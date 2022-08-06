أخبار الجزائر ليوم السبت 06 أوت 2022

إفشال تهريب 2340 وحدة من الخمور في بسكرة، اكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة في خنشلة

كارثة بيئية بسبب حرق لحوم فاسدة بوهران

سيد أحمد فلاحي

فجّر سكان بلدية العنصر وضواحيها فضيحة بيئية من العيار الثقيل، عندما كشفوا بالصور عملية إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة، بطرق بدائية من خلال إضرام النيران فيها، على مستوى مركز الردم التقني بالعنصر، ما تسبب في انتشار روائح نتنة تسد الأنفاس، وأعمدة دخان ظلت تتصاعد في السماء مدة أربعة أيام كاملة، وهو ما ضاعف من معاناة سكان المنطقة، خاصة مرضى الربو والحساسية، الذين عانوا الأمرين وتم نقل العديد منهم إلى المستشفيات بعد تعسر عملية التنفس الطبيعية في ظل استمرار انتشار الغازات السامة التي كانت تفرزها المفرغة العمومية بالعنصر.

وحسب ما أفاد به ممثل عن السكان المتضررين، فإن الحادثة وقعت قبل أربعة أيام، عندما وصلت شحنات معتبرة من اللحوم الفاسدة قادمة من ميناء وهران، وما هي سوى لحظات حتى اندلعت النيران في مركز الردم، غير أن الأمر طال ليدخل يومه الرابع، ولم يقتصر الأمر على سكان القرى المجاورة للمركز فقط، بل امتد الدخان لغاية شاطئ الأندلسيات الذي يعرف هاته الأيام حركية مكثفة للمصطافين الذين قدموا من كل ولايات الوطن، غير أن تلك الروائح النتنة والكريهة حتمت على الجميع، غلق النوافذ والأبواب والاستنجاد بالمكيفات الكهربائية التي ظلت تعمل ليل نهار من شدة الحرارة، في حين تم تحويل الكثير من المرضى إلى العيادات الجوارية والمستشفيات من أجل إخضاعهم لعملية التنفس الاصطناعي، بعد أن صعب عليهم ذلك في ظل تلك الأجواء المشحونة التي قضوها طيلة أربعة أيام كاملة.

وأشار نفس المتحدث إلى خطر المفرغة العمومية، التي باتت تهدد الصحة هناك، خاصة أن الملاحظ هو تواجد نفايات سامة قادمة من المستشفيات، وهو ما يجعل حياة السكان في خطر دائم، كلما تم استعمال الحرق من أجل التخلص من تلك النفايات يقول المتحدث.

من جهة ثانية، أكدت مصادر من المركز التقني، أن عملية الحرق لم تكن من طرف أعوان المركز، بدليل أنه تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي جاءت لإخماد النيران، وبقي الدخان ليومين إضافيين وهو ما شكل تلك الروائح يقول نفس المصدر، وأضافت مصادر الشروق، أن تلك الشحنات من اللحوم الفاسدة، تمّ نقلها قبل طلوع الشمس، لكن الذي حدث هو أن تسرب المياه من الحاويات، جعل الروائح الكريهة تنتشر على امتداد الطريق من ميناء وهران إلى غاية مركز الردم بالعنصر، وتسببت التسربات في انزلاق وانقلاب سيارة سياحية، كما أن حركة المرور تأثرت كثيرا بالمياه النتنة المتسربة، وأجبرت السائقين على السير ببطء وحذر شديد.

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8000 مواطن يستفيدون من أرض البناء “على الورق” ببسكرة

فيصل. ن

انقضت، مؤخرا، السنة الثامنة، على إعلان الاستفادة “المعنوية” لقرابة 8000 مواطن من التجزئات الاجتماعية السبع المخصصة لبناء السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية بسكرة، لتدخل القضية عامها التاسع، في ظل تقدم متعثر تغيب عنه الإرادة العمومية المطلوبة من السلطات المرافقة لتحيين وتحرير جميع التجزئات من عقبات الجانب الإداري والقانوني والعملي الميداني لجميع التجزئات الاجتماعية من أجل وضعها تحت تصرف المستفيدين للبناء المباشر والحصول على إعانة الدولة الممنوحة المقدرة بـ100 مليون سنتيم، حيث عاد الملف للطرح من قبل المستفيدين الذين بلغ صوتهم أروقة وزارة السكن بصفته الهيئة الوصية الوطنية على المشروع العمومي مؤخرا من قبل ممثلي المستفيدين ، لكن أغلب التجزئات الاجتماعية تحمل صورة مقابر مهجورة عمليا من المقاولات المكلفة بأشغال مختلفة باطنية وأرضية، فضلا عن ركود العمل الإداري للتجزئات على المستوى الإداري واكتفاء المصالح العمومية بتسويق الوعود والحلول الشفهية فقط، في ظل عدم اكتراث الجهات الوصية مركزيا والسلطات الولائية بوضع جدول زمني معين لإنهاء موضوع ملف التجزئات الاجتماعية وتسليم كل القطع الأرضية لأصاحبها وتحمل كل مستفيد مسؤوليته في إنجاز سكنه.

المستفيدون قالوا إن وتيرة التقدم المسجل في ملف التجزئات لا تبشر بانتهاء قضية منح الأراضي لأصحابها في الأشهر القريبة وكل المساعي العمومية للدفع بسير ملف التجزئات لا يتعدى كونه حلولا انتقائية وتشتيتا للملف والبعض الآخر من الحلول تسويق واستعراض للقاءات رسمية وأخرى في شكل أوامر عمومية لا أثر لها في الميدان ولا في إدارات المسؤولية المحلية، كما باتت إعانة الدولة وقدرها 100 مليون سنتيم بعد هذه السنوات، وارتفاع الأسعار مبلغا ضئيلا، ويطالب المعنيون الوزارة بمراجعة قيمة الإعانة بصفة استثنائية.

