن غضب عديد المواطنين ببعض البلديات قد لازمه خروجهم إلى الشارع وغلق الطرقات، تنديدا منهم على الإزعاج الذي يعيشونه هذه الأيام، بسبب ما وصفوه بالتلاعب بأعصابهم لعدم التقيد بالبرنامج المعد من طرف “سيال”، حيث استمر غياب المياه لأيام والبيع بمناطق دون أخرى شأن ما حل ببعض أحياء اسطاوالي والمالحة بعين النعجة.

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وفرة في إنتاج “الكانينو” و”اللوزي” و”الروزي” وفقر في التحويل في باتنة

المشمش يباع في الصيف بـ 100 دج والمجفف المستورد بـ 800 دج في الشتاء

طاهر حليسي

رغم أن بساتين المشمش المنتشرة عبر بلديات نقاوس وأولاد سي سليمان وسقانة وبريكة ورأس العيون ومنعة بولاية باتنة، ستنتج 330.000 قنطار من هذه الثمرة خلال هذه السنة، بحسب توقعات مصالح الفلاحة للولاية، هي المردود المتوقع من مساحة مخصصة لغراسته مقدرة بـ 4270.70 هكتار، منها 4156.4 هكتار منتجة فعليا، ما يشكل نسبة تقارب 20 في المئة من خريطة الأشجار المثمرة، فإن هذا القطاع لا يزال ضحية عقلية “بدائية” و”تقليدية” ترفض الرقي بهذا المنتج إلى صناعة تحويلية قابلة للتصدير والمنافسة واستجلاب العملة الصعبة، مقارنة ببلدية مورسيا الإسبانية، الأقل مساحة من بلدية نقاوس على سبيل المثال، لكنها تحولت إلى غول إسباني وأوروبي يصدر المشمش وباقي الغلل على شكل صناعات غذائية كحلويات وعلك وشطولاطة ناهيك عن الثمار المجففة والعصائر و”الأرومات” المختلفة.

لا يزال المنتجون هنا يرددون منذ عقود نفس المشكلات المتعلقة بالماء وندرة المناقب وشح المياه لسقي الأشجار في بلد يعاني من نقص المياه للبشر، فيما لم يبذل المنتجون الذين لا يعرفون غير الغرس والجني والبيع، دون محاولة القفز قدما نحو التأسيس لصناعة تحويلية تجعل من تلك الثمرة ومادتها الخام إلى مشتقات تحويلية تراكم الثروة وتفتح مناصب شغل جديدة، تماما مثلما حول رجال الأعمال الإندونيسيين التمور الجزائرية لمادة اشتقوا منها صناعات جمة مثل الشوكولا الداتيلا وسكر التمر وقهوته وزيته وخله، محققين بذلك أرباحا في قارة آسيا تقدر بأضعاف سعر الشراء، فيما لا يزال الفلاحون الجزائريون يكتفون فقط بالجني والبيع الجاف، دون التفكير في صناعة خيوط الجراحة من جريد النخل مثلا.

وباستثناء وحدة إنتاج المصبرات والعصائر التي أنشأتها الدولة، في سبعينيات القرن الماضي، كرد فعل على انتشار صورة حمار يأكل منتج المشمش في وديان نقاوس جراء الكساد، ما شكل “فضيحة” عجلت بإنشاء وحدات العصائر، لا وجود لأي مخطط فعلي يتعلق بتوحد المنتجين في مجمعات تستفيد من المعارف الأوروبية عبر شراكات مؤهلة تفتح الأسواق أمام المشمش الجزائري، وتضمن له مكانة عبر أفكار صناعات تحويلية، بالاعتماد على تكنولوجيات التجفيف، انطلاقا من أنواعه المعروفة ذات الجودة، مثل اللوزي، والكانينو، والبافيو، والروزي، الرائجة بولاية باتنة، وهي أنواع تباع في الأسواق بسعر لا يتعدى كأقصى حد لها سعر 200 دج، فيما يكون سعره الأولي أقل بكثير، ورغم ذلك فالمفارقة والغرابة والعجب أن هذه الولاية التي يحدث في بعض مواسمها الوفيرة كساد يرمى فيه المشمش للأنعام والشياه، يشتري مواطنوها خلال الشتاء ومواسم رمضان المشمش التركي واليوناني والإسباني المجفف بسعر 800 دج و1000 دج للكيلوغرام. فهل من مدّكر؟

