أخيرا.. ميسي سيُواجه الجزائر في المونديال

سيُشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل، بعد تريّث وتردّد أثارا جدلا كبيرا.

وأعلن الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الإثنين، عن قائمة موسّعة للمونديال، ضمّت 55 لاعبا، يوجد بينهم المهاجم والقائد ليونيل ميسي الذي سيبلغ من العمر 39 سنة في الـ 24 من جوان المقبل.

وستُقلّص القائمة عند نهاية ماي الحالي أو مطلع جوان المقبل، إلى 26 لاعبا.

وظلّ ليونيل ميسي يرفض الحسم في أمر خوض المونديال المقبل من عدمه، بعد أن شارك في خمس نسخ لكأس العالم انطلاقا من طبعة ألمانيا 2006.

وبالمقابل، خلت لائحة المدرب سكالوني من أسماء 6 لاعبين نالوا لقب كأس العالم 2022 بِقطر، يوجد بينهم المهاجمَين أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا.

وتستهلّ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب المونديال، بِمواجهة المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي النمسا والأردن.