وأوضح غالبية المستفيدين المعنيين أن تشتيت الحلول العمومية لكل تجزئة اجتماعية على حدة ونفس الأمر بالنسبة لعشرات المستفيدين دون إيجاد حل شامل ينهي الملف ويفضي إلى تسليم 8000 قطعة بناء لأصحابها كاملة هو المطلب الرئيسي للمواطنين ولا ترقى عملية منح شرفي لبضعة أوراق رخص بناء بلدية لمستفيدين يوم الخامس جويلية أن تكون حلا لقضية التجزئات الاجتماعية التي تتخبط في مشاكل أكبر ومتشعبة إداريا وبنائيا وحتى المواقع الجغرافيا أصبحت تشكل تساؤلات عن انتقائها العشوائي والمظلم في ظروفها بالنسبة للبناء والقدرة على جعلها قطبا سكانيا بعد 25 أو 30 سنة كما يروج في المخططات العمومية الاستشرافية .

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انزلاق أرضي يرعب سكان قديل في وهران

خيرة غانو

تعرضت، نهاية الأسبوع الماضي، الأرضية المحاذية لسوق السمك بمنطقة قديل في ولاية وهران إلى ارتجاج مفاجئ، خلف حفرة عميقة كفيلة بابتلاع أشخاص، والمقلق أكثر أن الانزلاق الحاصل لا يزال نشطا، والهوة الناجمة عنه ماضية في الاتساع والغور تحت سطح الأرض إلى عمق مجهول الأبعاد والإحداثيات..

بعد مرور 6 أسابيع تقريبا على الهزة الأرضية التي ضربت وهران بقوة 5.1، والتي حدد مركزها على بعد 12 كيلومترا شمال منطقة قديل، تعرف هذه الأخيرة مجددا تحركا أرضيا لا تتوفر بشأنه الكثير من المعلومات، سوى أنه نشاط جديد وغير مسبوق، نتج عنه فراغ باطني عميق يبدو ظاهريا بقطر المتر عند السطح، فيما يغوص أسفله إلى عمق يجهل مداه، وقد استدعى هذا الوضع قيام مواطنين بتطويق المكان وإحاطته بحواجز خشبية، لمنع المارة من الاقتراب، وتجنيبهم خطر السقوط في الحفرة، أو التسبب في وقوع انزلاقات جديدة محتملة على محيطها تحت ضغط السير على الأرضية التي أضحت هشة، لاسيما من طرف سائقي المركبات، وأيضا بالنظر إلى طبيعة الموقع الذي تكثر فيه الحركة، على اعتبار أنه قريب جدا من سوق قديل المعروف، والذي يتردد عليه عشرات الأشخاص لأجل البيع والشراء، إلى جانب أصحاب مركبات التموين والتوزيع ذات الوزن الثقيل.

وفي المقابل، استنكر تجار بالموقع عدم تدخل المصالح المختصة إلى غاية كتابة هذه السطور لتحصين المارة من الخطر المتحرك الذي يزحف تحت أقدامهم، خاصة أنهم يؤكدون على لفت انتباهم وجود تغيرات طارئة على حجم الحفرة سالفة الذكر وعلى عمقها في ظرف ساعات من وقوع حادث الانزلاق، وكذلك أشار البعض إلى علم مصالح البلدية تحديدا بالأمر، بعد إبلاغها من طرف أحد التجار.

كما علم من مصدر مقرب أن بعض نشطاء السوق كانوا قد رفضوا من جهتهم مقترح توقيف نشاطهم مؤقتا، والذي جاء بطلب من ممثلي جمعية حي يقع بعين المكان لأسباب وقائية، وهو الرد الذي يعتبره أصحاب المقترح من شأنه أن يعقد الأمر أكثر، خاصة في غياب المسؤولين المطالبين بإجراء فحص تقني وجيولوجي للمنطقة برمتها، وأيضا بالنظر إلى حال الأرضية الذي يرونه غير مطمئن البتة، إلى جانب عدم توفر الإنارة العمومية الكافية بمحاذاة الموقع، محملين في المقابل السلطات المحلية كامل المسؤولية في حال وقوع أي حادث محتمل قد يضر بأرواح وصحة الأشخاص أو بالممتلكات.

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أربعة قتلى في حادث مرور بعين قزام

ش. بن ايعيش

قتل، فجر السبت، 4 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01 على مستوى النقطة الكيلومترية 165 كلم من مدينة عين قزام باتجاه مقر ولاية تمنراست، الحادث يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا هليكس نفعية كان على مستواها عدد من الركاب، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص مجهولي الهوية في عين المكان، متأثرين بجراحهم الخطيرة وإصابة 19 شخصا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل للحماية المدنية إلى مستشفى عين قزام، فيما تم نقل جثث الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى وبحسب مصادرنا، فإن سبب الحادث هو السرعة المفرطة مع عدد الركاب على متن السيارة، من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني بعين قزام تحقيقا في الحادث.

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قتيلان و17 جريحا في اصطدام تسلسلي بقسنطينة

ب.ع

أصبحت مدينة قسنطينة نهار أمس السبت، على وقع حادث مرور خطير، وقع في الساعات الأولى، على مستوى الطريق السريع بجبل الوحش باتجاه منطقة المريج الغابية، إذ وقع اصطدام تسلسلي ما بين 13 سيارة غالبيتها لمصطافين، قدموا من ولايتي سكيكدة وعنابة، وخلف الحادث مباشرة بعد وقوعه، وفاة شابة في الخامسة والثلاثين من العمر في عين المكان، كانت برفقة عائلتها عائدة من يوم اصطياف تدعى “ع.ن”، وإصابة 18 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 11 و56 سنة، وصفت إصاباتهم من طبيب مصالح الحماية المدنية بالمتفاوتة الخطورة، وبعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى استعجالات المستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة، حيث توفي أحد المصابين ويبلغ من العمر 44 سنة، وكان في السيارة التي اصطدمت بها سيارة الضحية الأولى. يذكر أن إسعافات الحماية المدنية لكل من الوحدة الرئيسية علي منجلي مدعمة بالوحدة الثانوية لبلدية قسنطينة، والوحدة الثانوية لبلدية الخروب ومركزين متقدمين آخرين تنقلوا إلى عين المكان وساعدوا في إسعاف الجرحى، كما أن الطريق بقي مغلقا لمدة قاربت الثلاث ساعات مما تسبب في زحام كبير، خاصة أن الكثير من المصطافين من قسنطينة وميلة وسطيف وباتنة وأم البواقي وبسكرة، صاروا يفضلون العودة من المدن الساحلية الشرقية ليلا، لتفادي زحام النهار.

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برنامج ثري موجه إلى الأطفال بالعاصمة

ق.م/واج

أعلنت وزارة الثقافة، في بيان لها، عن برنامج صيفي يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والبيداغوجية ذات الصلة بالسينما والمطالعة والترفيه، موجه إلى الأطفال التابعين لمختلف المؤسسات الثقافية بالعاصمة. وهذا في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 أغسطس. وبالتعاون مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري (Cnca)، يقترح قصر الثقافة مفدي زكريا ما يربو عن خمسة عشر عرضًا سينمائيا وأفلاما على غرار “الكبش السحري” للمخرج صادق الكبير و”حكايات أفريقيا” للمخرج جيلالي بسكري.

كما يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الموجهة للشباب على مستوى قصر الثقافة بالإضافة إلى ورشات بيداغوجية ذات صلة بالحفاظ على البيئة أو علم الفلك أو الروبوتات.

ومن جهته، يقترح ديوان رياض الفتح عروضاً سينمائية في قاعة ابن زيدون وساحة مقام الشهيد وكذا عروضا للأطفال في مسرح الهواء الطلق.

وبحسب ذات البيان، يشارك الديوان الوطني للثقافة والإعلام (Onci) في هذا البرنامج بأنشطة مبرمجة على مستوى المركز الثقافي “عبد الوهاب سليم”، بتيبازة، بالإضافة إلى إتاحة القبة السماوية المتنقلة لقصر الثقافة، بغية عرض فيلم وثائقي ثلاثي الأبعاد يتعلق بعلم الفلك. كما سيتم كذلك عرض مسرحيتين للأطفال هما “خيال” و”عالم الحشرات” على مستوى مسرح أوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

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سكان الحي القصديري القرية الفلاحية زرالدة يستعجلون الترحيل

حورية. ب

يشكو سكان الحي القصديري القرية الفلاحية زرالدة غرب العاصمة، الذي يتواجد في منحدر وادي مزفران، التهميش من طرف السلطات المحلية التي لم تدرجهم للترحيل رغم أنهم يعانون منذ عقود من الزمن في بيوت لا تصلح لتكون أكواخا للحيوانات، لعدم توفرها على أدنى ضروريات الحياة الكريمة. فلا تستطيع العائلات النوم من شدة حر القصدير، بالإضافة إلى أن هناك شبابا لا يستطيعون النوم وسط أهلهم نظرا للضيق بالمسكن القصديري مساحته لا تتعدى 5 أمتار مربعة، ويضم أسرة تتكون من أربعة أولاد. ومعاناتهم لم تنته عند القصدير والضيق فحتى الأفاعي والجرذان والحشرات بكل أنواعها منتشرة في حيهم. وخلفت هذه الوضعية خوف وذعر عند العائلات من إصابتها بالأمراض الجلدية وأمراض الربو والدخول إلى المستشفى.

ونظرا للوضعية المزرية التي يعيشونها، يلتمسون من والي العاصمة التدخل العاجل لإنقاذهم من الموت البطيء، حيث يدق سكان الحي القصديري ناقوس الخطر لتنبئهم حدوث كارثة بيئية بسبب تلوث مياه الشرب التي يستعملها السكان بعدما كانت صالحة قبل بداية المشروع عدل ولكنها تلوثت بسبب اتصالها مع قنوات صرف الصحي.

كما يشكو السكان من مشكل الرمي العشوائي للنفايات لعدم توفر الحاويات، بحيث أصبحت كل مداخل الحي محاصرة بأكوام القمامة المنزلية، وما زاد الطين بله، ما أضحى عليه الوادي من انتشار رائحة المازوت والزيوت فيه ناهيك عن روائح المياه القذرة بسبب صب مياه الصرف الصحي لسكنات عدل مباشرة فيه ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه.

معاناة سكان الحي القصديري القرية الفلاحية لم تتوقف عند التلوث البيئي والضيق والحالة المزرية للسكنات، حيث انتشر في آفات عديدة منها انتشار تعاطي المخدرات والسطو على المنازل وكذا المعتدين على الراجلين أين يتعرضون لسرقة ممتلكاتهم من محافظ النقود وهواتفهم النقالة، وخير دليل على ذلك ارتفاع عدد قضايا السرقة وحيازة المخدرات والمتاجرة فيها المعالجة من طرف محكمة الشراقة والتي تورط فيها شباب من القرية الفلاحية زرالدة.

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“المورد الثقافي” تفتح باب الترشيح في برنامج المنح الإنتاجية لعام 2023

محمود بن شعبان

أعلنت مؤسسة “المورد الثقافي” عن فتح باب التقدّم لدورتها الخاصة بعام 2023 من برنامج المنح الإنتاجية، الذي يدعم الفنانين والأدباء من المنطقة العربية، الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الـ35 سنة، وذلك من خلال تقديم منح لإنتاج مشاريعهم الإبداعية الأولى.

