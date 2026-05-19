الاتحاد البوتسواني يؤكد أحقيته بالاستضافة

أربع دول تؤكد ترشّحها المشترك لاستضافة أمم إفريقيا 2028

قدمت جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي عرضا مشتركا لاستضافة نهائيات ‌كأس الأمم الإفريقية ‌2028 لكرة القدم، ‌في خطوة قد تكون الأولى من نوعها في القارة بمشاركة أربع دول في تنظيم البطولة، وإن لم تكن سابقة على مستوى البطولات القارية عالميا.

وأكد رئيس الاتحاد البوتسواني لكرة القدم طارق بابيتسينغ أن ملف الترشح قدّم في الموعد المحدد، معربا عن تفاؤله بحظوظ الملف في الفوز بحق الاستضافة.

ورغم عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) سياسة رسمية لتناوب الاستضافة بين مناطق القارة، فإن النسخ الثلاث الأخيرة أقيمت في وسط وغرب وشمال أفريقيا، بينما تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2027 في شرق القارة، ما يعزز شعور دول الجنوب بأن دورها قد حان.

وقال بابيتسينغ في تصريحات إعلامية بهاراري عاصمة زيمبابوي، حيث انتخب رئيسا جديدا ‌لمجلس اتحادات كرة القدم في جنوب إفريقيا (كوسافا)، أحد أكبر الاتحادات الإقليمية التابعة للكاف: “قدمنا ملفنا في الوقت المحدد لاستضافة البطولة في جنوب القارة”. وأضاف “نمتلك ‌شبكة نقل متطورة وبنية تحتية قادرة على تنظيم بطولة ناجحة”. ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي كأس العالم للكريكيت 2027 وهي تجربة قد تعزز فرص الملف المشترك.

ورغم أن استضافة أربع دول لبطولة قارية ‌أمر غير معتاد، فإنه ليس سابقة تاريخية، إذ أقيمت بطولة أوروبا 2020 في 11 دولة، كما ستنظم إنجلترا واسكتلندا وويلز ‌وأيرلندا نسخة 2028 بشكل مشترك، كما استضافت كذلك أربع دول آسيوية نسخة كأس آسيا 2007. وتعد جنوب إفريقيا (1996 ‌و2013) وأنغولا (2010) الدولتين الوحيدتين من منطقة الجنوب الإفريقي اللتين سبق لهما استضافة كأس الأمم الإفريقية.

