أخبار سارة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة اللاعبين المعنيين بالسفر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة اللاعبين المهاجم كيليان مبابي والظهير الأيسر كاريراس، وهو الثنائي الغائب عن موقعة الذهاب بالبرنابيو.

كما عرفت القائمة تواجد لاعب الوسط جود بيلينغهام، و الظهير الأيمن أرنولد ترانت.

ويتجدد الموعد سهرة هذا الثلاثاء بين “السيتي” و”الريال”، بعدما حسم النادي الملكي لقاء ذهاب ثمن النهائي بسانتياغو برنابيو، بثلاثية نظيفة، وقعها فيدي فالفيردي.