تقدّم هذه الدورة 20 منحة، تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 8,500 يورو في مجالات الأدب والموسيقى وفنون الأداء الخاصة بتطوير وإنتاج عروض المسرح، الرقص، والأداء، بالإضافة إلى الفنون البصرية التي تعنى بتطوير وإنتاج أعمال ومعارض وتجهيزات وكتب في مختلف مجالات الفنون البصرية، من نحت وحفر وتصوير وتصوير ضوئي، وأدب، ككتابة ونشر الروايات والقصص ودواوين الشعر والنصوص المسرحية، وإنتاج وتسجيل أعمال وفيديوهات موسيقية، فيما حددت منحة مجال السينما والفيديو بـ 13,000 يورو كحد أقصى لإنتاج الأفلام الروائية والوثائقية، القصيرة والطويلة ومتوسطة الطول، وأفلام التحريك والأفلام التجريبية وأعمال الفيديو، على أن تقدم المنحة للمشاريع في مرحلتي الإنتاج، وما بعد الإنتاج.

هذا، ويهدف برنامج المنح الإنتاجية إلى دعم وتشجيع جيل جديد من الفنانين والأدباء الشباب من المنطقة العربية، على إنتاج أعمال فنية وأدبية، حيث يتم سنويا انتقاء 4 مشاريع في كل مجال فني، بمجموع 20 مشروعا، للحصول على المنح، ليساهم بذلك في إعطاء فرصة للشباب لخلق أعمالٍ مبتكرة وفي تطوير أشكال جديدة للتعبير الفني والأدبي، كما قدّم البرنامج ما يقارب 300 منحة لمبدعين من المنطقة العربية منذ إطلاقه في عام 2004.

وفتحت مؤسسة المورد الثقافي باب التقدّم إلى برنامج المنح الإنتاجية في بداية شهر أوت الجاري، فيما حددت تاريخ 14 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الطلبات، على أن يتم الإعلان عن حائزي المنح في منتصف شهر فيفري 2023.

للإشارة، يعتبر “المورد الثقافي” مؤسسة إقليمية غير ربحية، تم تأسيسها عام 2003، تسعى إلى دعم الإبداع الفني في المنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها، يستند عملها على تقدير قيمة التراث الثقافي المتنوع في المنطقة العربية والإيمان بالدور المحوري للثقافة في تطوير المجتمع المدني وبأهمية إتاحة الثقافة للجميع، وبحق الفنانين في حرية التعبير،كما يسعى المورد الثقافي لتحقيق مهمته التي تهدف إلى دعم فنانين ومؤسسات ثقافية من المنطقة العربية، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات لدعم الفنانين المستقلين لإنتاج أعمال جديدة والسفر والترويج لها، وبرامج بناء القدرات والتدريب ومنشورات باللغة العربية بهدف تطوير مهارات المديرين الثقافيين والمؤسسات الثقافية، وبحوث في السياسات الثقافية، ودعم الفنانين المعرضين للخطر، ودعم استدامة الصناعات الثقافية في المنطقة باعتبارها حقا إنسانيا أساسيا.

ويقود المورد الثقافي فريق عمل بخلفيات وخبرات ومهارات متنوعة، ضمن منظومة تحكمها جمعية عمومية تشمل 34 من القادة الثقافيين من المنطقة العربية ومجلس فني يتكوّن من سبعة أعضاء، تجمعهم روح الالتزام برؤية المؤسسة للثقافة كحق ومصلحة عامة في المنطقة العربية التي يحتفى فيها بالتنوع الثقافي ويعزّز فيها الإبداع ومبدأ الإنصاف وعدم الإقصاء.

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حبس مهدد المواطنين بالسلاح في برج بوعريريج

و. ب

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، شخصا الحبس المؤقت لمحاولته سرقة شخص في الطريق العام تهديده اياه بالسلاح الابيض. تفاصيل محاولة السرقة عن طريق التهديد بسلاح أبيض حمل سلاح أبيض دون مبرر شري التي عالجتها عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج تعود الى نهاية الاسبوع، أين تقدم شاب من عناصر الامن الذين كانوا في دوريات رقابية واخبرهم أنه تعرض لمحاولة السرقة وان الفاعل قام بتهديده باستعمال السكين أين تنقلوا على جناح السرعة إلى الحي الذي وقعت فيه الحادثة حيث تم توقيف الشاب وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في قضيته.

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إفشال تهريب 2340 وحدة من الخمور في بسكرة

م. ع

تمكن عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية الحاجب غربي بسكرة من إفشال عملية نقل و تهريب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية حاول سائق شاحنة نقلها من مدينة الحاجب إلى عاصمة الولاية بسكرة عبر مسلك ترابي بمنطقة وادي ماوية، فبعد ورود معلومات حول هذه العملية، تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف الشاحنة، و بتفتيش صندوقها الخلفي عثر على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع و الترويج عبر تراب مدينة بسكرة، كما سمحت ذات العملية بتوقيف سائق الشاحنة الذي أنجز ضده ملف جزائي على أن يتم إحالته على الجهات القضائية لاحقا.

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اكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة في خنشلة

مامن. ط

تمكنت قبل يومين، عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن خنشلة، من تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة الاسلحة، والذخيرة الحية، من مختلف الانواع، بمدينة بابار جنوب خنشلة، وتوقيف صاحبها في العقد الثالث من العمر، وحجز كمية معتبرة من الذخيرة، وعتاد خاص بصناعتها، واسترجاع سلاح ناري، ذو مأسورتين، كما تم خلال التحريات ذاتها استرجاع سلاح ناري اخر، كان بحوزة سبعين ببلدية المحمل شرق خنشلة، ليتابع الاثنين بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس، دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، صناعة وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، في انتظار تقديمه امام القضاء.

