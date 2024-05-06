أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ101 لميلاد القائد العظيم حيدر علييف

ترتبط فترة خمسة وثلاثين عاما من تاريخ أذربيجان، والتي بدأت في نهاية الستينيات و تسمى القرن الحادي والعشرين، باسم القائد العظيم حيدر علييف.

بقلم السيد / تورال رضاييف سعادة سفير جمهورية أذربيجان لدى الجزائر

لقد حمل طوال هذه السنوات مسؤولية أذربيجان على عاتقه، وأخرجها من محن التاريخ القاسية والصعبة كدولة وشعبنا كأمة. لقد وضع الأساس الموثوق لدولة أذربيجان المستقلة الحديثة وحقائق حاضرها وغدها المشرق. خلال هذه السنوات، ارتبط اسمه بالنهضة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعب الأذربيجاني.

إن الاتجاه الفكري السياسي الرئيسي لفلسفة الإدارة لحيدر علييف، والذي بدأ في نهاية الستينيات من القرن العشرين، اتسم بتوسيع جميع أشكال ووسائل التعبير الوطني عن الذات للشعب، وتعزيز الشعور بالعزة الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التنمية السريعة التي حفزت صعود الوعي الوطني.

إن الأيديولوجية الأذربيجانية، التي أسسها حيدر علييف في تلك الفترة، حددت مكانة أذربيجان في العالم الحديث، وشكلت الأساس الأيديولوجي لدولتنا الوطنية، وخلقت أساسًا متينًا لتضامن الأذربيجانيين في العالم.

استعادة وإثراء تقاليد الدولة في أذربيجان في نهاية القرن العشرين، وتعزيز استقلال أذربيجان، وطبيعتها الأبدية التي لا رجعة فيها، والتقدم الواثق لبلدنا من خلال التنمية الاقتصادية الديناميكية، والزيادة السريعة لسمعتها الدولية لقد أصبح ذلك ممكنا بفضل الأنشطة الفعالة لحيدر علييف.

لقد كرس حيدر علييف حياته كلها لخدمة الشعب بإخلاص، وكان يعتمد دائما على الشعب في أنشطته ويلجأ إليهم في أصعب اللحظات. ولم يحجب شعب أذربيجان دعمه عنه قط. إن الذكرى العزيزة لحيدر علي رضا أوغلو علييف، الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني، والزعيم الحكيم والعبقري، ستعيش إلى الأبد في قلوب الشعب الأذربيجاني.

ولد حيدر علي رضا أوغلو علييف في 10 مايو 1923 في مدينة ناختشيفان بأذربيجان. بعد تخرجه من كلية ناختشيفان التقنية التربوية في عام 1939، التحق بكلية الهندسة المعمارية في المعهد الصناعي الأذربيجاني (الآن أكاديمية النفط الحكومية الأذربيجانية)، لكن دراسته توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

منذ عام 1941، عمل حيدر علييف كرئيس قسم في مفوضية الشعب للشؤون الداخلية في ناختشيفان في اذربيجان وفي مناصب مسؤولة في مجلس مفوضي الشعب، ومنذ عام 1944 تم إرساله للعمل في أجهزة أمن الدولة. تلقى تعليما عاليا خاصا في مدينتي لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا) وموسكو، وفي عام 1957 تخرج من كلية التاريخ بجامعة أذربيجان الحكومية. حيدر علييف، الذي عمل في أجهزة أمن الدولة لمدة خمسة وعشرين عامًا، عمل نائبًا لرئيس لجنة أمن الدولة التابعة لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية منذ عام 1964، ورئيسًا لها منذ عام 1967 وتمت ترقيته إلى رتبة لواء.

تم انتخاب حيدر علييف سكرتيرًا أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأذربيجاني في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأذربيجاني في جويلية 1969 وأصبح رئيسًا للجمهورية.

حيدر علييف، الذي كان مرشحا لعضوية المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي عام 1976، وعضو المكتب السياسي في ديسمبر 1982، تم تعيينه نائبا أول لمجلس الوزراء للاتحاد السوفييتي. أثناء عمله في هذا المنصب، قاد حيدر علييف أهم مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

كان حيدر علييف نائبًا لمجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأذربيجان الاشتراكية السوفياتية لمدة عشرين عامًا وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لمدة خمس سنوات.

في أكتوبر 1987، استقال من المناصب التي شغلها المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي وشخصيًا كدليل على الاحتجاج على الخط السياسي الذي قدمه الأمين العام ميخائيل قورباتشوف.

في 20 يناير 1990، أي اليوم التالي للمأساة الدموية التي تسببت بها القوات السوفيتية في باكو، أدلى حيدر علييف ببيان في الممثلية الأذربيجانية في موسكو وطالب بمعاقبة منظمي ومرتكبي الجريمة المرتكبة ضد شعب أذربيجان. في جويلية 1991، ترك صفوف الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي كدليل على الاحتجاج على حالة الصراع الحاد في ناغورنو كاراباغ نتيجة للسياسة المنافقة لقيادة الاتحاد السوفيتي.

عاد حيدر علييف إلى أذربيجان في جويلية 1990، وانتخب نائبا لمجلس السوفيات الأعلى لأذربيجان في نفس العام. وفي الفترة 1991-1993، شغل منصب رئيس الجمعية العليا لجمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي ونائب رئيس الجمعية العليا لجمهورية أذربيجان.

في الفترة من ماي إلى جوان 1993، عندما أصبحت الأزمة الحكومية حادة للغاية وكان هناك تهديد باندلاع حرب أهلية وفقدان الاستقلال في البلاد، طالب شعب أذربيجان بجلب حيدر علييف إلى السلطة، وكان على القيادة الأذربيجانية آنذاك أن تدعو حيدر علييف إلى باكو.