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أطلقته شركة تاكيدا تحت اسم “إن ذير شوز” في الجزائر

برنامج محاكاة تفاعلي للتوعية بمرض الأمعاء الالتهابي

أحمد عليوة

أعلنت شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة، الممثلة من طرف “كلينيكا” في الجزائر عن طرح منصة “إن ذير شوز”، وهو برنامج محاكاة تفاعلي لأول مرة في الجزائر، بهدف التوعية حول مرض الأمعاء الالتهابي (داء كرون والتهاب القولون التقرحي) وتحفيز التعاطف مع المصابين.

وتم إطلاق البرنامج القائم على الاشتراك باستخدام تقنية المحاكاة تعرّف خلالها مزودو الرعاية الصحية بشكل فعال وشامل على المرض عبر معايشة تجربة المرضى المصابين به، وهو مطور بالتعاون مع خبراء تجارب التعلم الغامرة بهدف مساعدة المشاركين على اكتساب فهم أعمق للتأثيرات السلبية لمرض الأمعاء الالتهابي على حياة المريض اليومية، وإلهامهم للاطلاع على جوانب جديدة لعملهم في خدمة المصابين بهذا المرض، سواء في مجال البحوث والتطوير أم التسويق أم توعية المرضى.

واستخدم في المحاكاة تطبيق للهواتف المحمولة، وذلك بهدف إطلاع المشاركين على المعاناة اليومية التي يواجهها المصابون بمرض الأمعاء الالتهابي، وصممت هذه التحديات لتحاكي الأعراض الجسدية والنفسية للمريض، حيث اكتسب المشاركون معلومات قيمة وتعرفوا على آثار مرض الأمعاء الالتهابي على جميع جوانب حياة المريض بما فيها علاقاته الشخصية والمهنية من خلال تجسيد المواقف والتفاعل بين ممثلين قاموا بأدوار الممرضين والأطباء، وأسهم إدراج بعض أعراض المرض من ألم جسدي ومقاطعة لروتين الحياة اليومية في البرنامج في تعزيز فهم المشاركين لمعاناة المرضى بالرغم من عدم قدرة المحاكاة على تجسيد الألم والاضطرابات التي ترافق هذا المرض بشكل كامل.

وقال عادل جعفر، مسؤول “تاكيدا” في الجزائر: “حققت المنصة نجاحا كبيرا في مساعدة أخصائيي الرعاية الصحية في اكتساب معرفة أكبر حول مرض الأمعاء الالتهابي من خلال التعايش مع المرض من منظور المريض، ويهدف البرنامج إلى دعم أفراد مجتمع الرعاية الصحية الأوسع ليكونوا مناصرين حقيقيين تربطهم علاقة عاطفية أعمق مع المرض، ما يحسن طريقة تعامل شركائنا في مجال الرعاية الصحية مع المرضى”.

وأتاح تطبيق الهواتف المحمولة لأكثر من 1900 مشارك مما يزيد عن 30 دولة حول العالم عيش تجربة تحاكي الحياة اليومية للمصابين بمرض الأمعاء الالتهابي، من خلال تحديات تتيح الشعور بالأعباء العاطفية والجسدية التي يسببها المرض.

و”تاكيدا” ممثلة في الجزائر من طرف مجموعة كلينيكا التي تعمل في مجالات علاجية مثل أمراض الدم والأورام، الأمراض النادرة وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية في البلاد.

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الفنان الجزائري رشيد قريشي يكرم “الحراقة” على طريقته

زهية. مّ

“امرأة بفستان أسود، شاطئ الحناشي”، و”ورجل بثوب أسود، شاطئ فندق خمس نجوم… وغيرها هي بعض العبارات التي قد نصادفها على شواهد قبور أقيمت لتكريم ضحايا قوارب الموت في جنوب تونس من إنشاء الجزائري رشيد قريشي.