وقائع القضية تعود إلى تحقيق كانت قد باشرته، فرقة البحث و التدخل بخنشلة، بخصوص معلومات وصلتها حول حيازة أحد الأِشخاص، مقيم ببلدية بابار على سلاح ناري من الصنف الخامس، و معدات و أدوات تندرج ضمن صناعة الذخيرة الحية، ليتم تنشيط عنصر الاستعلامات، وتحديد مكان تواجده قبل مداهمة مسكنه أين تم ضبط بندقية من الصنف الخامس، مجهولة النوع عيار 16 ملم ذات ماسورتين، ذخيرة من الصنف الخامس، كمية من البارود، وكمية أخرى من البارود الصناعي، حبيبات مادة الرصاص، 38 خرطوشة عيار 16، كبسولات، واغطية ورقي تستعمل في تعبئة الخراطيش، قطع من مادة الفلي، اضافة الى آلة تستعمل في ضغط الكبسول، مكيال خاص بتعبئة الخراطيش، وحاملتين للخراطيش جلديتين، ليتم حجزها، و توقيف صاحبها الطي حرر ضده محضر جزائي عن تهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس، دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، صناعة وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، في انتظار تقديمه امام القضاء.

كما تم وخلال دورية لعناصر ذات الفرقة، بإحدى القرى التابعة لبلدية المحمل، من توقيف عجوز 71 سنة من العمر، يحمل بندقية، حيث وبعد التقرب منه من أجل التأكد من الوثائق الخاصة، بحيازة السلاح الناري، تبين بأنه لا يحوز على أي وثيقة، ليتمتوقيفه و ضبط وحجز السلاح الناري، من الصنف الخامس مجهولة النوع والصنع، ذو ماسورة واحدة، وحرر حينها محضر جزائي بتهمة حيازة سلاح ناري، تقليدية الصنع من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في انتظار تقديمه لاحقا.

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إتلاف نصف هكتار من أشجار الزيتون في حريق بجيجل

ع. ب

جنب التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات بولاية جيجل، منطقة دافلن بسيدي معروف في ولاية جيجل، كارثة كبرى بعد تسجيل حريق سريع الإنتشار أبلغ عنه مواطنون من المنطقة، حيث كانت النيران على مشارف الوصول لسكنات المواطنين و مستثمراتهم الزراعية.

وتمكنت فرق التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي معروف، مدعمة بفرقة وحدة سطارة ومصالح الغابات من الاخماد النهائي للحريق، الذي اندلع صباح الجمعة الماضي على مستوى غابة مكونة من أحراش و نباتات غابية قبل أن يمتد لأشجار الزيتون تابعة لمستثمرة خاصة، وتمكنت فرق الحماية المدنية بكل من سيدي معروف وسطارة بحضور رئيس الوحدة والسلطات المدنية والأمنية من التحكم في النيران وتجنب انتشارها للسكنات والمستثمرات الزراعية المجاورة كل مواقدها وإخمادها نهائيا، واستغرقت عملية الإطفاء أربع ساعات كاملة التهمت النيران خلالها 3 هكتارات منها نصف هكتار من أشجار الزيتون، وبقية المساحة مكونة من أدغال وأحراش غابية.

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سحب رخصة استغلال غابة بارك بجيجل

ب. م

تأكد سحب رخصة الاستغلال الخاصة بغابة الراحة والاستجمام “غابة بارك” بكيسير بجيجل، حسب مصالح محافظة الغابات. وأشارت ذات الجهة أن هذا الفضاء أصبح تحت مسؤوليتها المباشرة، وذلك بموجب مقرر ولائي يتضمن سحب رخصة الاستغلال الخاصة بها.

وبقيت غابة الاستجمام والراحة “غابة بارك” مغلقة في وجه الزوار منذ عدة أشهر، حتى أنها لم تفتح أبوابها منذ حلول موسم الاصطياف الجاري، رغم دعوات الكثير من السكان وزوار الولاية ممن سبق و أن زاروها وأرادوا العودة إليها من جديد بحكم اعجابهم، أو ممن تابعوا صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدرجوها ضمن برنامج زيارتهم لجيجل خلال موسم الاصطياف، حتى أن الكثير من زوار الولاية حاليا تجدهم يسألون ان كان هذا الفضاء السياحي مفتوحا أو مغلقا.

وكانت قضية غابة بارك قد أثارت الكثير من الجدل منذ أشهر وحركت الرأي العام الجيجلي بشدة، في ظل المد والجزر بين المستثمر صاحبها وسلطات ولاية جيجل، حيث راح الاول يتساءل عن سبب توقيف نشاطه واصفا ما يحدث بالبيروقراطية والتعسف، في حين، كانت مصالح ولاية جيجل قد وضحت خلال ندوة صحفية لوسائل الاعلام أسباب “تعليق نشاط” غابة بارك التي قدر مبلغ استثمارها الكلي ب 267 مليار سنتيم، على غرار الاكتفاء بانجاز موقف واحد للسيارات بدل موقفين مثلما هو متفق عليه، عدم انجاز ممر علوي للراجلين بحكم خطورة طريق الوزن الثقيل المحادي للغابة، انجاز فقط ما يساوي 8 هكتار من مجموع المساحة الكلية للغابة المقدرة بـ 40 هكتار، دون الانطلاق أصلا في تهيئة الجزء المتبقي على مساحة 32 هكتارا، كما أن المستثمر لا يملك أصلا رخصة فتح حسب مصالح الولاية، وقد تم حثه عدة مرات على رفع التحفظات واستكمال النقائص واحترام دفتر الشروط المبرم بينه و محافظة الغابات. وكانت قد أعطيت مهلة 06 أشهر للمستثمر لرفع جميع التحفظات واعادة مزاولة نشاطه بصفة عادية، أو سحب رخصة الاستغلال في حال ما لم يقم برفعها بعد انقضاء الستة أشهر، وهو ما يبدو أنه قد حدث.

