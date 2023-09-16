أردوغان يلوّح بالتخلّي عن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (فيديو)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السبت، تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا. ملوّحا بالتخلّي عن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في مؤتمر صحفي عقده رئيس تركيا قبل زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة:” الاتحاد الأوروبي يسعى لفصل الجمهورية التركية عن قارة أوروبا. وهو يشنّ العديد من الحملات ضد بلدنا”.

قبل أن يضيف:”سنجري تقييما للتطورات الأخيرة، وإذا تطلب الأمر، سنفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي”.

بالمقابل، قال الرئيس التركي إن هناك شروطا يجب على السويد تطبيقها من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووافقت تركيا في جويلية الماضي، على إحالة بروتوكولات انضمام السويد إلى حلف الناتو على البرلمان. مقابل تعهّد ستوكهولم بدعم ملف التحاق أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

وتسعى تركيا للالتحاق بالاتحاد الأوروبي منذ أفريل 1987. وقد تمّ اعتمادها كدولة مرشحة للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي عام 1999.

لكن مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي والحكومات التركية المتعاقبة، لم تنطلق حتى شهر أكتوبر من عام 2005. وهي مستمرّة إلى اليوم.