اختار الفنان الجزائري المغترب رشيد قريشي تكريم ضحايا “قوارب الموت” بطريقته الخاصة، حيث اشترى حديقة في تونس حيث يقيم منذ سنوات، وأطلق عليها اسم “حديقة إفريقيا”، خصصت لتكون مقبرة لضحايا من ابتلعهم البحر، بعضهم لا يملكون قبورا، فقط بقايا أشيائهم تشهد عليهم مثل الأحذية وحقائب الظهر وبعض الثياب.

تقع المقبرة جنوب تونس، أنشأها قريشي بعد أن قام ببيع بعض لوحاته وأعماله الفنية بهدف تكريم أخيه الذي ابتلعه يوما البحر، لكن، ومن خلاله أراد تكريم وحفظ كرامة الضحايا المجهولين.

قال صاحب مشروع المقبرة الفنان الجزائري المغترب رشيد قريشي في تصريحات إعلامية، إنه أراد منح هؤلاء جزءا من الجنة التي ذهبوا من أجلها صوب أوروبا، قبل أن يواجهوا في رحلات الموت “الصحراء والعصابات والإرهابيين”، وأحياناً “التعذيب ثم الغرق”.

المقبرة أقيمت على أرض اشتراها في نهاية 2018 رشيد قريشي، في منطقة جرجيس القريبة من الحدود مع ليبيا، وحولها إلى مقبرة رمزية لمن ابتلع أجسادهم البحر، وحظيت المقبرة بزيارة مديرة اليونسكو أوردي أزولاي، التي كرمت الحراقة بكلمة قالت فيها: “في هذا البحر حيث كتب جزء من التاريخ، تدور اليوم مأساة”.

تضم المقبرة حوالي مئتي مدفن، مرقّمة ومطلية باللون الأبيض ومحاطة بخمس شجرات زيتون ترمز لأركان الإسلام الخمسة، و12 كرمة لصحابة المسيح. وينتظر أن يضاف إلى المقبرة لاحقا مبنى يضم قاعة تشريح تسهّل عملية التعرّف على الجثث.

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تظاهرة مغرب الأفلام بفرنسا.. زوم على ذاكرة الحرب

زهية. م

تتواصل تظاهرة “مغرب الأفلام” بعرض مجموعة من الأفلام التي لها علاقة بالجزائر، حيث تستعيد التظاهرة التي تم إطلاقها في 2009 بغرض الترويج للسينما المغاربية، أو الأفلام التي لها علاقة بالقضايا المطروحة في هذه البلدان، بعض الأعمال السينمائية التي سيكتشفها الجمهور الفرنسي في باريس وليل وليون ومدن فرنسية أخرى، على غرار فيلم “الأخوات”، ليمينه بن قيقي، و”رصاصات 14 جويلية”، لدانيال كوبفيرستين، و”شارع الصحراء”، لحسن فرحاني وغيرها.

وعرفت التظاهرة، التي تنظمها “جميعة الجزائر فرنسا”، عرض عدد من الأفلام، على غرار” أخوات”، وإن شاء الله الأحد” و”ذاكرة مهاجرة” و”عيشة”، بداية من الفاتح جويلية الجاري وتستمر العروض أيام 13 و14 من الشهر الجاري بعرض فيلم “رصاصات 14 جويلية”، الذي يستحضر جزءا من مظاهرة 14 جويلية 1953 عند تفريق المظاهرة الباريسية التي نظمت احتفاء بعيد الثورة الفرنسية، وأطلقت الشرطة النار على موكب من القوميين الجزائريين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخر. ويعتبر هذا العمل قصة تحقيق طويل ضد فقدان الذاكرة، وينتظر أن يعقب هذه العروض مائدة مستديرة للنقاش ينشطها كل من جيل مانسيرون، المؤرخ وعضو اللجنة المركزية لرابطة حقوق الإنسان، بحضور دانيال كوبفرستين، والمؤرخ بنيامين ستورا، وصادق هجرس.

في برنامج التظاهرة، سيتم أيضا عرض عدد من الأفلام التي تستحضر الذاكرة الجزائرية على غرار “إخفاء مجزرة”، وهو فليم يصور مجازر 17 اكتوبر 1961 في باريس، فيلم “تموت في تشارون”، لماذا؟ حول مظاهرات 8 فيفري 1962 وفيلم “ليس باسمي”، الذي يستعيد جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي، وفيلم طريق الصحراء لحسان فرحاني في قائمة الأفلام المنتظرة نجد أيضا فيلم “إبراهيم” لسمير قاسمي، الذي نال العديد من الجوائز هذا العام.

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مناظرات مفكر علماني مع فقيه إسلامي:

دين العقل وفقه الواقع المعاصر

س. ع

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب دين العقل وفقه الواقع: مناظرات مع الفقيه السيد أحمد الحسني البغدادي، للدكتور عبد الحسين شعبان.

كيف نقرأ النصوص الدينية؟ الجواب عن هذا السؤال نجده في هذا الكتاب للمفكّر العلماني عبد الحسين شعبان ومناظراته مع الفقيه الإسلامي أحمد الحسني البغدادي التي تناولت معظم القضايا الخلافيّة، بدءًا من الانقسامات الماضويّة وصولاً إلى الراهن وما أنتجه من انهيارات وتداعيات لعبت الإسقاطات المسحوبة من زمنٍ مضى إلى حاضرٍ حائر بين القبول بالأمر الواقع ورفض ما هو مفروض على الناس باسم الولاية والمرجعيّة.

أهميّة المناظرات أنّها تفتح ملفّات لا يزال لها وقعها الذهني في الحاضر التائه في خياراته بين نصٍّ لا يمكن تغييره وبين قراءة له جرت في زمنٍ مختلف ويحتاج إلى إعادة قراءة حتى يتناسب مع وقائع جارية في عصر التنوير والتطوّر والتكنولوجيا. هنا تكمن الحلقة المركزيّة في سلسلة المناظرات وهي تتكثّف في نقطة مفصليّة تؤكد تشدد سؤال منطقي – تاريخي: هل نكتفي بالتفسيرات والتأويلات والروايات والإخباريّات المنقولة عن الماضي لترسيم هُويّة الحاضر، أمْ إنَّ ضرورات الوقائع الجارية تتطلب تصحيح زاوية الرؤية حتى تكون منسجمة ومتناسقة مع حاجات زمن اختلف في تكويناته وقناعاته عن حقب غابرة ومعزولة عن تطلّعات الأجيال المعاصرة والباحثة عن أجوبة تتناسب مع ظروفها الحاضرة؟

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24 سنة سجنا للمتسبب في حادث مرور

انتشرت خلال هذا الأسبوع، على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، لقطات فيديو عديدة، لشاب أمريكي وهو يتلقى حكم السجن المطول الشاب كاميرون هيرين، تسبب بمقتل أم وطفلتها قبل أعوام، بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كلم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأمريكية بولاية فلوريدا. وأصدرت المحكمة حكما على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة “القتل بمركبة” للأم وطفلتها. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن هيرين قرر خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين.

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افتتاح قاعات رياضية وملاعب بمناسبة 5 جويلية بمقاطعات بالعاصمة

حورية. ب

باشرت منذ الجمعة مقاطعات إدارية بالعاصمة، في تنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء وتعليق الرايات الوطنية احتفالا بالذكرى 59 المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب والوقوف على مشاريع تنموية مبرمجة تسليمها يوم 5 جويلية، حيث شاركت في العملية مؤسسات ولائية على غرار مؤسسة “نات كوم” ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري.

ومن المنتظر تسليم مرافق بالمقاطعة الإدارية للشراقة ووضعها حيز الاستغلال، والمتمثلة في قاعة متعددة الرياضات بالشراقة، والملعب البلدي لدالي إبراهيم، كما وقفت المصالح المحلية على أشغال التزيين ونظافة المركب الأولمبي “محمد بوضياف”، الذي سوف يحتضن التظاهرات الخاصة باحتفاليات عيد الاستقلال.

وقامت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر بعدة أشغال ببلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي، حيث تم وضع لافتات أفقية بطرقات الأحياء نهج “الأمير خالد”، شارع “عبد القادر زيار” وشارع “الطاحونتين” ببلدية “بولوغين” ونهج “العقيد لطفي”، شارعي “محمد صغير سعداوي” ، و”الرائد عبد الرحمن ميرة” ببلدية باب الوادي ونهج “شي قيفارة”، شارع “عمارة رشيد”، ونهج 1 نوفمبر ببلدية القصبة وشارع “هوشي مين”، شارع “سعيد توافديت” بالرايس حميدو، كما تم إعادة نصب أعمدة إشارات المرور بمختلف أرصفة أحياء المقاطعة.