يذكر أن ولاية جيجل كانت قد استفادت من سبع غابات راحة واستجمام من بينها غابة كيسير التي تعد الوحيدة التي عرفت تقدما واضحا، في حين، تعرف مشاريع معظم الغابات الأخرى تأخرا كبيرا، حيث أن بعضها لم تنطلق بعد و أخرى ألغيت.

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تواصل استقبال الملفات لتدريس الإنجليزية بالطارف

س. ك

تواصل، مديرية التربية لولاية الطارف عملها في استقبال طلبات وملفات المترشحين من خريجي الجامعات الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون الذي أقر تدريس هذه اللغة الأجنبية في المدارس الابتدائية، خاصة وقد اصبحت لغة العصر أو بالأحرى اللغة العالمية وحسب مستقبلي الملفات التي تعدى فيها الـ 200 ملف في انتظار ارتفاع العدد، فإنه يتعين على الراغبين في تدريس هذه المادة ان يقوموا بالتسجيل الكترونيا وورقيا وان يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، ليسانس ترجمة من والى الإنجليزية مرفوقا بالوثائق التالية طلب خطي يتضمن كل المعلومات، بطاقة التعريف الوطنية، ثلاث نسخ للشهادة المطلوبة بالإضافة إلى كشف نقاط المسار الدراسي والوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور وحافظة تحمل اسم ولقب المعني على ان تودع الملفات على مستوى مصلحة المستخدمين مكتب الابتدائي، يذكر ان عملية استقبال الملفات قد انطلقت يوم 2 أوت الجاري.

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عصابة مُلثمين تزرع الرعب في الكرمة بوهران

أ/ أحمد

ما يحدث بالمنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات بالكرمة في وهران، فاق كل التصورات، ففي ظرف 10 أيام متتالية خلال شهر جويلية، نجحت إحدى العصابات الإجرامية في تنفيذ عمليات سطو مسلح على العديد من المؤسسات، وسلبت أصحابها مبالغ مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين، ولا يزال أفراد هذه العصابة ينشطون بحرية شبه تامة.

الشروق انتقلت صبيحة الأربعاء الماضي إلى عين المكان، للوقوف عن قرب على هول ما يعيشه أصحاب المؤسسات الكائنة بمنطقة النشاطات بالكرمة، حيث أفادنا بعضهم، وألحّوا علينا ألا نكشف هوياتهم خوفا من انتقام هذه العصابة الإجرامية، بأنهم يعيشون حالة رعب حقيقية، بخاصة منذ منتصف شهر جويلية الفارط، حيث كثّفت هذه العصابة نشاطها الإجرامي “المحترف”، إذ لا تمر ليلة دون تسجيل سطو مسلح، على إحدى المؤسسات، وبحسب شريط فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمؤسسة لبيع الخزف، تعرضت إلى سطو هذه العصابة، يوم 27 جويلية على الساعة الثالثة صباحا، “اطلعت عليه الشروق”، يظهر سبعة عناصر من هذه العصابة مُلثمين ومدججين بالسيوف، يضعون قفازات في أيديهم، ويرتدون بدلات رياضية من نفس اللون، وهم يقتحمون هذه المؤسسة، بشكل احترافي للغاية، حيث دخلوا إلى مقر إدارة المؤسسة واستولوا على خزانة فولاذية كان بداخلها مبلغ 608 ملايين سنتيم، ألقوا بها من الطابق الأول لتسهيل عملية نقلها، في حين تعذر عليهم الاستيلاء على خزانة فولاذية ثانية جراء تفطن أحد الحراس، الذي كاد يفقد حياته عند محاولته التصدي لهم، إذ يُسمع في الفيديو صوت أحد عناصر العصابة وهو يقول لزميله “تيري عليه”، ولم يتبين ما إذا كان الأمر يتعلق باستعمال مسدس أو بندقية صيد بحري، لكن في كل الأحوال ظهر جليا من خلال الفيديو أن أفراد العصابة يتحركون بكل باحترافية وأريحية، وعلمنا أن العصابة وبالإضافة إلى استيلائها على المبلغ المذكور، استولت كذلك على مجموعة من البطاقات الرمادية الخاصة بعتاد المؤسسة، وملفات شاحنات، ودفاتر شيكات.

عصابة الكرمة بحسب الإفادات، تستعمل سيارة نفعية من نوع “مازدا”، وشاحنة من نوع “سافيام” لنقل المسروقات، وعدد عناصرها يفوق السبعة، إذ هنالك عناصر آخرين لا يظهرون في شريط الفيديو، مهمتهم مراقبة وتأمين مكان السطو من الخارج، وغالبا بحسب الشهادات التي جمعتها “الشروق” ما يقومون بتكبيل وتكميم أفواه حراس المؤسسات عند اقتحامها، ليمارسوا نشاطهم الإجرامي بشكل آمن.

هذا الوضع الخطير الذي يعيشه أصحاب المؤسسات، أرغم بعضهم على تغيير السيارات التي يمتطونها باستمرار خوفا على حياتهم، بحسب ما أكده لنا صاحب إحدى المؤسسات التي تعرضت لعملية سطو مسلح، خلال شهر جويلية الفارط، فبحسبه أن انعدام الأمن استفحل أكثر مع انعدام الإنارة العمومية بالمنطقة، التي أصبحت مهملة للغاية، وتحولت إلى مكب للنفايات والقاذورات، وهو ما سيُنفر أيا كان في التفكير في الاستثمار بها، علما أنها تحصي أكثر من 50 مؤسسة، وبرأي أحدهم أن انعدام الإنارة العمومية لم يسمح لكاميرات المراقبة بأخذ صور واضحة لعناصر هذه العصابة، خارج أسوار المؤسسات، ما يستدعي من السلطات المحلية وبخاصة بلدية الكرمة، أن تتحرك بشكل عاجل لحل هذا المشكل، وأضاف أنهم يعولون كثيرا على مصالح الأمن، لوضع حد لنشاط هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، لضمان الحماية لهم ولمئات العمال الذين يسترقون من هذه المؤسسات.

