تركيا توافق على عرض انضمام السويد إلى الناتو على البرلمان

مقابل دعم ملف التحاق أنقرة بالاتحاد الأوروبي

وافقت تركيا على إحالة بروتوكولات انضمام السويد إلى حلف الناتو على البرلمان، مقابل تعهّد ستوكهولم بدعم ملف التحاق أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

جاء هذا في بيان ثلاثي وقعته كل من تركيا والسويد وحلف الناتو، عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأمين الحلف العام ينس ستولتنبرغ يوم الإثنين في ليتوانيا.

وأشار البيان حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن السويد ستدعم الجهود المتعلقة بإعادة إحياء مسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات.

“وعلى هذا الأساس، وفي سياق متطلبات الردع والدفاع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. ستحيل تركيا بروتوكولات انضمام السويد إلى برلمانها، وستتعاون بشكل وثيق مع البرلمان لضمان المصادقة عليها”، يقول البيان.

وأصبحت فنلندا في شهر أفريل الماضي، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يضمّ في الوقت الحالي 31 دولة عضو.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف في ماي 2022. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

لكن طلب السويد قابله تحفظ من الجانب التركي، بسبب خلافات سياسية بين البلدين، تتعلق بإيواء ستوكهولهم لناشطين في حركات كردية تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.