وفي نفس الإطار تتواصل حملات التنظيف ورفع النفايات من طرف أعوان “نات كوم” بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس.

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شاحنة جمع قمامة تقتل شخصا

سمير منصوري

لقي، أمس السبت، مراهق يبلغ من العمر 16 سنة، مصرعه، بعد ما دهسته شاحنة لجمع القمامة بالمفرغة العمومية لبلدية عين أزال جنوب ولاية سطيف. وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن الحادثة وقعت حينما كانت الشاحنة ترجع للخلف، حيث لم ينتبه سائقها لوجود الضحية الذي كان بصدد جمع المواد البلاستيكية، أين دهسه عن طريق الخطأ وتسبب ذلك في وفاته بعين المكان.

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سبعة جرحى في حادث بموكب عرس

طاهر حليسي

أصيب، الجمعة، سبعة أشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث، انقلاب سيارتين، كانتا ضمن موكب عرس، ما حول الفرح إلى هلع لدى عائلات الضحايا. وحسب معلومات فإن سيارتين سياحيتين كانتا تقلان عديد الأفراد، انحرفتا وانقلبتا، بالطريق الوطني رقم 77، الرابط بين بلديتي مروانة وأولاد سلام، قبل أن يقع تصادم بينهما، موقعا في التو، سبعة جرحى، بينهم اثنان في حال خطيرة تم إسعافهما بعين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى مدينة مروانة. وذكرت معلومات أن الحادث سببه السرعة المفرطة والتجاوز الخطير والتسابق بين السائقين، وهي من العادات السيئة التي يمارسها الشبان، خاصة خلال مواكب الأعراس.

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سامسونغ تحصد جائزة أفضل هاتف ذكي لسنة 2021

منير. ر

تحصلت سامسونغ للإلكترونيات على جائزة أفضل هاتف ذكي ضمن فئة الجوائز العالمية للأجهزة المحمولة، المتمثل في “غالاكسي S21 Ultra 5G”، على هامش المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2021.

وذكرت الشركة في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه أن الهاتف الذكي الذي نال جائزة أفضل محمول يتميز بنظام كاميرا احترافي وشاشة ذكية شديدة السطوع، ليكون بذلك الخيار المفضل للمستخدمين الذين يدون التقاط صور رائعة بتفاصيل واضحة، كما يعدّ أيضا أول جهاز في سلسلة (S) يدعم قلم (S)، لتحقيق إنتاجية متقدمة للمستخدمين المتميزين. وإلى جانب هذه المواصفات التي تأتي ضمن التصميم النحيف الأنيق، يمثل هذا الجهاز أفضل ما تقدمة هندسة “سامسونغ”، كما يعد أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام “أندرويد” صنعته سامسونغ على الإطلاق، كما يأتي مع مجموعة كبيرة من الميزات، حسب تصريح لجنة الحكام، بما في ذلك شاشة “أموليد”، كما تم إدراج “سامسونغ غالاكسي S20 FE” في الترشيحات النهائية في هذه الفئة، تقديرا للميزات التي يفضلها المستخدمون في سلسلة “غالاكسي S20″، بما في ذلك الكاميرا المذهلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وشاشة “إنفينيتي”، بتردد يبلغ 120 هيرتز.

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الإطاحة بشبكة ترويج “المهلوسات” بباب الوادي

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في المقاطعة الإدارية باب الوادي من تفكيك جماعة أشرار تحترف المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، أن القضية تورط فيها خمسة أشخاص من عائلة واحدة، معروفين بسوابقهم العدلية في المتاجرة بالمخدرات بمدخل سكناهم بالرايس حميدو.

وداهمت فرقة الشرطة القضائية مكان المتاجرة أين هرب المشتبه فيهم وتم الاعتداء على عناصر الشرطة بالرشق بمختلف المقذوفات.

وتم تكليف عناصر عاملين بالميدان تمكنوا من حجز كمية من المؤثرات العقلية متمثلة في 137 قرص و4 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي يقدر بـ56000 دينار.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.