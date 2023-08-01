كريسترسون: الاعتداءات المتكررة على المصحف تهدف لمنع السويد من الانضمام للناتو

اعتبر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون إن الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف أصبحت مشكلة أمنية خطيرة في البلاد.

وقال كريسترسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن “صورة السويد تغيرت لدى شعوب العالم الخارجي” بسبب هذه الحوادث.

وأضاف يقول:”هذا الوضع يهدف إلى منع انضمامنا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو يؤثر بشكل خطير على أمننا”. مؤكدا أن حكومته تعمل على حلّ هذه “المشاكل الأمنية”.

وقد تبّنت الأمم المتحدة في 26 جويلية الجاري، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، ويعدّها انتهاكا للقانون الدولي.

وتسعى السويد للانضمام إلى حلف “الناتو”، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. لكنها واجهت تحفّظا تركيا، بسبب إيواء ستوكهولهم لناشطين أكراد، إلى جانب ترخيصها لحوادث الاعتداء على المصحف.