وفي اتصال برئيس خلية الإعلام بالأمن الولائي لوهران، أفادنا الأخير “المتواجد في عطلة” بأن مصالح الأمن تتعامل باهتمام بالغ مع الشكاوى التي قدمها الضحايا، والتحقيقات جارية لكشف هوية هؤلاء المجرمين.

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فيما يتم تخصيص 8 ملايير سنتيم لتأمين نظرائهم صحيا:

10 آلاف معاق بدون حماية اجتماعية بسيدي بلعباس

زواوية . ق

كشفت الأرقام المستقاة من مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سيدي بلعباس، عن أن هذه الأخيرة توفر الحماية الاجتماعية لحوالي 25 ألف شخص بين معوز ومعاق، في ظل تزايد مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بتوسيع شريحة المتكفل بهم صحيا، بعدما تم إحصاء حوالي 10 آلاف معاق من بينهم 3000 طفل دون سن الـ18 سنة، أرهقتهم الإجراءات الإدارية التي حالت دون الاعتراف بهم كمعاقين والتكفل بهم اجتماعيا.

وتقوم المديرية المعنية سنويا بصرف مبلغ 8 ملايير سنتيم نظير التأمين الصحي الذي توفره للمعوزين الذين يتقاضون منحة 3000 دج رفقة المعاقين بنسبة 100% الذين يتحصلون شهريا على منحة المليون سنتيم. حيث اعتبر القائمون على مديرية النشاط الاجتماعي بأن هذا المبلغ الذي يخرج من خزينة الدولة جدّ مرتفع، في إشارة منهم إلى عدم قبول ملفات أخرى في الوقت الحالي، التي تخص آلاف طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتكفل بهم لا صحيا ولا اجتماعيا. فولاية سيدي بلعباس تحصي وجود أكثر من 16 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الفئات العمرية، حيث تختلف نوعية إعاقتهم على حسب كل حالة، فمن بينهم 7 آلاف معاق فقط مؤمنين اجتماعيا ويتقاضون بصفة شهرية ومنتظمة منحة المليون سنتيم التي خصصتها الوزارة الوصية لإعانة هذه الفئة، بينما يبقى حوالي 10 آلاف معاق من بينهم 3000 طفل دون سن الـ 18 سنة، يعانون في صمت من إعاقة نسبتها 100%. وضعية دفعت ببعض الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، لمطالبة السلطات بالالتفات إليها قصد استرداد حقوقها المهضومة وتحسين وضعيتها الاجتماعية الصعبة، لاسيما وان معاناة ألاف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تتلخص مجملها في المطالبة بمساواتها مع بقية فئات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بتوفير لها مناصب شغل قصد إدماجها اجتماعيا ومهنيا، هذا المطلب الذي يبقى تحقيقه حلما للمعاق الذي أرهقه التمييز في التعامل بينه وبين الأشخاص العاديين، ما حرمه من الحصول على مناصب شغل تحفظ له كرامته وتوفر له لقمة العيش الكريم. ولعل التصريح السابق لنائب مدير النشاط الاجتماعي بشأن عدد المعاقين المدمجين في مناصب الشغل خير دليل على هذا الإقصاء، إذ قال بأنه ومنذ سنة 2019 تم إدماج 20 معاق فقط في مناصب شغل دائمة، وهو رقم اعتبرته الجمعيات الناشطة في الميدان جد ضئيل مقارنة بعدد المعاقين القادرين على ممارسة النشاط المهني.

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4 قتلى في 16 حادث مرور عبر طرقات عين تموشنت

زهيرة قلعي

سجلت مختلف طرقات ولاية عين تموشنت في أقل من 48 ساعة أكثر من 16 حادث مرور نجم عنها 4 قتلى والعديد من الجرحى إضافة إلى الخسائر المادية المختلفة.

الحوادث تم تسجيل أغلبها عبر طرقات المدن الساحلية، وتلك المؤدية إلى الشواطئ، كمدينة بني صاف التي شهد فيها الطريق الرابط بين بني غنام لذات المدينة وولاية تلمسان اصطدام سيارة أجرة جماعية بسيارة سياحية، ما نجم عنه إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووفاة امرأة بموقع الحادث.

حادث آخر أكثر دموية هو الذي شهده الطريق الرابط بين العامرية وببلدية بوزجار الساحلية، والذي سجل وفاة شابين كانا على متن دراجتهما النارية قبل أن تنزلق وترديهما قتيلين في موقع الحادث، من جهة أخرى شهد نفس الطريق العثور على جثة شخص مرمية على قارعة الطريق بعدما صدمته سيارة مجهولة لاذ صاحبها بالفرار.

حصيلة ثقيلة في ظرف وجيز تستدعي تكاثف جهود جميع الأطراف للتخفيف من إرهاب الطرقات الذي يحول الاستمتاع بالصيف إلى أحزان وجراح لا تلتئم.

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سكان تيارت يطالبون بازدواجية الطرقات الوطنية

