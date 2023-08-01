-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

كريسترسون: الاعتداءات المتكررة على المصحف تهدف لمنع السويد من الانضمام للناتو

الشروق أونلاين
  • 104
  • 0
كريسترسون: الاعتداءات المتكررة على المصحف تهدف لمنع السويد من الانضمام للناتو
أرشيف
رئيس الوزراء السويدي

اعتبر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون إن الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف أصبحت مشكلة أمنية خطيرة في البلاد.

وقال كريسترسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن “صورة السويد تغيرت لدى شعوب العالم الخارجي” بسبب هذه الحوادث.

وأضاف يقول:”هذا الوضع يهدف إلى منع انضمامنا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو يؤثر بشكل خطير على أمننا”. مؤكدا أن حكومته تعمل على حلّ هذه “المشاكل الأمنية”.

وقد تبّنت الأمم المتحدة في 26 جويلية الجاري، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، ويعدّها انتهاكا للقانون الدولي.

وتسعى السويد للانضمام إلى حلف “الناتو”، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. لكنها واجهت تحفّظا تركيا، بسبب إيواء ستوكهولهم لناشطين أكراد، إلى جانب ترخيصها لحوادث الاعتداء على المصحف.

مقالات ذات صلة
تكرار حرق المصحف.. هذا ما دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي

تكرار حرق المصحف.. هذا ما دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي

السنغال تعلن تعليق الاتصال بالإنترنت

السنغال تعلن تعليق الاتصال بالإنترنت

عطاف ونظيرته التنزانية يترأسان أشغال لجنة التعاون المشتركة

عطاف ونظيرته التنزانية يترأسان أشغال لجنة التعاون المشتركة

السويد تمنح الإذن مجددا بحرق المصحف

السويد تمنح الإذن مجددا بحرق المصحف

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب علينا

28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!

28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد