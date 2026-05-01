أخبار سارّة للحارس زيدان

تتوالى الأخبار السارّة على حارس المرمى الدولي الجزائري لوكا زيدان، بعد فترة عصيبة.

وهكذا وبعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الأيّام القليلة الماضية، عقب إصابته بِارتجاج في المخ وكسر على مستوى الفك السفلي والذقن. أُدرج لوكا زيدان ضمن لائحة مصغّرة لِنيل جائزة أحسن حارس مرمى في بطولة إسبانيا للقسم الثاني، نسخة 2025-2026.

ويتنافس حامي العرين زيدان رفقة حارسَي مرمى آخرَين، فيما تمنح الجائزة لاحقا صحيفة “سوبر ديبورتي” الإسبانية.

وخاض لوكا زيدان هذا الموسم 27 مباراة في بطولة وكأس إسبانيا، بِزيّ نادي غرناطة.

وفي سياق ذي صلة، صرّح التقني باتشيتا مدرب فريق غرناطة في أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، بِأنه يُتابع وضعية حارسه زيدان عن كثب، ويأمل أن يعود قبل نهاية الموسم الحالي. علما أن حامي عرين “الخضر” أكّد أن الإصابة ليست خطيرة، مُشيرا إلى عودته إلى الميادين قريبا.

وبقيت لِفريق غرناطة أربعة مقابلات في بطولة القسم الثاني، ما بين الـ 10 والـ 31 من ماي الحالي. دون احتساب مواجهة ساراغوسا مساء الجمعة، التي سيغيب عنها لوكا زيدان بِصفة رسمية.