لوز محمد أمين

يطالب سكان ولاية تيارت، بضرورة تدخل السلطات العليا بالبلاد لإنهاء موجة الحوادث القاتلة، التي ارتفعت مؤخرا بنسب عالية، بسبب الطرقات المهترئة والضيقة، مثل الطريق الوطني رقم 14 الرابط في شطره بين عاصمة الولاية (تيارت) وولاية تيسمسيلت على مسافة 45 كيلومترا، بحيث يصنف هذا الطريق من أكثر الطرقات دموية بالجزائر، نظرا لعدد الحوادث المرورية القاتلة المسجلة به يوميا، وخاصة بمقطع منطقة سي الحواس وإلى غاية دوار البرايك، والمسمى حاليا بطريق الموت، إذ بات يسجل أسبوعيا حوادث مرور قاتلة راح ضحيتها شخصان مؤخرا وأدت لإصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة، إثنان منهم تعرضوا لإصابات خطيرة تم تحويلهم لمصلحة الإنعاش بمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، لتبقى الحوادث المرورية القاتلة ترسم يوميات سكان ولاية تيارت المطالبين بتدخل السلطات الولائية وبعث مشاريع تحد منها، مثل إطلاق مشاريع إزدواجية الطرقات ورفع التجميد عن مشروع إزدواجية الطريق الرابط بين ولاية تيارت وولاية غليزان، كون أن المشروع تم الانتهاء من شطره الأول في جزئه الرابط بين ولاية مستغانم وولاية غليزان، وهو المشروع الذي يمتد إلى غاية ولاية تيارت والذي من شأنه إنعاش الحركة التجارية بين الولايات المعنية، هذا إذا علمنا أن الطريق الرابط بين ولاية تيارت وولاية غليزان يعرف حالة تدهور شديدة، حتى إنه بات غير صالح للسير عليه، بخاصة لأصحاب المركبات الصغيرة، وأصبح اليوم يتسبب في العديد من الحوادث القاتلة مثلما حدث بآخر حادث والذي سجل به أربعة ضحايا، ليبقى مطلب سكان ولاية تيارت هو تفعيل مشروع ربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق – غرب انطلاقا من مدينة خميس مليانة، وتفعيل مشروع الطريق السيار بالهضاب العليا الذي يعبر الولاية على امتداد 120 كيلو متر.

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محسن يضع مسكنه لخدمة يتامى حاسي الرمل بمستغانم

عثمان ابراهيم

نظمت جمعية كافل اليتيم عن طريق مكتبها الولائي بحاسي الرمل المخيم الصيفي الثاني بشاطئ الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر بولاية مستغانم، حيث تم التحضير الجيد لهذا المخيم بغية إدخال الفرحة على 40 يتيم طيلة 10أيام، وكان الدعم المباشر للجمعية من طرف المحسنين وعلى رأسهم السيد محمد خديم الذي تبرع بمسكن خاص لإيواء هؤلاء اليتامى، كما تم توفير مؤطرين متطوعين لهم خبرة في تنشيط الأطفال.

الشروق تنقلت إلى المخيم لنقل أجواء فرحة اليتامى والذين استحسنوا المبادرة التي قامت بها جمعية كافل اليتيم بحاسي الرمل، وعبر معظمهم عن سعادتهم باهتمام الخيرين من سكان الميناء الصغير بهم، حيث قدموا كل الدعم المادي والمعنوي لإنجاح المخيم الصيفي، وقال الطفل محمد إنه ولأول مرة في حياته يزور البحر ولم يشعر ولو مرة واحدة بأنه يتيم الأب، بل قال إنه في أتم السعادة خاصة أنه تعرف على العديد من زملائه في المخيم .

وكشفت السيدة سطنبولي ليندة رئيسة المكتب الولائي لجمعية كافل اليتيم بحاسي الرمل، أنها جد مسرورة بأهالي سيدي لخضر الذين توافدوا على المخيم بإكرامهم بالطعام والهدايا، وقد أعد المكتب برنامجا ثريا للخرجات والاستجمام والسهرات للترفيه على الأطفال طيلة أيام المخيم، وعلى هامش الحفل الختامي تم تكريم القائمين على إنجاح المخيم على غرار السيد محمد اسطنبولي الذي بذل جهدا كبيرا في الحرص والسهر على سلامة الأطفال، وتكريم السيد محمد الخديم وهو من المحسنين الذي ساهم بقوة في توفير الجو الملائم لفائدة اليتامى، حيث تبرع بسكن مفروش في سبيل الله من دون أي مقابل وقال ربي يخلصني لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة..”.

الأطفال وعند مغادرتهم المخيم ظهر على ملامحهم حب البقاء في المخيم وعدم المغادرة، ومنهم من ذرف الدموع وهو يقول بارك الله فيكم “فرحتونا ربي يفرحكم”.

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الجمارك تحجز 53 ألف قرص مهلوس و28 ألف علبة سجائر

س.ع

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست والوادي من حجز 53.100 قرص مهلوس على متن حافلة لنقل المسافرين و28.000 علبة سجائر تم ضبطها على متن مركبة نفعية، في عمليتين متفرقتين، حسبما أفاد به، السبت، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن “أعوان كل من الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، تمكنوا، في عمليتين متفرقتين، تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 53.100 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ” تم ضبطها على متن حافلة لنقل المسافرين و28.000 علبة سجائر من نوع “HP” تم ضبطها على متن مركبة نفعية، مع توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم أمام الهيئات القضائية المختصة”.

وتأتي هاته العملية، حسب البيان، في سياق “الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله”.

كما تندرج هاتان العمليتان، “في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجندها التام ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن”، يضيف نفس المصدر.

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إنقاذ نسر أسمر أوراسي من الغرق في عرض البحر بتنس

إ.جزار

تمكنت الجمعة مصالح الحماية المدنية للشاطئ المركزي بتنس شمال ولاية الشلف، عن طريق غطاسيها، من إنقاذ أحد النسور والمعروف بالنسر الأسمر الأوراسي، وهو أحد الطيور النادرة الذي سقط في عرض البحر بالشاطئ المركزي بتنس، حيث تم إنقاذه من غرق حقيقي، بعد أن عجز عن الطيران، وتم إخراجه من مسافة قريبة من البحر، العملية حسب ذات المصالح تمت في حدود الساعة 15و30د من يوم الجمعة، أين تم الاتصال بمصالح الغابات بتنس بصفتها المسؤولة عن حماية الطيور والحيوانات ليتم تحويله إلى الطبيب البيطري للمصالح الفلاحية لعلاجه. ويُرتقب بعد تعافي النسر برمجة عملية إطلاقه في موطنه الأصلي بجبال سيدي مروان المجاورة.